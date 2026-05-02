【ブルックラディ＆ザ・ボタニスト】アジアのバーシーンを牽引するカクテルバー「ZEST」が一夜限りのスペシャルゲストシフトを開催

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

“量よりも質”という観念を軸に、サステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン＆スピリッツ業界に革新をもたらすレミー コアントロー ジャパン株式会社（東京都港区／代表取締役 ザビエ・タロ）のメインスポンサーシップのもと、パティーナ大阪の開業1周年を記念し、ソウルを代表する世界トップクラスのバー「ZEST（ゼスト）」を迎えた、一夜限りの特別なゲストシフトを、パティーナ大阪 SONATA BAR & LOUNGE（ソナタ バー＆ラウンジ）にて開催いたします。



イベント当日は、ZEST共同創業者のデミ・キム氏と、バーテンダーのイアン・ジャン氏が来日。ブルックラディ蒸留所が手がける「ブルックラディ ザ・クラシック・ラディ10年」（ウイスキー）や、「ザ・ボタニスト」（ジン）など、レミー コアントロー ジャパンが取り扱うプレミアムブランドをベースに、韓国のミニマリズムと素材を余すことなく活かすZESTの「Zero Waste（ゼロウェイスト）」の技法を注ぎ込んだ5種のカクテル＆モクテルを提供いたします。

■世界が注目する、革新性と持続可能性を体現する一杯

ソウル・清潭（チョンダム）を拠点とするZESTは、「Asia's 50 Best Bars 2025」第2位、さらに「The World's 50 Best Bars 2024」第9位に選出されるなど、世界的評価を獲得しているバー。自然、コミュニティ、サステナビリティを軸に据えながら、一杯のカクテルを五感に響く体験へと昇華させる、その革新性と完成度で注目を集めています。

ZESTが体現するのは、地元とのつながりを大切にしながら、食材を無駄なく活用する思想と、韓国的ミニマリズムの美意識の融合。彼らの一杯には、無駄を削ぎ落とすことで際立つ素材本来の魅力と、静かに広がる余韻が凝縮されています。



■1周年を彩る、特別なコラボレーション

本イベントは、開業1周年を迎えるパティーナ大阪のアニバーサリーを記念して開催される特別企画です。「トランスフォーマティブ・ラグジュアリー」の概念を掲げ、その土地の文化に敬意を払い、サステナブルな取り組みを目指す同ホテルの思想は、ZESTのアプローチとも深く共鳴しており、今回のコラボレーションが実現しました。

本イベントでは、アップサイクル食材に加え、B Corp認証を取得したスピリッツを取り入れることで、環境への配慮と創造性が交差するドリンク体験を提案。五感に響く革新的な「ファイン・ドリンキング」を、ぜひご体験ください。



■開催概要

ZEST at Patina Osaka "1st Anniversary Collection - Curated Experience"

・開催日時：2026年5月13日（水）19:00 ～ 23:00（ドリンクL.O.22:30）

・場所：パティーナ大阪／SONATA BAR & LOUNGE（20F）

大阪府大阪市中央区馬場町3-91 パティーナ大阪

・スポンサー：レミー コアントロー ジャパン株式会社

▶詳細・ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/patinahotels-osaka-sonata-lounge-bar/reserve?menu_items=69d4abc2100eb9b69e3d93cb)

■提供カクテル&モクテル

レミー コアントロー ジャパンが取り扱うプレミアムブランドをベースに、ZESTの「Zero Waste」の技法を注ぎ込んだ5種のカクテル＆モクテルを提供いたします。



1. Hwachae（ファチェ）

韓国の伝統的なフルーツポンチ「花菜（ファチェ）」を、最先端のボタニカル抽出とガス充填技術で爽快感あふれるモダンな一杯に再構築しました。

▶ベース：ザ・ボタニスト（ジン）、テルモン（シャンパーニュ）

2. C’orn Star Martini（コーンスター・マティーニ）

じっくりと煮出して旨味を凝縮させたスイートコーンと、トマトやパッションフルーツの酸味が織りなす、これまでにない立体的でフードコンシャスなマティーニです。

▶ベース：ザ・ボタニスト（ジン）

3. Last Piece（ラスト・ピース）

廃棄されがちなバゲットの切れ端（エンド）やパイナップルの皮を活用。じっくりとバッチングを行い、熟成感と奥深いコクを引き出した究極のアップサイクル・カクテル。

▶ベース：ブルックラディ ザ・クラシック・ラディ10年（ウイスキー）

4. Biscuit Einspanner（ビスケット・アインシュペナー）

ウィーン発祥のコーヒー文化「アインシュペナー」へのオマージュ。絶妙な温度でローストしたトンカ豆の香りと、アップサイクルしたコーヒーアマーロが大人のデザート感を演出します。

▶ベース：ブルックラディ ザ・クラシック・ラディ10年（ウイスキー）

5. Zero Spumoni（ゼロ・スプモーニ）*ノンアルコール

ZESTオリジナルの自家製トニックシロップを使用し、市販のペットボトルやアルミ缶を一切使わずに仕上げる、環境配慮と洗練された味わいを両立したモクテルです。

▶ベース：ゼロ・イタリアンビター

C’orn Star Martini（コーンスター・マティーニ）Last Piece（ラスト・ピース）

■ZEST

ソウル・清潭（チョンダム）に位置する「ZEST」は、アジアのバーシーンを代表するカクテルバーのひとつ。韓国の食材や文化から着想を得た独創的なカクテルに加え、発酵やサステナブルなアプローチを取り入れた革新的なスタイルが特徴です。洗練された空間と卓越した技術により、「Asia's 50 Best Bars 2025」および「The World's 50 Best Bars 2024」に名を連ねるなど、国内外で高い評価を獲得しています。

店名の「ZEST」は、柑橘類の果皮を意味すると同時に「Zero Waste（ゼロウェイスト）」の略称でもあります。廃棄物を最小限に抑える取り組みを徹底し、地元生産者の食材を積極的に活用することで、地域とともに成長するコミュニティを育んでいます。また、お客様には「責任ある飲み方」を提案し、環境、コミュニティ、人が調和して共存する、サステナブルな「ファイン・ドリンキング」の文化を築き、体現する存在です。インスタグラム(https://www.instagram.com/zest.seoul/)

■パティーナ大阪

難波宮跡と歴史ある大阪城の間に位置するパティーナ大阪は、意識的な生活スタイルとクリエイティブな表現というレンズを通して再定義されたトランスフォーマティブ・ラグジュアリーを体験する、マインドフルな探検家たちを誘います。「水の都」である大阪にそびえ立つ20階建てのサンクチュアリは、サステナブル・ビューティーの象徴的存在です。ここでは、長い年月を経た銅、選び抜かれた木材、そして豊かに流れる水が、地球と芸術の両方に敬意を払いながら、ゲストに時の物語を語りかけます。221室の丹精を込めてデザインされた客室は、日本の季節を慈しむ美学である季節感を自然のリズムと調和した空間と共に反映しています。地元の職人や土地の恵みにまつわるストーリーを伝えるために旬の食材を使用したマイクロシーズナル・キュイジーヌ（季節の中でも特に細かい時期や変化に着目した料理のスタイル）を提供するレストランである「P72」をはじめ、サウンド・パイオニアのデヴォン・ターンブル（OJAS）が入念に作りこんだスピーカーを通して音楽を瞑想へと変えるリスニングルームをご体験いただけます。パティーナ大阪は、心のこもったラグジュアリー、芸術に重きを置きながら、サステナブルで洗練されており、ただ滞在を求めるゲストだけでなく、成長することを求める人々のためのホテルです。公式サイト(https://patinahotels.com/osaka/ja)／インスタグラム(https://www.instagram.com/patinaosaka/)

■ブルックラディ

ブルックラディ蒸留所は、ヘブリディーズ諸島、アイラ島の西海岸に位置し、1881年に創設された伝統的な蒸留設備と革新的なウイスキーづくりを融合させた蒸留所です。"WE BELIEVE TERROIR MATTERS. ―私たちはテロワールが重要だと信じている” という信念に基づき、事業のあらゆる側面で持続可能なソリューションを実践しています。循環加熱システムの導入、よりクリーンなバイオ燃料への切り替えによるCO2排出量削減、グリーン水素エネルギーの実用性の検討などを通し、生産活動の脱炭素化を目指しています。2020年には社会的・環境的目標の要件を満たし、スコッチウイスキーとジンの蒸留所として初めてB Corpの認証を受けました。

ブルックラディのウイスキーには、信頼性が求められるという考えが込められており、蒸留所の土地と素材がウイスキーの魂を形作り、テロワールがスピリッツに命を吹き込むと信じています。

インスタグラム：ブルックラディ(https://www.instagram.com/bruichladdich.jpn/)／ザ・ボタニスト(https://www.instagram.com/thebotanistgin_japan/)