【緊急共同声明】世界の抹茶市場の健全性と持続的発展に向け、IMAと国内主要茶商社38社が共同発出

一般社団法人International Matcha Association

非営利型一般社団法人International Matcha Association（本社：東京都千代田区／代表理事：岩本 涼／以下 IMA）は、2026年5月5日、国内主要茶商社38社とともに、抹茶市場の健全性と持続的発展に関する「緊急共同声明」を発出しました。

世界的な抹茶ブームを背景に「生産・加工・流通体制の逼迫」「品質と価格の不整合」「取引条件をめぐる不確実性の増大」といった構造的課題が、本年の新茶取引において一段と顕在化しています。

本声明は、こうした状況に対し、業界横断で「公正な取引」「品質と価格の整合性」「持続可能な事業環境の確保」「市場全体への責任」という4つの基本原則を共有し、市場に関わるすべての主体に対して責任ある行動を求めるものです。

1. 背景

近年、抹茶は世界的な需要拡大を背景に、飲料・食品としての用途にとどまらず、日本の食文化、茶産地の技術、地域産業及び生活文化を結びつける価値を有するものとして、国内外の多様な領域で存在感を高めている。

他方で、このような市場拡大に伴い、以下の構造的課題が顕在化している。

- 急速な需要拡大に対する生産・加工・流通体制の逼迫- 品質評価・規格と価格形成の不整合- 数量、納期、品質条件及び支払条件をめぐる取引上の不確実性の増大

これらは、短期的には市場機会の拡大につながる一方で、長期的には市場の信頼性及び持続可能性を損なうおそれがある。

2. 目的

本声明は、抹茶市場の健全かつ持続的な発展を支えるため、関係者が共有すべき基本原則を明確にすることを目的とする。

本声明は、特定の企業、取引又は地域を対象とするものではなく、市場に関わるすべての主体に対し、責任ある行動の指針を示すものである。

3. 基本原則

抹茶のバリューチェーンに関わるすべての主体に対し、以下の原則を尊重した責任ある行動を強く求める。

3.1 公正な取引

取引は、透明かつ明確で履行可能な条件の下で行われるものとし、支払その他の取引上の責任の所在が明確であること。



3.2 品質と価格の整合性

価格は、品質及び規格を適切に反映するものとし、市場の信頼を損なう不合理な乖離を生じさせないこと。

3.3 持続可能な事業環境の確保

生産者に限らず、流通、加工、販売及び提供に関わるすべての主体が、適正な対価を得て継続的に事業を営むことができる環境の確保に努めること。

3.4 市場全体への責任

短期的な利益の追求にとどまらず、市場全体の信頼及び価値を損なわない行動をとること。

4. 参加

本声明は、生産者、流通事業者、加工事業者、輸出事業者、販売事業者、飲食事業者等、抹茶市場に関わるすべての主体に開かれている。

本趣旨に賛同する主体は、本原則に基づく行動を通じ、持続可能で信頼性の高い市場形成に寄与することが期待される。

5. 結び

抹茶とは「長い歴史と文化」「茶産地における生産者の努力」「加工及び流通に関わる技術と知見」に支えられてきた、文化的かつ産業的価値を有するものである。

その価値を次世代へ継承し、世界での持続的発展のためには、今、関係者一人ひとりの判断と行動が問われている。

我々は、健全で持続可能な抹茶市場の形成に向け、関係者による責任ある取組を強く希望する。

6. 賛同企業・団体

本声明の趣旨に賛同し、原則に基づいた行動に取り組む企業・団体：

（以下あいうえお順）

＜全国（愛知・鹿児島・静岡・東京・福岡）＞

- 株式会社あいや- 株式会社葵製茶- 株式会社カクニ茶藤- 共栄製茶株式会社- 杉本製茶株式会社- 株式会社TeaRoom- 株式会社西村幸太郎商店- 有限会社西製茶工場- ハラダ製茶株式会社- 株式会社星野製茶園- 丸七製茶株式会社- 丸山製茶株式会社

＜鹿児島県茶商業協同組合＞

■ 一般社団法人International Matcha Association

- 池田製茶株式会社- 石山静香園株式会社- 大橋製茶株式会社- 岡村製茶有限会社- お茶のかおり園株式会社- お茶の沢田園株式会社- お茶の知覧茶屋- お茶のやすだ- きりしま製茶- 鹿児島製茶株式会社- 鹿児島中央製茶株式会社- 株式会社三州園- 三州製茶株式会社- 株式会社下堂園- 株式会社茶一心- 株式会社知覧茶園- 株式会社特香園- 株式会社にいやま園- 新原製茶株式会社- 有限会社浜田茶業- 株式会社堀口園- 有限会社古市製茶- 有限会社三石製茶- 有限会社みのる園茶舗- 有限会社宮原園- JAかごしま茶業株式会社

社名：（非営利型）一般社団法人International Matcha Association

代表理事：岩本涼

理事：西 利実・Yannis Apostolopoulos・Katharine P. Burnett・Sara Roversi

所在地：〒102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

設立日：2026年4月22日

事業：

1．抹茶に関する国際定義、品質基準及びグレーディングに関する調査、研究及び策定

2．国際的な抹茶の生産、流通及び消費に関する情報収集、分析及び評価

3．教育、研修、資格認定その他の人材育成事業の企画及び運営

4．国際カンファレンス、展示会、アワードその他の関連イベントの企画及び運営

5．抹茶及び関連産業に関する国際的な情報発信、対話の促進及び連携の推進

6．前各号に附帯又は関連する一切の事業

コーポレートサイト：https://matcha-association.org/





