稲とアガベとASTRA FOOD PLANが共同開発ヤッホーブルーイング「よなよなエール」使用済みホップをアップサイクルしたクラフトサケ『交酒 花風ぐるりこ 2026』を数量限定で販売開始

稲とアガベ株式会社

秋田県男鹿市でクラフトサケ醸造所を軸にまちづくりを行っている「稲とアガベ株式会社」（秋田県男鹿市、代表：岡住 修兵 以下「稲とアガベ」）は、フードテックスタートアップのASTRA FOOD PLAN株式会社（埼玉県富士見市、代表取締役社長：加納 千裕 以下「ASTRA FOOD PLAN」）と共同開発したクラフトサケ『交酒 花風ぐるりこ 2026』を、数量限定で販売開始いたしました。本商品は、稲とアガベが展開する「花風」に、当社の乾燥・殺菌装置JOSEN（過熱蒸煎機）でビール醸造での使用済みホップをアップサイクルした「ホップぐるりこ」を使用したクラフトサケです。

あわせて、伊勢丹新宿店とのコラボレーションによるオリジナルデザインラベルを数量限定で展開します。2026年5月6日（水）～12日（火）には伊勢丹新宿店にて店頭販売イベントも開催いたします。また、ニュウマン高輪「sakejump takanawa」でも、ぐるりこを使った「焼き鯖ラー油おにぎり」とのセットで試食・試飲をお楽しみいただけます。



<取り組みの背景>

稲とアガベは、2021年の創業以来、「男鹿の風土を醸す」を理念に、秋田県男鹿市を拠点に醸造を核としたまちづくりを展開してまいりました。米・米麹をベースとしたクラフトサケの醸造において、地域の農産物や、従来活用されてこなかった副原料を取り入れることで、新しい味わいの創出と、食文化の循環に挑戦してきました。この度、『「もったいない」を「おいしい！」に』をミッションに掲げ、独自の過熱蒸煎機『JOSEN』により食品のアップサイクルに取り組むASTRA FOOD PLANとの連携が実現。ビール醸造に使われた後のホップを『JOSEN』で乾燥・殺菌しパウダー化した「ホップぐるりこ(R)」を副原料として活用することで、醸造とフードテック、異なる領域の技術を掛け合わせた循環型のクラフトサケが誕生しました。今回使用したホップは、長野県の人気ブルワリー〈ヤッホーブルーイング〉の「よなよなエール」で活用されたもの。ビールづくりを終えたホップに、クラフトサケという新たな命を吹き込む取り組みです。

『交酒 花風ぐるりこ 2026』について

「花風」は、ビール造りに使われるホップを、米・米麹とともに発酵させた稲とアガベのクラフトサケシリーズです。2026年版となる本商品では、ASTRA FOOD PLANの『JOSEN』で乾燥させた「ホップぐるりこ(R)」を使用し、ホップの再利用を実現しました。味わいは、酸味が立ちつつも甘さとのバランスが良く、微炭酸のジューシーなタイプ。ホップ由来の柑橘系の香りや心地よい苦味が相まって、グレープフルーツやライムを思わせる爽やかな一本に仕上がっています。



<商品概要>

商品名：交酒 花風ぐるりこ 2026

品目：その他の醸造酒

原材：料米、米麹、ホップぐるりこ(R)

内容量：720ml

販売価格：2,600円（税別）

アップサイクル素材：ホップぐるりこ(R)



伊勢丹新宿店限定 オリジナルラベルを展開

今回の販売にあわせ、伊勢丹新宿店では三越伊勢丹とのコラボレーションによるオリジナルデザインの花風ぐるりこ（花風ぐるりこverよなよなエール伊勢丹限定ラベル）を5月6日（水）より数量限定で展開します。5月6日～12日は伊勢丹新宿店にてヤッホーブルーイングとの特別有料試飲イベントも開催予定。詳細な開催日時や内容等は以下instagramアカウントにて開催日までにお知らせいたします

https://www.instagram.com/isetan.shinjuku_sake_beer/

◼️販売場所

伊勢丹 新宿店 本館B１F 和酒売り場

営業時間：午前10時～午後8時

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

URL：https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

ニュウマン高輪「sakejump takanawa」で「花風ぐるりこ2026」と「ぐるりこおにぎり」の

セット試飲を実施

2026年3月28日にオープンしたニュウマン高輪 MIMURE内「sakejump takanawa」では、ぐるりこを使った「焼き鯖ラー油おにぎり」と『花風ぐるりこ 2026』をセットで試食・試飲いただける企画を実施します。クラフトサケと、同じ「ぐるりこ(R)」を使ったフードのペアリングを一度にお楽しみいただける貴重な機会です。

■sakejump takanawa

所在地：NEWoMan TAKANAWA MIMURE 3階

オープン日：2026年3月28日（土）

営業時間：11:00～22:00

おむすび「焼き鯖ラー油」のこだわり

<ぐるりこ香味醬油で作った食べるラー油と焼き鯖>

焙煎され旨味やコク、香ばしさがアップしたタマネギぐるりこにピリッと痺れるラー油を合わせ脂の乗った焼き鯖と和えました。炊き立ての大粒コシヒカリでおむすびに仕上げてます。

<関係者コメント>

稲とアガベ株式会社 代表取締役 岡住修兵

昨年に引き続き、アストラフードプラン様とご一緒させていただき、「花風ぐるりこ」を発売することができ、大変嬉しく思います。食品残渣を、栄養や風味を保持しながら乾燥させる素晴らしい食品乾燥機「JOSEN」を使用した酒造りも2年目となりました。この一年、加納社長とは様々な場面でご一緒させていただきましたが、そのご活躍は本当にとんでもなく、今や「フードテックといえば、天下のアストラフードプラン」と言われるような会社になられました。稲とアガベは、残念ながら大きな差をつけられ始めております。気づけば、「過熱蒸煎機」と呼んでいた機械の名前が「JOSEN」という横文字になり、世界にチャレンジするんだという大きな気概を感じており、自分も負けていられないと、いつも刺激を受けております。さらに今回使用したホップはなんと、天下に名高いヤッホーブルーイングの代表作「よなよなエール」のホップです！ヤッホーの皆様とは公私ともにお世話になっており、今回の使用も快諾いただきました。ラベルの仕様も、よなよなエールカラーの特別仕様となっており、こちらもご快諾いただきました。井手社長をはじめ、ヤッホーという会社と皆さまを非常に尊敬しており、大変興奮しております。さらに、その商品の一部は、天下の伊勢丹さんとオリジナルラベル仕様をつくり、販売させていただきます。私どものような地方の零細スタートアップには、恐れ多いほど素晴らしい企画となりました。僕も天下とります。



ASTRA FOOD PLAN株式会社 代表取締役 加納 千裕

昨年に引き続き、私が心から尊敬する稲とアガベの岡住さんと共に、進化を遂げた「交酒 花風ぐるりこ」を皆さまにお届けできることを、これ以上ないほど嬉しく思っております。岡住さんは、クラフトサケという新しいジャンルを切り拓き、男鹿の街づくりに命を懸けて取り組まれており、その圧倒的な行動力と情熱には常に大きな刺激を受けています。昨年、初めて共同開発した「花風ぐるりこ」が、お酒好きの方々の間で瞬く間に評判となり、クラフトサケ界隈で「ぐるりこ(R)」の知名度が急上昇したことには私自身も驚きました。今回は、ヤッホーブルーイング様と弊社のコラボレーションから派生し、新たな「交酒 花風ぐるりこ」が生まれました。「よなよなエール」の製造工程で発生した使用済みホップを当社の「JOSEN（過熱蒸煎機）」で香りを損なわずに乾燥・再生し、新たな命を吹き込んでいます。ラベルも「よなよなエール」への愛が詰まった素敵な特別カラー仕様で、手に取るだけでワクワクする仕上がりです。さらに今回は、伊勢丹新宿店様とのオリジナルラベルも展開されます。伝統ある伊勢丹のタータンチェックカラーをあしらった気品あるデザインからは、まさに稲とアガベさんがクラフトサケという新たなジャンルを切り開き、市場を創ってきた歩みが実を結んだことを感じられます。素晴らしい企画であり、私共もその一助となれたことを光栄に感じております。NEWoMan TAKANAWAの「sakejump takanawa」では、既に全商品の中で断トツ1位の売上を記録していると聞き、この商品の持つポテンシャルとファンの皆さまの熱量を肌で感じております。クラフトサケを通じて男鹿地域の活性化に挑む岡住さんと、アップサイクルによる新たな価値創造で「かくれフードロス」という社会課題に取り組む私は、分野は違えど、持続可能な社会を目指す同志です。これからも岡住さんに負けずに世界に驚きを届けていきたい。そんな決意を新たにする、最高にエキサイティングな企画となりました。



「ホップぐるりこ(R)」を生み出す『JOSEN（過熱蒸煎機）』について

『JOSEN』は、食品の風味の劣化と酸化、栄養価の減少を抑えながら、乾燥と殺菌を同時に行うことが可能な装置です。野菜の不可食部分や、米ぬか、果物の搾りかす、飲料残さにいたるまで、高付加価値化した食材にアップサイクルすることが可能です。

１.風味の劣化と酸化を防止

数百度の過熱水蒸気により食材の酸化を抑え、栄養価の損失と風味の劣化を防ぎます。食材によっては旨味成分が増加し、ビタミンE、β-カロテン、葉酸などの栄養価が熱風乾燥と比較して高いことも分かっています。



２.低コスト・高い生産効率

ボイラーレスの過熱水蒸気発生装置を開発し、熱風と併用することで高いエネルギー効率を実現。連続式で生産効率が高く、従来型乾燥技術のコスト課題をクリアしました。



３.スピード殺菌乾燥

加熱時間はわずか5～10秒。短時間加熱で食材の劣化を抑えつつ、過熱水蒸気の効果でしっかりと殺菌ができるため、安全に加工が可能です。

◎『JOSEN』カタログ・お問い合わせ：https://www.astra-fp.com/contact/

「ぐるりこ(R)」について

『ぐるりこ(R)』は、規格外農作物や食品工場の端材など、これまで廃棄されていた食材を『JOSEN』で乾燥しアップサイクルした食品パウダーの総称です。循環型を表す「ぐるり」と粉の「こ」を組み合わせた造語で、ASTRA FOOD PLANの商標です。わずか10秒で乾燥・殺菌されて製造されるため、熱によるダメージが極めて少なく、栄養価が高く、風味が非常に強いのが特徴です。

2025年2月には“かおりを食べる 新感覚クラフト調味料『ぐるりこ(R)』”としてブランド化し、家庭向けECでの販売もスタートしています。『ぐるりこ(R)』公式サイト：https://gulurico.com/



社名：ASTRA FOOD PLAN株式会社(https://www.astra-fp.com/)

本社所在地：埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-26

代表取締役：加納 千裕

設立：2020年8月

<稲とアガベについて>

稲とアガベは、秋田県男鹿市で2021年の秋に創業したクラフトサケ醸造所です。「クラフトサケ」とは、日本酒の製造技術をベースとして、そこに副原料を入れることで新しい味わいを目指した新ジャンルのお酒です。私たちは、単にお酒を造るだけでなく、お酒を「地域メディア」として位置付けています。お酒を通じて男鹿に興味を持っていただき、実際に訪れて楽しんでもらうことを目指し、醸造所を起点とした街づくりを推進してまいりました。創業から数年で、レストラン、食品加工所、ラーメン店に加え、サウナ付きホテル「ホテルかぜまちみなと」「ひるね」、スピリッツを製造する「早苗饗蒸留所」、そして人々が集うスナック「シーガール」を開業いたしました。クラフトサケを起点に男鹿の街を未来に残すことを目指して活動しています。



<会社概要>

社名 ：稲とアガベ株式会社(https://inetoagave.com/)

所在地 ：秋田県男鹿市船川港船川新浜町1-21

代表者 ：代表取締役 岡住修兵

設立日 ：2021年3月

事業内容：酒類製造業（クラフトサケ及び輸出用清酒）、飲食店営業、食品加工業、宿泊業





