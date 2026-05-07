30万人超の子育てコミュニティ「ママノワ」を活用した市町村向け関係人口づくり支援サービスを提供開始

株式会社マインドシェア

地域マーケティングを展開する株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、子育てコミュニティ「ママノワ」の会員基盤を活用し、市町村の関係人口拡大を支援するサービスの提供を開始しました。あわせて、本サービスの考え方や支援内容を紹介するWebページを公開しました。

サービスページ：https://www.mindshare.co.jp/regional-marketing/community-relations/(https://www.mindshare.co.jp/regional-marketing/community-relations/)

■本サービスの概要

本サービスは、人手や予算が限られる市町村でも始めやすいよう、生活者理解を起点に段階的に進めます。地域産品、観光資源、食、学び、自然体験などのうち、どの要素が生活者に響きやすいかを把握し、試す価値の高いテーマを絞り込みます。そのうえで、小規模なモニター施策や現地体験、情報発信を通じて反応を確認し、次年度施策や本格展開の判断材料へつなげます。

■本サービスでの主な取り組み

1．生活者視点による調査・対象者抽出

簡易アンケートやグループインタビュー、オンラインヒアリングなどを通じて、地域と親和性の高い層や反応を得やすいテーマを整理します。



2．モニター施策・体験設計

地域産品モニター、現地モニターツアー、親子体験企画などを通じて、生活者が地域に触れる機会を設計します。参加後は満足点、改善点、次の行動につながる要素も確認します。

3．感想・写真・SNS投稿の整理と活用

体験者から得られた感想、写真、SNS投稿などを整理し、地域の紹介素材や広報・情報発信に活用しやすい形へ整えます。生活者の実感を伝える素材として活用できます。

4．継続接点づくりの設計

体験後に終わらせず、次回募集、再訪、継続的な応援参加、まちの情報発信への接触など、地域との関係を続けるための導線を設計します。自治体ごとの課題に応じて各施策とも接続可能です。



5．自治体の課題や予算に応じた柔軟な導入

「調査だけ」「モニターだけ」「感想や写真の整理だけ」といった一部導入にも対応し、自治体の課題や予算規模に応じて柔軟に組み合わせることができます。

2.モニター施策・体験設計

2.モニター施策・体験設計

3.感想・写真・SNS投稿の整理と活用

3.感想・写真・SNS投稿の整理と活用

■今後の展望

マインドシェアは今後、ママノワ会員の声や体験を活用しながら、地域の魅力を生活者に伝わる形へ翻訳し、市町村の関係人口拡大を支える提案を強化してまいります。まず小さく試し、反応の良いテーマや導線を見極めながら育てる支援を通じて、各自治体にとって無理のない関係づくりに貢献してまいります。

■30万人超の子育てコミュニティ「ママノワ」とは

日々体験企画や体験から生まれる口コミをユーザーに届け、消費購買行動の後押しをサポートしております。親子会員によるSNSへの商品口コミ投稿や、親子の声を活用した記事タイアップ、調査（WEBアンケート、インタビュー、座談会など）、商品サンプリングなどをサービスとして提供しています。

ママノワ：https://www.mama-no-wa.jp/

■マインドシェアの「地域マーケティング」とは

マーケティング支援のマインドシェアでは、35年以上にわたって培ってきたマーケティングノウハウを活かした「マーケティング視点の持続可能な地域活性化」サポートを提供しています。

地域マーケティングサービスページ：https://www.mindshare.co.jp/regional-marketing/

関係人口づくり支援サービスページ：https://www.mindshare.co.jp/regional-marketing/community-relations/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア（担当：地域マーケティング事業部）

TEL：03-6823-1216（問い合わせ専用ダイヤル）

MAIL：info@mindshare.co.jp

FORM：https://www.mindshare.co.jp/contact/