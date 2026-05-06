2026年サッポロビールお中元ギフトセット5月7日(木)発売のお知らせ

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、お中元向けギフトセットを5月7日(木)に全国で発売します。

本年も、ビールの多様なおいしさと楽しみ方をお客様にお届けしているヱビスブランドを中心に、「ありがとう」の気持ちを込めた贈り物にふさわしいギフトセットをご用意しました。

今回のお中元ギフトでは、2月17日(火)発売のヱビスブランド「CREATIVE BREW」ラインの第11弾商品「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し(すみふかし)」(注1)など、ヱビスならではの多様な味わいを詰め合わせたアソートセットなどを取り揃えています。

当社は、贈る方・贈られる方それぞれが楽しさや喜びを感じられるバラエティ豊かなギフトセットで、ビールの楽しさやおいしさを伝えてまいります。

(注1) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018185/

■お中元ギフトセット発売概要

1.発売日および地域

2026年5月7日(木)以降・全国

2.アイテム数

13アイテム

(その他、北海道・新潟では、地域限定商品のギフトセットも発売します。)

3.価格

オープン価格

4.セット内容

添付のPDFをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d12361-3180-3a29e07adfcd9b1c489216abce60df32.pdf

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800