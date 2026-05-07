春の挑戦、最多は「健康」も若者は自己成長へ。世代で異なる自己投資のリアル

株式会社フォーイット

アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」< https://www.afi-b.com/ >の開発運用をおこなう株式会社フォーイットは、全国の20代~60代までの500人を対象に母の日についてのアンケートを実施し、年代別等の特徴についてまとめました。

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【調査の背景】

新年度が始まり約1か月ですが、この時期になると新たにさまざまなことに挑戦しようと考えたり、実際に始めたりする方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、「この春、新たに挑戦したい（始めた）こと」についてのアンケートを実施しました。

【調査概要】

対象者：全国の10代~60代の男女

サンプル数：500人

居住地：全国

調査方法：ネットリサーチ

アンケート実施日：2026年3月2日

【質問：この春、新たに挑戦したい（始めた）ことはなんですか？】

質問に対しての回答選択肢は以下

1．資産運用・マネーリテラシー（新NISA、iDeCo、家計管理）

2．ビジネススキル・資格（英語、IT、AI活用術、専門資格）

3．身体づくり・健康（ジム、ヨガ、ダイエット、食生活改善）

4．副業・キャリアアップ（動画編集、ライティング、転職活動）

5．趣味・教養（料理、楽器、アート、読書）

6．特にない（現状維持）

挑戦志向と慎重姿勢が共存する春のリアル

アンケートを実施したところ、最も多かった回答は「身体づくり・健康（ジム、ヨガ、ダイエット、食生活改善）」で27.4％でした。次いで、「趣味・教養（料理、楽器、アート、読書）」が24.8％、「資産運用・マネーリテラシー（新NISA、iDeCo、家計管理）」が20.6％で続くという結果になりました。また、「特にない（現状維持）」と回答した方は45.6％でした。

若年層は成長志向、中年層は実利志向へ

年代別の結果を見ると、新たに挑戦したいことに対する意欲や方向性はライフステージによって大きく異なっていることが分かります。まず10代・20代では「趣味・教養」や「ビジネススキル・資格」「副業・キャリアアップ」など、自己成長や将来に直結する項目が比較的高い傾向にあります。特に10代では「趣味・教養」が37.0％と最も高く、自由度の高い時間を活用して新しいことに挑戦したい意欲が強いことがうかがえます。また20代では「特にない」が51.0％と高い一方で、キャリア形成への関心も一定数見られ、意欲の二極化が起きていると考えられます。30代・40代では「資産運用・マネーリテラシー」や「副業・キャリアアップ」が相対的に高くなり、現実的な生活基盤や収入向上を意識した行動が増えている点が特徴的です。特に30代では資産運用が28.0％と高く、将来への備えや家計管理への関心の高まりが背景にあると考えられます。また40代では「身体づくり・健康」が37.0％と最も高く、健康維持への意識が強まっている傾向にあるようです。50代・60代以上では「特にない」がそれぞれ62.0％、42.0％と高く、新たな挑戦よりも現状維持を重視する傾向が強くなっています。ただし「身体づくり・健康」は一定数存在しており、加齢に伴う健康意識の高まりが行動の主軸になっていると考えられます。総じて、若年層は挑戦・成長志向、中年層は実利・健康志向、高年層は安定・維持志向という変化がうかがえました。

男性は収入志向、女性はセルフケア志向

男女別の結果を見ると、全体的な傾向は共通しつつも、関心領域に違いが見られます。まず「特にない」は男性49.2％、女性42.4％と男性の方が高く、新しいことに対する行動意欲は女性の方がやや高い傾向が見られます。具体的な項目では、女性は「身体づくり・健康」や「趣味・教養」が男性よりも高く、日常生活の充実や自己ケアに関心が向いていることが分かります。また「ビジネススキル・資格」も女性の方がやや高く、スキルアップ意識の高さもうかがえます。これは、キャリア形成やライフスタイル改善を同時に意識している層が多いことが背景にあると考えられます。一方、男性は「資産運用・マネーリテラシー」や「副業・キャリアアップ」が女性と同程度もしくはやや高く、経済面・収入面に関わる領域への関心が比較的強い傾向が見られます。全体として、男性は実利・収入志向、女性はセルフケア志向という違いが表れており、同じ「挑戦」でも目的が異なる点が特徴的です。

時間と収入が左右する「挑戦できるか」

職業別の結果を見ると、日常環境や時間・収入状況が挑戦内容に大きく影響していることが分かります。会社員・公務員では「資産運用・マネーリテラシー」が29.8％と最も高く、安定した収入を背景に将来への資産形成を意識する傾向が強いと考えられます。また「ビジネススキル・資格」や「副業」も比較的高く、キャリア向上への意識も見られます。自営業・経営層では「特にない」が51.5％と高く、すでに多忙で新たな挑戦に割くリソースが限られていることが影響している可能性があります。一方で「身体づくり・健康」も一定数あり、健康管理が重要なテーマとなっている様子がうかがえます。専業主婦・主夫では「身体づくり・健康」が32.5％と最も高く、日常生活の中で取り組みやすい自己改善への関心が強いことが特徴です。また「趣味・教養」も一定数あり、生活の質向上を目的とした挑戦が中心となっています。学生・パート・アルバイトでは「趣味・教養」が32.5％と突出しており、自由時間を活用した自己充実志向が強いと考えられます。一方で「特にない」も44.8％と高く、挑戦意欲には個人差が大きいことがうかがえます。総じて、職業ごとに「時間・収入・生活環境」が挑戦内容と意欲に直結している結果となりました。

「afb」について＜https://www.afi-b.com/＞

株式会社フォーイットが運営する、パフォーマンスマーケティングサービス。

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会社概要

会社名 ：株式会社フォーイット

所在地 ：東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー9階

資本金 ：10百万円 (2025年4月末日時点)

事業内容 ：アフィリエイトプラットフォーム事業、グローバルマーケティング事業、インフルエンサープラットフォーム事業、アプリプロモーション・開発事業、メディア事業、CRM事業

URL ：https://www.for-it.co.jp

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