ニューバランス 「東京レガシーハーフマラソン2026」に向け、ランナーに魅力的なキャンペーンやプログラムを開始

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2026年10月18日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「東京レガシーハーフマラソン2026」に引き続きオフィシャルパートナーとしてランナーやイベントをサポートします。

これに伴い、レースに先駆けて、様々な魅力あるコンテンツをランナーに向けて実施します。抽選で300名様に東京レガシーハーフマラソン2026出走権が当たる「New Balance Tokyo Challenge Entry Campaign（ニューバランス 東京チャレンジエントリーキャンペーン）」や、『一般財団法人東京マラソン財団公式クラブONE TOKYO』のメンバー向けに、自己ベスト更新を目指す「Road To PB Program Tokyo Legacy Half Marathon 2026（パーソナルベストプログラム）」を始動します。

※キャンペーンは出走権のみ付与で、大会への参加費用は自己負担となります。

ニューバランスは、大会当日だけではなく、事前からこうしたキャンペーンやプログラムを通して、ランナーの皆様とイベントを盛り上げ、さらにランニングカルチャーの普及に貢献していきます。

New Balance Tokyo Challenge Entry Campaignサイト(https://campaign-newbalance.jp/tlhm2026ecp/)

大会概要

開催日：2026年10月18日（日）※雨天決行

開催地：MUFGスタジアム（国立競技場）

主催：一般財団法人東京マラソン財団

東京レガシーハーフマラソン2026公式ウェブサイト(https://www.legacyhalf.tokyo/)

New Balance Tokyo Challenge Entry Campaign（ニューバランス 東京チャレンジエントリーキャンペーン）

キャンペーン期間中に対象店舗にて対象のニューバランスランニング商品を合計1万円（税込）以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で、「東京レガシーハーフマラソン2026 出走権」を300名様へプレゼントいたします。

※東京レガシーハーフマラソン2026 出走権とは

一般のエントリーに先駆けて東京レガシーハーフマラソン 2026 にエントリーできる権利です。

本大会の参加費13,200円（税込）は別途お客様のご負担となります。指定された期間内に、エントリー及び参加費の支払いを完了することで出走権が確定となりますのでご注意ください。

指定された期間内に、完了されない場合は自動キャンセルとなりますのであらかじめご了承ください。

【実施期間】

2026年5月1日（金）～5月18日（月）23：59

【対象商品】

ニューバランス ランニングウェア・シューズ

【対象店舗】

・ニューバランス公式オンラインストアhttps://shop.newbalance.jp/

・ニューバランスオフィシャルストアhttps://company.newbalance.jp/store

対象店舗：原宿、Run Hub 代々木公園、渋谷スクランブルスクエア、銀座、お台場、玉川高島屋S・C、吉祥寺、MARK IS みなとみらい、コクーンシティ、エミテラス所沢

・対象のNB商品を取り扱っている全国のスポーツ専門店/量販店

対象店舗リストはこちら(https://campaign-newbalance.jp/tlhm2026ecp/img/list_shop.pdf)

【対象者条件】

キャンペーン期間中に対象店舗にて対象のニューバランスランニング商品を合計1万円（税込）以上ご購入いただいた方

【応募コース】

１.オープンコース：性別／走力など制限なくどなたでも応募可能 （抽選100名様）

２.ウィメンズコース：女性限定（抽選100名様）

３.デビューコース：過去にフルマラソン／ハーフマラソンへ一度も参加したことがない方限定 （抽選100名様）

詳細につきましては下記よりご確認ください。

New Balance Tokyo Challenge Entry Campaignサイト(https://campaign-newbalance.jp/tlhm2026ecp/)

■キャンペーンに関するお問い合わせはこちら

New Balance Tokyo Challenge Entry Campaign事務局

メールアドレス：tlh2026-entrycampaign@fluss.co.jp

事務局開設期間：2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）17:00

受付日時：平日10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く

(C)東京マラソン財団

Road To PB Program Tokyo Legacy Half Marathon 2026（パーソナルベストプログラム）

一般財団法人東京マラソン財団公式クラブ ONE TOKYOと株式会社ニューバランスジャパンは、東京レガシーハーフマラソン2026 大会本番で「自己ベスト(PB)更新」という同じ志を持つ仲間がコミュニケーションを取り合い、切磋琢磨できる場所となる＜大会出走権付＞のプログラムを始動します。

募集期間：2026年4月28日（火）17:00 ～ 5月18日（月）23:59

本プログラムの詳細につきましては下記よりご確認ください。

Road To PB Program Tokyo Legacy Half Marathon 2026サイト(https://runentry.onetokyo.org/event/schedule/01kp7fzhj87zqpyw7ghvjk4z8z)

※先着入金順となりますので、定員になり次第受付終了とさせていただきます。

※第一回は6月13日（土）10:00～ となります。

■プログラムに関するお問い合わせはこちら

ONE TOKYO 事務局

電話番号：03‐6635‐5349

メールアドレス：info@onetokyo.org

受付時間：平日10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く

■キャンペーン以外の商品に関するお問い合わせはこちら

株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室

電話番号：0120-85-7120

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html