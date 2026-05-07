サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「前年比成長率トップは、牛丼チェーン、「日本の飲食店トップ35 2026年版」発刊」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST(R)*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、「日本の飲食店トップ35 2026年版」を2026年5月7日に販売開始します。
「日本の飲食店トップ35 2026年版」では、主に以下のことが分かります。売上トップ35の飲食店は、外食業態全体の売上の約３割を占めました。売上の平均の成長率（前年比）は、8.9％増と外食業態全体の成長を上回りました。前年比成長率トップ3は、牛丼チェーン、ファミリーレストランチェーンが占め、いずれも15％増を上回る成長率でした。2025年、トップ35の売上は、成長率（前年比）8.9％増
2025年の外食・中食市場は、値上げの影響による中食の買い控えもあり、食機会数は減少しました。値上げによる節約の影響により、スーパーとコンビニの不調が続き、全体を押し下げました。外食業態は、主要業態はいずれもプラス成長でした。
トップ35の売上は、外食業態全体の30.8％を占めました。売上の平均の成長率（前年比）は、8.9％増と外食業態全体の成長を上回りました。
前年比成長率トップは、牛丼チェーン
前年比成長率トップ3は、牛丼チェーン、ファミリーレストランチェーン、とんかつチェーンが占め、いずれも15％増を上回る成長率でした。2019-2025年平均成長率トップ3は、焼き肉チェーン、ファストフードチェーン、寿司チェーンで6％以上の成長率でした。
１店舗当たりの売上トップ3は、客単価も店舗のキャパシティも大きい回転寿司が占めました。
NPS（ネットプロモータースコア）のトップ3は、コーヒーチェーン、ファミリーレストランチェーンで、当該業態の内3チェーンだけがプラスの数値でした。
サカーナ・ジャパン フードサービスディレクターである、東さやか（あずま・さやか）は、次のように話します。「本レポートでは、トップ35チェーンの売上や成長率だけでなく、年間を通して前日に利用したチェーンについて、消費者から集めたNPSを掲載しています。自社のNPSを取得している企業は増えてきましたが、ベンチマークとして競合のNPSを一挙に取得できる機会にもなります。投資先として成長性の高いチェーンを見極める材料としても使えそうです。また、本レポートの特典として、前年比成長率トップ、年平均成長率トップ、１店舗当たりの売上トップ、NPSトップの4チェーンの利用者プロファイルも掲載しました。男女比、年代比、喫食グループ人数比の2024年、2025年の数値を比較できるようにしました。また、1人当たりの平均客単価も掲載していますので、トップ企業や競合の客単価が、このインフレの中どれくらいなのか把握することにより、自社の価格戦略に活かせることでしょう。」
【日本の飲食店トップ35 2026年版：仕様】
レストランランキングでは、Circana の比類のない調査製品ポートフォリオからの複数のデータ製品とサービスを、経験豊富なアナリストの推定と組み合わせて活用しています。
■売上の推定値：2025年12 月終了年度の各チェーンのチェーンシステム全体の売上。Circana の主力製品である、外食・中食調査であるCREST(R)の金額市場規模と各社より公表されている売上に基づいています。CREST(R)において、サンプルサイスが200以上確保できたチェーンのみが対象です。
「日本の飲食店トップ35 2026年版」では、主に以下のことが分かります。売上トップ35の飲食店は、外食業態全体の売上の約３割を占めました。売上の平均の成長率（前年比）は、8.9％増と外食業態全体の成長を上回りました。前年比成長率トップ3は、牛丼チェーン、ファミリーレストランチェーンが占め、いずれも15％増を上回る成長率でした。2025年、トップ35の売上は、成長率（前年比）8.9％増
2025年の外食・中食市場は、値上げの影響による中食の買い控えもあり、食機会数は減少しました。値上げによる節約の影響により、スーパーとコンビニの不調が続き、全体を押し下げました。外食業態は、主要業態はいずれもプラス成長でした。
トップ35の売上は、外食業態全体の30.8％を占めました。売上の平均の成長率（前年比）は、8.9％増と外食業態全体の成長を上回りました。
前年比成長率トップは、牛丼チェーン
前年比成長率トップ3は、牛丼チェーン、ファミリーレストランチェーン、とんかつチェーンが占め、いずれも15％増を上回る成長率でした。2019-2025年平均成長率トップ3は、焼き肉チェーン、ファストフードチェーン、寿司チェーンで6％以上の成長率でした。
１店舗当たりの売上トップ3は、客単価も店舗のキャパシティも大きい回転寿司が占めました。
NPS（ネットプロモータースコア）のトップ3は、コーヒーチェーン、ファミリーレストランチェーンで、当該業態の内3チェーンだけがプラスの数値でした。
サカーナ・ジャパン フードサービスディレクターである、東さやか（あずま・さやか）は、次のように話します。「本レポートでは、トップ35チェーンの売上や成長率だけでなく、年間を通して前日に利用したチェーンについて、消費者から集めたNPSを掲載しています。自社のNPSを取得している企業は増えてきましたが、ベンチマークとして競合のNPSを一挙に取得できる機会にもなります。投資先として成長性の高いチェーンを見極める材料としても使えそうです。また、本レポートの特典として、前年比成長率トップ、年平均成長率トップ、１店舗当たりの売上トップ、NPSトップの4チェーンの利用者プロファイルも掲載しました。男女比、年代比、喫食グループ人数比の2024年、2025年の数値を比較できるようにしました。また、1人当たりの平均客単価も掲載していますので、トップ企業や競合の客単価が、このインフレの中どれくらいなのか把握することにより、自社の価格戦略に活かせることでしょう。」
【日本の飲食店トップ35 2026年版：仕様】
レストランランキングでは、Circana の比類のない調査製品ポートフォリオからの複数のデータ製品とサービスを、経験豊富なアナリストの推定と組み合わせて活用しています。
■売上の推定値：2025年12 月終了年度の各チェーンのチェーンシステム全体の売上。Circana の主力製品である、外食・中食調査であるCREST(R)の金額市場規模と各社より公表されている売上に基づいています。CREST(R)において、サンプルサイスが200以上確保できたチェーンのみが対象です。