『AFK：ジャーニー』、5月1日より、TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボを開催！フリーレンとヒンメルがコラボ英雄として登場！

FARLIGHT PTE. LTD

FARLIGHT GAMESが配信する旅するファンタジーRPG『AFK：ジャーニー』（iOS / Android / PC）。2026年5月1日より、TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボを開催いたします。

ダウンロードはこちらへ：https://afkjourney-jp.farlightgames.com/(https://afkjourney-jp.farlightgames.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/afk_journey_jp(https://x.com/afk_journey_jp)

YouTube：https://www.youtube.com/@AFK_Journey_JP(https://www.youtube.com/@AFK_Journey_JP)

Discord：https://discord.com/invite/vhvUDzYFAj(https://discord.com/invite/vhvUDzYFAj)

■TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボのあらすじ

魔王討伐のため旅を続けていた勇者一行は、道中で突如現れた時空の裂目に飲み込まれ、フリーレンとヒンメルはエスペリア大陸・ホワイトマウンテン公国に属するスノーシダー町へと飛ばされてしまった。二人とプレイヤーは現地の人々と協力し、町を覆っていた危機を無事に解決していく。

【コラボPV】：

https://youtu.be/CcWvdNLynh4

【コラボ期間】：

2026年5月1日（金）～5月28日（木）

■お店の手伝いをして、豪華報酬を手に入れよう

今回のイベントでは、フリーレンとヒンメルが経営するお店に訪れ、エスペリアの魔法を研究することで、イベント通貨を入手できます。イベント期間中、様々な依頼を達成することで、魔法の手がかりを解放したり、栽培可能な魔法の種を入手できます。解放された魔法レシピを使って魔導書を複製・販売し、得た通貨で、アイテムと交換しましょう。

■TVアニメ『葬送のフリーレン』でおなじみフリーレンとヒンメルがコラボ英雄として登場！

今回のアップデートで、TVアニメ『葬送のフリーレン』でおなじみのフリーレンとヒンメルが新登場！なんと2名のコラボキャラクターはログインするだけで、入手できちゃいます！もちろん、ガチャにて入手することが可能です。ここでは、両キャラクターの魅力をお伝えします。

【フリーレン】CV:種崎敦美

魔法に対する知的好奇心が旺盛な伝説の魔法使いフリーレン。明け透けな罠でも、魔導書のためなら仲間を巻き込んで突破する。ミミックかもしれなくても、宝箱を見たら開けずにはいられない。

・役職：伝説の魔法使い

・陣営：ボイド

・クラス：メイジ

・レア度：エピック(SSR)

必殺技

一般攻撃魔法：

最も多くの敵を攻撃できる位置のうち、最も後ろのマスに移動し、長方形範囲内の敵に数秒間かけて、魔法攻撃を行う。魔法攻撃は毎秒、範囲内の敵にダメージを与え、追加で確定ダメージを与える。確定ダメージはヒットした敵全員に分配される

スキル１.

破滅の雷を放つ魔法：

戦闘開始時、敵に優先的に選択されない。

一定時間後、自身の与ダメージUP。その後、通常攻撃が「破滅の雷を放つ魔法」に変化し、「破滅の雷を放つ魔法」は敵にダメージを複数回与え、最後の1回の攻撃でさらにスタンを付与、出撃中の味方にヒンメルがいる、かつ一定時間以上生存している場合、フリーレンの攻撃力も永続的にヒンメルの初期攻撃力の一定割合分UP

スキル２.

地獄の業火を出す魔法：

「地獄の業火を出す魔法」を発動し、一定範囲内の敵全体にダメージを与え、対象エリアは一定時間の間、炎上する。炎上中、範囲内の敵は治癒DOWN、毎秒、一定のダメージを受ける。一定時間後、このスキルのCDを短縮

専用スキル

防御魔法：

戦闘開始時、自身と最も前にいる味方1体に防御魔法をかける。防御魔法をかけられた対象は、その初期HP上限の一定割合より高いダメージを受けた時、超過分の被ダメージを軽減。専用スキルのレベルアップ後、最も前にいる味方の生存中、フリーレンの速度がさらにUP

【ヒンメル】CV:岡本信彦

自称イケメンで常に自信たっぷりな伝説の勇者ヒンメル。冒険を心から楽しむ天才で、道中困っている人がいると必ず手を差し伸べるお人好し。

・役職：伝説の勇者

・陣営：ボイド

・クラス：ファイター

・レア度：エリート(SR)

必殺技

勇者の連続斬り：

選択した方向の長さ3マス・幅3マス以内の敵全体に複数回斬撃を繰り出し、1回の斬撃につき、攻撃力の一定割合分のダメージを与える

その後、広範囲斬撃で前方の敵全体にダメージを与え、追加で敵のHP上限の一定割合分の確定ダメージを与える。追加ダメージはヒンメルの攻撃力の一定割合を超えない

スキル１.

勇者の瞬撃：

順番に合計与ダメージが最も高い敵2体の近くに瞬間移動し、一定のダメージを与え、数秒間ノックダウンさせ、その後、元の位置に戻る。このスキルの発動中、スーパーアーマー効果を獲得。

スキル２.

冒険の仲間：

戦闘開始時、自身の周囲1マス以内にメイジ、タンクとサポートの味方がそれぞれ1体存在する場合、この3体の対象と「冒険の仲間」になる。

「冒険の仲間」を鼓舞し、基本ステータスを強化し、ヒンメルの初期攻撃力の一定割合分の永続シールドを、冒険の仲間全員で共有する。

アクティブ効果：対象の敵に複数回ダメージを与え、与ダメージの一部を「冒険の仲間」全員への回復に変換する。

専用スキル

蒼月草の祝福：

戦闘開始時、蒼月草の花びらが舞い、「冒険の仲間」に永続的なステータスバフを付与。

タンクとサポートの仲間は、ヒンメルの初期攻撃力の一定割合分のHP上限を獲得。

メイジの仲間とヒンメル自身は、ヒンメルの初期攻撃力の一定割合分の攻撃力を獲得。

「冒険の仲間」にフリーレンがいる場合、フリーレンに花冠を被せ、自身とフリーレンの防御貫通が永続的にUP

専用スキルレベルアップ後、戦闘開始から一定時間後、蒼月草の花びらが再び舞い、フィールド上の「冒険の仲間」全員のHPがHP上限の一定割合分回復し、デバフ状態がすべて解除される。この時の生存中の「冒険の仲間」1体につき、ヒンメルの攻撃力がある程度UP。

コラボ限定SNSキャンペーン

思い出をシェアして、コラボ限定グッズをゲットしよう！

コラボ関連イベントも盛りだくさん！

1. TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボ限定ログインボーナスキャンペーン

2. コラボ限定頭装飾とフレーム

3. フリーレン限定スキン「フリーレンの冬服」も登場！

■『AFK：ジャーニー』の最新情報はこちらから！

公式サイト、公式X（旧：Twitter）アカウント、公式YouTubeチャンネルでは、『AFK：ジャーニー』の最新情報をお伝えしています。ぜひチェックしてください。

ダウンロードはこちらへ：https://afkjourney-jp.farlightgames.com/(https://afkjourney-jp.farlightgames.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/afk_journey_jp(https://x.com/afk_journey_jp)

YouTube：https://www.youtube.com/@AFK_Journey_JP(https://www.youtube.com/@AFK_Journey_JP)

Discord：https://discord.com/invite/vhvUDzYFAj(https://discord.com/invite/vhvUDzYFAj)