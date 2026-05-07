車で出かける日のルーティンを分解すると、運転以外にも地味にストレスが宿っていることに気づく。何よりも面倒なこと。それは、スマホを挟む／外す、あのひと手間。 エンジンをかけて、アームを広げて、スマホをセットする。目的地までナビを見ている時間は案外快適で、視界の端にスマホがある感覚は嫌いじゃない。でも、コンビニに寄るたび、ガソスタに入るたびに外して、また挟み直す--あの所作はただただ面倒。やらなくていいのであれば、やりたくない時間。 だから、車に乗る回数が多い日ほど、地味にストレスが積み上がる。1日に何度も乗り降りする日は、「もう今日はスマホ助手席でいいか」とさえ感じてしまう。そう。車載ホルダーを億劫にさせていたのは、スマホを保持する性能そのものではなく、そのたびに発生する『ひと手間』だったのだ。

磁石で、ぽんと貼れるスマホという発想

もし、そこがボトルネックになっているのだとしたら、Smart Tap『EasyMagMount wireless』は画期的な提案となる。なんせ、スマホの背面にマグネットで『パチン』と貼るだけ。アームを広げる必要も、挟み直す手間もない。加えてQi2対応で、最大15Wのワイヤレス充電もそのまま走るのだ。 EasyMagMountであれば、車載ホルダーでいちばん面倒な工程をまるごとスキップできる。この安心感は、使ってみると想像以上に大きい。

「着脱がラク」は、ホルダーが使い続けられる最大の理由

車載ホルダーが手放せないかどうかは、保持力や角度調整のスペックではなく『着脱のハードルの低さ』だと思う。乗り降りのたびに発生する所作が軽ければ軽いほど、次の運転でもちゃんとセットしようという気持ちが芽生える。 N52ネオジム磁石による約8kgの保持力。だから、悪路でもズレない。片手で『パチン』と付けて、降りるときに『スッ』と外す。この体験は一度経験すると、もう戻ることができない。少なくとも、1日に何度も車を使うなら、これで十分。

そもそも、落ちにくい。Smart Tapの基準

安価なマグネット式ホルダーだと、『走行中の振動でズレる』『真夏に粘着が溶ける』『磁力が弱くスマホを落とす』ということが起こりうる。 EasyMagMountはここを妥協していない。ダッシュボードが70℃を超える真夏でも劣化しない粘着ゲル、MagSafe規格の約7倍相当の磁力、そして冷却ファン内蔵で充電中の発熱も抑える。アーム式で積み上げてきたEasyOneTouchシリーズ（楽天車載ホルダー部門で3年連続1位、シリーズ累計43万個突破）の基準を、そのまま磁石式に持ち込んでいる。

「着脱が軽い」車載ホルダーは、車の使い方そのものを軽くする

アーム式は『誰でも、どんなスマホでも』を得意とする万能型だ。一方でEasyMagMountは『何度でも付け外ししたくなるラクさ』に全振りしている。どちらが上でも下でもなく、使い方ごとに最適解が違う。 コンビニ、ガソスタ、保育園の送り迎え。普段の運転に『ちょっとした着脱』がたくさん混ざっているなら、そのひと手間を消せる意味は、思った以上に大きい。EasyMagMountは、そんな毎日のドライブを軽くしてくれる一品だ。

◾️製品情報

EasyMagMount wireless（シガーチャージャー付属）

大人気”車載ホルダー”が、高速ワイヤレス充電に対応 前後左右360度の自由な角度調整が可能で運転をさらに快適に

価格：5,280円（税込） 入力性能：最大出力20W 電圧/電流：5V/3A 9V/2.22A ワイヤレス充電性能：最大15W MagSafe®️対応

◾️ブランド概要

https://powerarq.com/products/easymagmount-wireless

『Smart Tap』（スマートタップ）

移動を、自由で快適に モノにあふれ、指先１つで人と繋がる現代。 わざわざ移動して出会う瞬間や 経験の価値がより一層高まっている。 仕事でも、プライベートでも、 その貴重な瞬間へ向かう時間をもっと快適に。 人との繋がりや体験をもっと大切に。

https://sm-tap.com/