2Dアクションアドベンチャー『Constance』Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S 版 発売開始！

株式会社パルコ(C)Blue Backpack

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）のゲームレーベル・PARCO GAMESは、

ドイツの開発会社Blue Backpackが開発を手掛けた2Dアクションアドベンチャーゲーム『Constance』を、Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S にて発売開始いたしました。

※ Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 ：2026年 5月 1日（金）より、 Xbox Series X|S：5月 2日（土）より それぞれ発売開始

本作は、2025年 11月 25日にSteamにて配信を開始。

累計販売本数は7万本を突破し、海外インディーゲームアワードでもファイナリストに選出されるなど話題のインディーゲームです。

このたび、より多くの方々にプレイしていただけるよう、コンソール版を発売いたしました。

【販売先】

■My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075952

■PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014757

■Xbox(Microsoft Store)：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/constance/9mw6hcg5vqxr

DLC（ダウンロードコンテンツ）制作進行中！

DLC配信に向け、制作を進行しております。続報は随時公開してまいります。

今回のDLC制作進行中のニュースについては、本日5月2日より公開のトレーラー動画内にて発表しております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XXXng2c6ZTE ]

ゲーム概要

”あるアーティストの受容と再生の物語”

絵筆を使うアーティストであるコンスタンスは、ある日自らの精神世界に閉じ込められてしまう。

美しくも崩壊しつつあるその世界の謎に迫りながら脱出を目指し奮闘していく。

難解なステージギミックや強敵とのバトルなど、高難易度のアクションが魅力の作品。

※画像はイメージです。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※今回のタイミングより、コピーライト表記を (C)Blue Backpack へと変更しております。

PARCO GAMES（パルコゲームズ）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3639/table/3852_1_01ebe301235907c318155c7e8d6ecf3d.jpg?v=202605020251 ]

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。

■公式HP：https://games.parco.jp/(https://games.parco.jp/)

■X：https://x.com/parco_games(https://x.com/parco_games)

■YouTube：https://www.youtube.com/@parco_games(https://www.youtube.com/@parco_games)

■TikTok：https://www.tiktok.com/@parco_games