ヒュンメル×山本智大、「戦い続けろ」とメッセージを送るコラボTシャツ

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、大阪ブルテオンの山本智大選手とファンに応援メッセージを送るコラボTシャツを発表。素材には、東レ発のスピンオフベンチャー“MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）が開発した先端素材「MOON-TECH(R)（ムーンテック）」を採用したトリプルコラボ。5月10日までの予約受付で6月末発送を予定しています。

自らを鼓舞するメッセージをファンに

今回のコラボレーションは、デンマーク語で「居心地の良い温かな時間」を意味するHygge（ヒュッゲ）と日常に活力を与えるEmpowerment（エンパワメント）をテーマに、普段応援を受けるアスリートが、ファンに応援メッセージを送りたいという想いを受けてプロジェクトがスタート。応援グッズの枠を超え、選手からのメッセージを日常に纏うことで、ファンと選手が「心地よい一体感」で繋がり、互いに活力を感じ合えるような1枚を目指しました。

大阪ブルテオンの山本智大選手が選んだ言葉は、「バレーボールに集中したい」という山本選手らしい、シンプルながらも熱い闘志を秘めたものに。メッセージには、デンマーク語で 「Kæmp videre.（戦い続けろ、がんばり続けろ）」を左胸に「Tomo」のサインと共に小さく配置。左袖にバンブルビーをプリントしたミニマルデザインに仕上げました。

応援メッセージについては、「リベロというポジションで、どんなに劣勢でも、攻撃することはなく、後ろからチームを支えています。それに、現役を長く続けたいと思っていて、毎年戦い続けることが大事だと思い、自分にも言い聞かせている言葉です」と自らを鼓舞し、前を向くための言葉をファンに送ります。

素材には、極限環境である宇宙空間（国際宇宙ステーション）での生活をより快適にするために開発された先端宇宙技術（強力な消臭・防汚加工）を筆頭に、「過剰なほどの機能性」を持つ先端素材「MOON-TECH(R)」（ムーンテック）を採用。やわらかでさらりとした肌触りで、消臭や汗ジミ防止、透け防止にUVカットなど、12の機能を非常に高いレベルで備えています。また洗濯時、脱水後すぐに乾くほどの速乾性は、遠征や旅行時に便利な機能。圧倒的な性能で、日常を未来に変えていく話題の素材です。

コラボTはホワイトとチャコールの2色展開で、5月1日より予約受付を開始。5月10日までの期間限定で、ヒュンメル公式オンラインストア、ヒュンメルEXPOCITY店、ヒュンメルららぽーと門真店で予約を受け付けます。また、予約期間に注文すると、スマホ壁紙になる画像をプレゼント。毎日使うスマートフォンからも山本選手のエネルギーを感じられます。







ヒュンメル×山本智大×ムーンレイカーズ

コラボTシャツ

price: \7,700(税込)

size: S・M・L・O

color: white × black







ヒュンメル×山本智大×ムーンレイカーズ

コラボTシャツ

price: \7,700(税込)

size: S・M・L・O

color: charcoal × red

販売情報

予約期間： 2026年5月1日（金）～5月10日（日）

販売場所：ヒュンメル公式オンラインストア

ヒュンメル EXPOCITY店

ヒュンメル ららぽーと門真店

お届け：6月末予定

山本智大選手について

1994年11月5日生まれ、北海道出身のバレーボール選手。171cm、69kg。バレーボール男子日本代表の守備の要であり、「世界最高峰のリベロ」の1人と言われており、2025年12月にブラジルで行われた2025 男子世界クラブ選手権大会では、ベストリベロに選出された。高いレセプション能力とディグでチームを救い、攻撃できないポジションながら、正確なセットアップで反撃の起点もつくる日本の「守護神」として国内外のファンを魅了している。

【OFFICIAL X】https://x.com/Y_T1994_20

【OFFICIAL INSTAGRAM】https://www.instagram.com/tomohiro_yamamoto/



MOONRAKERSについて

MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）は、「TECHNOLOGY FUTURE, ALTERNATIVE FASHION」をテーマとする、東レ発のスピンオフベンチャー。日本が誇る先端テクノロジーを搭載した「進化する服」を通じ、ユーザーとともに快適で便利で美しい「未来の生活」の創造を目指している。受注生産やクラウドファンディングを活用することで「必要な分だけをつくる」持続可能なモデルを追求。日本が誇る高い技術力を背景に、機能性・美しさ・環境配慮を兼ね備えた「過剰なほどの快適さ」を届ける、今最も注目されるテックアパレルブランド。

【OFFICIAL WEBSITE】https://moonrakers.jp

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/