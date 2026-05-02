博多一口餃子・とりかわ・おでんが楽しめる「個室完備　あいらしか 鹿児島天文館店」オープン

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年5月2日（土）、鹿児島県鹿児島市・天文館エリアに個室完備 博多大衆酒場 あいらしか 鹿児島天文館店をグランドオープンいたします。オープンを記念し、2026年5月7日（木）～5月9日（土）の3日間限定で、何杯飲んでも生ビール0円キャンペーンを実施いたします。

■ 鹿児島・天文館で使いやすい個室完備の博多大衆酒場

「あいらしか 鹿児島天文館店」は、鹿児島最大級の繁華街・天文館に位置し、仕事帰りの一杯から宴会、深夜利用まで幅広いシーンで使いやすい個室完備の博多大衆酒場です。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

内容

何杯飲んでも 生ビール 0円

実施期間

2026年5月7日（木）～5月9日（土）

条件・注意事項

* 2時間制

* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

* お通し代+439円以上の商品をお一人様2オーダー必須

公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/airashika_mania/

■ 博多名物をコスパよく楽しめる看板メニュー

あいらしか 鹿児島天文館店では、博多屋台文化を感じられる名物料理を中心に、気軽に楽しめる酒場メニューを多数用意しています。

イチオシメニュー（一例）

味しみしみ 博多あご出汁おでん

博多とりかわ

博多一口餃子

野菜巻き串

胡麻かんぱち

若鳥と親鳥のももゴロ焼き

明太出汁巻き

酢モツポン酢

がめ煮

明太子の天ぷら

もつ鍋各種

博多一口餃子は、外はパリッと、中はジューシーに仕上げた、酒のつまみにも食事にも合う看板メニューです。博多とりかわやおでんとあわせて、価格と満足感のバランスが取れたラインナップを楽しめます。

野菜巻き串味しみしみ 博多あご出汁おでん博多とりかわ博多一口餃子明太出汁巻き若鳥と親鳥のももゴロ焼き

■ 飲み放題付きコースや食べ飲み放題コースも充実

宴会やグループ利用には、2時間飲み放題付きコースや食べ飲み放題コースも用意しています。

おすすめコース（一例）

博多郷土料理と海鮮の食べ飲み放題

2時間／78品／3,500円（税込）

胡麻かんぱち、刺身盛り合わせ、とろたく、がめ煮、酢モツ、炙り明太子など、博多名物と海鮮をまとめて楽しめる内容です。

博多もつ鍋と名物おでんの食べ飲み放題

2時間／72品／3,500円（税込）

選べる牛もつ鍋に加え、おでん、揚げ物、〆の麺や雑炊まで楽しめます。

また、2時間飲み放題付きコースは3,000円台から用意しており、天文館エリアでコスパよく博多料理を楽しみたいニーズにも応える内容となっています。

博多郷土料理と海鮮の食べ飲み放題博多もつ鍋と名物おでんの食べ飲み放題

■ 店舗情報

店名

個室完備 博多大衆酒場 あいらしか 鹿児島天文館店

住所

〒892-0843

鹿児島県鹿児島市千日町15-17

コモナートビル2階

営業時間

月～金：16:00～翌4:00

土日祝：12:00～翌4:00

電話番号

099-201-6350

ご予約はコチラから▶https://www.hotpepper.jp/strJ004577349/

■ あいらしかとは

博多大衆酒場 あいらしか は、博多名物を気軽に楽しめる酒場として展開する居酒屋ブランドです。

名物のもつ鍋、博多一口餃子、博多とりかわ、おでん、明太料理などを軸に、日常使いから宴会まで幅広く対応できるメニューと空間づくりを大切にしています。