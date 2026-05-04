【沖縄】寄生虫をテーマにしたイベント「寄生虫 パラサイトワールド」開催中！！

株式会社南都

沖縄県南城市にある観光施設おきなわワールドでは、2026年のGWイベントとして、なんと寄生虫をテーマにした展示イベント「寄生虫 パラサイトワールド」を開催中です！期間は5月6日（水祝）まで。

いろんな寄生虫の標本をはじめ、模型や動画、顕微鏡などで寄生虫の摩訶不思議な世界をご紹介！

おきなわワールドの入園料のみでお楽しみいただけます。

GWイベント「寄生虫 パラサイトワールド」！ 5月6日まで！！

【4つのお楽しみポイント】

１.寄生ってナニ？～宿主と寄生の関係～

２.寄生虫ラボ～ようこそ奇妙な研究室へ～

３.人体の部屋～体の中に潜む寄生虫を探そう！～

４.アニーちゃん体験(ハート)～本物のアニサキスを標本にして持って帰ろう！～

１.寄生ってナニ？～宿主と寄生の関係～

寄生される側の動物「宿主（しゅくしゅ）」と寄生について紹介。

フクロウやミーアキャットなどの生き物と一緒に、かわいい寄生虫や意外な場所に住みつく寄生虫、インパクトのある寄生虫など、コワい・不気味だけじゃない、オモシロい寄生虫の世界をお楽しみいただけます。

魚とウオノエフクロウとウモウダニ

２.寄生虫ラボ～ようこそ奇妙な研究室へ～

怪しげな研究室では、目で見える寄生虫から顕微鏡でしか見ることのできない小さな寄生虫までご覧いただけます。

何やらあやしげな研究室顕微鏡で見る寄生虫の世界

３.人体の部屋～体の中に潜む寄生虫を探そう！～

人の体に潜む寄生虫も紹介しています。

ちょっとした仕掛けも！？「腸のトンネル」にチャレンジ！！

人体にはどんな寄生虫が潜むのか！？腸のトンネルに挑戦！

４.アニーちゃん体験(ハート)～本物のアニサキスを標本にして持って帰ろう！～

好きなアニサキスを自分で選んで標本にして持って帰れるコーナーも！！

※こちらは有料の体験コーナーとなっています。

人気の体験コーナー

他にも園内では楽しいイベントがいっぱい！

・かっこいい車と一緒に写真が撮れる「はたらくクルマ展」

・期間限定の工芸体験や、芸能演舞などが楽しめる「あしばな琉球わらばーまつり」

・かわいい0才の赤ちゃんハブを展示「Baby ハブ特別展」

寄生虫 パラサイトワールド

https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/2026gw/

【監修】琉球大学大学院医学研究科 當眞弘

【協力】沖縄大学 盛口満/琉球大学熱帯生物圏研究センター 松浦優/東邦大学理学部 脇司、古澤春紀、土井怜奈/ラセン館 河野甲/新江ノ島水族館 福山千鶴子/京都大学理学部 小泉有希/美ら島財団 笹井隆秀、越後楓/旭夢稀/琵琶湖博物館/沖縄科学技術大学院大学（OIST）

【後援】南城市、南城市教育委員会、八重瀬町、（一社）沖縄県子ども会育成連絡協議会

■おきなわワールド施設概要

・所在地：沖縄県南城市玉城前川1336

・営業時間：9:00～17:30（最終受付16:00）

・定休日：年中無休

・入園料：大人（15歳以上）2,000円 小人（4～14歳）1,000円

・公式サイト：https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/