株式会社プリンシプルが LLMO サービスを正式開始。Ahrefs ブランドレーダーを基盤に AI 検索時代の新指標を提供

Ahrefs pte. ltd.

SEO コンサルティング大手の株式会社プリンシプルは、2025 年 12 月に Ahrefs（エイチレフス）を導入し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）コンサルティングサービスを正式にローンチしました。

SEO チームマネージャーの安倍 大貴氏（左）、チームリーダーの佐々木 勇樹氏（中央）、コンサルタントの村田 果鈴氏（右）の 3 名に、導入の経緯から具体的な活用方法、そして AI 検索時代への展望まで、詳しくお話を伺いました。

ChatGPT や Google の AI Overview（AI による概要）など、生成 AI による検索行動の変化が加速するなか、「検索順位」に加え「AI からの言及・引用数」という新たな指標を軸に、クライアントのオンラインプレゼンスを最適化する体制を整えました。Ahrefs（エイチレフス）のブランドレーダーを基盤とした同社の LLMO 支援の全貌と、具体的な活用事例をご紹介します。

️▪️ LLMO サービス正式開始の背景：AI 検索への対応がマーケティングの最優先課題に

活用事例の詳細はこちら :https://ahrefs.com/blog/ja/case-study-principle/株式会社プリンシプル × Ahrefs 活用全文はこちら

「データとアクションをつなぎ、よりよい世界を実現する」をミッションに掲げる株式会社プリンシプルは、SEO・Web 広告・Web 解析・生成 AI 活用支援を網羅するマーケティング DX パートナーとして、500 社以上のクライアントを支援してきました。

生成 AI の普及により、ユーザーが検索エンジンではなく AI と対話しながら情報収集を行うケースが増加しています。同社 SEO チームのマネージャーは、この変化について「検索順位を上げるだけでは対応しきれなくなっています。AI の回答候補に選ばれることも必要になってきました。SEO の延長線上に LLMO があるという考え方で、ユーザーのタッチポイント全体を最適化していく必要があります」と述べています。

同社は 2025 年末から LLMO サービスの開発を本格化させ、Ahrefs（エイチレフス）のエンタープライズ（Enterprise）プランを導入。その中核機能として、ブランドレーダー（Brand Radar）を採用しました。

️▪️Ahrefs エンタープライズ採用の決め手：LLMO 実用化を加速する 2 つの機能

️▶ 主要 LLM を横断するブランドレーダー

プリンシプルが Ahrefs（エイチレフス）を選んだ最大の理由は、ブランドレーダーが主要な LLM（大規模言語モデル）すべてに対応し、カスタムプロンプト機能も搭載されていた点です。特定のクライアントに合わせたプロンプトをトラッキングできる柔軟性に加え、ChatGPT・Copilot・Gemini などの主要モデルを横断してモニタリングできる点が、エンタープライズプラン採用の決定打となりました。

️▶ キーワードエクスプローラーとの連携フロー

同社は、「キーワードエクスプローラー」と「ブランドレーダー」を組み合わせた分析手法を確立しました。SEO で需要のあるキーワードをベースに LLM へのプロンプトを設計することで、客観的なデータに基づいた提案を可能にしています。登録したプロンプトに対し、各 LLM での言及状況を継続的にモニタリングし、言及が弱いカテゴリを特定してコンテンツ強化へとつなげています。

️️▶ 具体的な支援事例：保険業界における SEO と LLMO の統合支援

SEO コンサルタントが担当する保険会社の事例は、同社のアプローチを象徴するものです。

SEO 面では、「ランクトラッカー」で競合比較の Share of Voice（オーガニック検索における市場シェア）を毎月モニタリング。LLMO 面では、ブランドレーダーで自社ブランドのメンション数や引用数を計測し、競合との比較分析を開始しました。

また別のクライアント様においては、LLM 視点でのデータ分析を活用し、料金ページの具体的な改善提案を行いました。「競合と比較して料金に関するプロンプトでの言及が極端に弱いことが判明しました。調査の結果、料金ページのコンテンツが不十分であることが原因と特定。SEO 観点だけでは見落としていたかもしれない課題を、LLM 視点でのデータ分析によって可視化し、ページ拡充の提案に繋がりました」と担当者は語ります。

️▶ AI 検索時代に高まる「外部露出戦略」の重要性

自社サイト単体の SEO 対策に加え、外部メディアへの露出戦略が重要性を増しています。生成 AI は多様なドメインの情報を引用して回答を生成するため、ブランドレーダーで引用ドメインや引用ページを測定し、業界ごとにどの外部サイトから引用されやすいかを分析することが不可欠です。

PR や YouTube、UGC など、施策の幅が広がるなか、こうした外部露出戦略の設計支援こそが、AI 検索時代における SEO コンサルティングの新たな価値となります。さらに同社では、Ahrefs（エイチレフス）のデータと BI ツールを組み合わせたレポートの標準化も進めており、視覚的なデータに基づいた戦略立案を推進しています。

プリンシプル SEO Div マネージャー 安倍 大貴様のコメント

「SEOコンサルティングの現場では、検索順位を上げるだけでは対応しきれない時代に入っています。私たちは LLMOをSEO と切り離すのではなく、ユーザーの検索行動全体を最適化する延長線上にあるものと捉えています。Ahrefsのキーワードエクスプローラーで検索需要を把握し、ブランドレーダーでAIからの言及状況をモニタリングするデータドリブンなフローを確立できたことで、根拠のあるLLMO提案が可能になりました。今後は自社サイトの最適化にとどまらず、外部露出戦略を含めたブランドプレゼンス全体の設計を、データに基づいて支援してまいります。」

️ Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田 隆徳のコメント

「株式会社プリンシプル様が Ahrefs（エイチレフス）を LLMO サービスの中核としてご活用いただいていることを、大変光栄に思います。AI 検索が急速に普及するなか、検索順位だけでなく AI からの言及・引用という新指標を軸にした LLMO 戦略は、これからのマーケティング支援の標準になると確信しています。Ahrefs（エイチレフス）は今後も、ブランドレーダーをはじめとする AI 検索対応機能を継続的に強化し、日本のマーケティング業界の進化を支援してまいります」

️▶ 活用事例の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157671/table/50_1_33327b37e387cddd5071dc0deb693849.jpg?v=202605020151 ]

■ 会社概要【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、独自開発の大規模ウェブクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いマーケティングデータを収集・解析しています。SEO 分析を中核に、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿管理などを網羅したオールインワン・マーケティングツール「 Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供。さらに昨今は、 Ahrefs の膨大なデータと熟練の SEO スキルを統合し、 SEO の常識を塗り替える対話型 AI エージェント「 Agent A（エージェントエー）」も提供しています。世界 180 カ国を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づく効果的なマーケティング施策の立案と実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地：7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者：Dmitry Gerasimenko

公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Ahrefs 事例詳細（プリンシプル）：https://ahrefs.com/blog/ja/case-study-principle/(https://ahrefs.com/blog/ja/case-study-principle/)

【事例取材をお受けいただいた企業様：株式会社プリンシプル】

株式会社プリンシプル 公式サイト：https://www.principle-c.com/

株式会社プリンシプル LLMOコンサルティングサービスページ：https://www.principle-c.com/service/llmo/