AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor V4.9.0」公開、画像生成AI「GPT Image 2」搭載で制作体験を強化

HitPaw.,LimitedHitPaw Edimakor V4.9.0

AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/kp90vK)」はV4.9.0を公開し、画像生成AI「GPT Image 2」やAIマルチフレーム機能を追加。VlogやSNS向け動画を、これまで以上に直感的かつスピーディーに制作できる環境を強化した。

あわせてゴールデンウィーク限定20%OFFキャンペーンも開始し、最新AI動画編集機能をより手軽に体験できる。

主な機能とAI動画編集の進化ポイント

■ 画像生成AI「GPT Image 2(https://reurl.cc/Gagrlv)」：日本語対応も強化されたAI画像生成

GPT Image 2から生成した画像

テキストから高精度な画像を生成でき、複雑な構図や文字入りデザインにも対応。

日本語を含む多言語テキストの再現性が向上し、修正の手間を抑えながら実用的なビジュアル制作が可能に。

サムネイル作成・広告バナー・SNS投稿など、AI画像生成(https://reurl.cc/Gagrlv)を活用した制作に適している。制作効率の向上やデザインコストの削減にもつながる。

■ AIマルチフレーム：画像から動画へ、自然なストーリー生成

Edimakor V4.9.0-AIマルチフレーム

複数の画像をもとに、自然な流れのAI動画を自動生成できる機能を新搭載。

最大35秒・最大7枚の画像に対応し、シームレスな動画転場を実現。

旅行Vlog・子どもの成長などの日常記録・ビフォーアフターなど、AI動画編集の効率化に活用できる。

■ マイキャラクター＆AI音楽：動画制作の幅を拡張

マイキャラクター

作成したキャラクターを保存し、別の動画でも再利用できる「マイキャラクター」機能に対応。

AI音楽では新モデル（Hailuo Music 2.5(https://reurl.cc/O6QqeR)）を追加し、歌詞付き楽曲の生成も可能に。

さらにGIF出力にも対応し、LINEやSNSで共有しやすい動画コンテンツ制作をサポートする。

キャンペーン情報

HitPaw Edimakor 2026 GW限定セール

なお、ゴールデンウィーク期間中は、有料プランを対象に20%OFFキャンペーン(https://reurl.cc/3kyLZX)を実施している。



基本機能は無料で利用可能で、AI機能をより活用したいユーザーは割引価格でアップグレードできる。

お得にゲット :https://x.com/EdimakorJP

まとめ

AIによる「作る・つなぐ・届ける」を一体化し、誰でも直感的にコンテンツ制作ができる環境を提供する。

HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/kp90vK)は、AI動画編集・画像生成AI・AI音楽生成を一体化したオールインワンソフトとして、Vlog制作やSNS動画、マーケティング素材などを初心者でも簡単に作成できる環境を提供する。

今後の展望

今後もAI動画編集を中心に機能拡張を進め、より簡単かつ実用的なコンテンツ制作環境の提供を目指す。

お問い合わせ

★最新版をダウンロード★ :https://reurl.cc/kp90vK

HitPaw Edimakorについてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/kp90vK)

YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

Note：https://note.com/edimakor_japan

X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP