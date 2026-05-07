「沖縄かなさ花火 supported by セブン-イレブン・沖縄」2026年9月19日（土）開催決定！

株式会社沖縄タイムス社

沖縄かなさ花火実行委員は、2026年9月19日（土）に宜野湾海浜公園トロピカルビーチ特設会場で「沖縄かなさ花火supported by セブン-イレブン・沖縄」（主催・沖縄かなさ花火実行委員、沖縄タイムス社）を開催することを決定しました。昨年、多くの観客を魅了した「花火×ドローンショー」がさらなる進化を遂げて沖縄の夜空を彩ります。

■みどころ

昨年の沖縄かなさ花火＝2025年9月20日、沖縄県・宜野湾海浜公園トロピカルビーチ１．県内最大規模 500基のドローン×音楽のシンクロ

国内No.1シェアを誇るレッドクリフ社が手掛けるドローンが、安室奈美恵さんの名曲に合わせて夜空に巨大なアートを描きます。

2．音と光のスペクタル・エンターテイメントショー

花火とレーザーが安室奈美恵さんの楽曲の感動を最大化し、五感を揺さぶる特別な感動をお届けします！

「皆さんの素晴らしい毎日の中に、素晴らしい音楽が常にあふれているよう、心からそう願っています。」

私達はこの言葉を大切にし「音楽を愛するすべての人とともに沖縄の誇りと感動をエンターテイメントを通じて世界に届ける」ことをミッションとしています。

沖縄の言葉で「愛おしい」「大切」という意味を持つ『かなさ』。沖縄を愛し、音楽を愛する皆様にとって、この花火ショーが人生の忘れられない１ページになれば幸いです。

最新のテクノロジーと、時代を超えて愛される音楽が融合する奇跡の夜に、ぜひご期待ください。

関連企画も同時開催予定です。詳細は沖縄タイムス紙面や公式SNSで随時発信して参ります。

開催概要

【本件に関するお問い合わせ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164149/table/53_1_5ecc94e2f276e720d39fa5b5c568a34a.jpg?v=202605071251 ]

沖縄かなさ花火 運営事務局／沖縄タイムス社 事業局企画事業部（https://okinawatimes.jp/）

TEL:098-860-3573（平日10時～17時）