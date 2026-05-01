ヒュンメル×山内晶大、「いつでも挑戦できる」とメッセージを送るコラボTシャツ

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、大阪ブルテオンの山内晶大選手とファンに応援メッセージを送るコラボTシャツを発表。素材には、東レ発のスピンオフベンチャー“MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）”が開発した先端素材「MOON-TECH(R)（ムーンテック）」を採用したトリプルコラボ。5月10日までの予約受付で6月末発送を予定しています。

常に挑戦しよう、というメッセージをファンに

今回のコラボレーションは、デンマーク語で「居心地の良い温かな時間」を意味するHygge（ヒュッゲ）と日常に活力を与えるEmpowerment（エンパワメント）をテーマに、普段応援を受けるアスリートが、ファンに応援メッセージを送りたいという想いを受けてプロジェクトがスタート。応援グッズの枠を超え、選手からのメッセージを日常に纏うことで、ファンと選手が「心地よい一体感」で繋がり、互いに活力を感じ合えるような1枚を目指しました。

大阪ブルテオンの山内晶大選手のメッセージには、デンマーク語で 「Aldrig for sent at prove.（挑戦するのに遅すぎることはない）」をヒョウのイラストとともにバックプリントで大きく配置。「バレーを始めたのが高校から。だけど代表選手になれた。周りを見回してもそんな選手がいないこともあり、『遅すぎることはない』というのは常に思っている考えです。例えば40歳から料理や英語を始めるとしても、遅すぎることは何もないですよね」と話す。

バックプリントのイラストは、大阪ブルテオンの前身パナソニックパンサーズから。山内選手自身、2016年からVリーグ時代の2023-24シーズンまで過ごしたチームで、「パンサーズの黒ヒョウの爪がブルテオンの背番号にも反映されていると聞いていますが、これからの選手やファンはパンサーズを知らない。でも、チームとしてはブルテオンに繋がっているから、パナソニックパンサーズからの古き良き時代が残っているんだよ、と伝えたかった」と語る。

素材には、極限環境である宇宙空間（国際宇宙ステーション）での生活をより快適にするために開発された先端宇宙技術（強力な消臭・防汚加工）を筆頭に、「過剰なほどの機能性」を持つ先端素材「MOON-TECH(R)」（ムーンテック）を採用。やわらかでさらりとした肌触りで、消臭や汗ジミ防止、透け防止にUVカットなど、12の機能を非常に高いレベルで備えています。また洗濯時、脱水後すぐに乾くほどの速乾性は、遠征や旅行時に便利な機能。圧倒的な性能で、日常を未来に変えていく話題の素材です。

「yama」のサインがヒョウのイラストの傍に入ったコラボTは、ネイビーとチャコールの2色展開。5月1日より予約受付を開始し、5月10日までの期間限定で、ヒュンメル公式オンラインストア、ヒュンメルEXPOCITY店、ヒュンメルららぽーと門真店で予約を受け付けます。また、予約期間に注文すると、スマホ壁紙になる画像をプレゼント。毎日使うスマートフォンからも山内選手のエネルギーを感じられます。







ヒュンメル×山内晶大×ムーンレイカーズ

コラボTシャツ

price: \7,700(税込)

size: S・M・L・O

color: navy × white







ヒュンメル×山内晶大×ムーンレイカーズ

コラボTシャツ

price: \7,700(税込)

size: S・M・L・O

color: charcoal × white

販売情報

予約期間： 2026年5月1日（金）～5月10日（日）

販売場所：ヒュンメル公式オンラインストア

ヒュンメル EXPOCITY店

ヒュンメル ららぽーと門真店

お届け：6月末予定

山内晶大選手について

1993年11月30日生まれ、愛知県名古屋市出身のバレーボール選手。204cm、85kg。ポジションはミドルブロッカーで、2mを超える長身を生かした高い打点からのクイック攻撃と、相手の攻撃を封じる鋭いブロックを武器に活躍。バレーボールを始めたのは高校時からと遅いものの、愛知学院大学在学中の2014年に日本代表へ初選出。しなやかな動きと冷静な判断力で、世界の強豪と渡り合う日本が誇るビッグミドル。

【OFFICIAL X】https://x.com/akihiroooo1130

【OFFICIAL INSTAGRAM】https://www.instagram.com/akihiroooo1130



MOONRAKERSについて

MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）は、「TECHNOLOGY FUTURE, ALTERNATIVE FASHION」をテーマとする、東レ発のスピンオフベンチャー。日本が誇る先端テクノロジーを搭載した「進化する服」を通じ、ユーザーとともに快適で便利で美しい「未来の生活」の創造を目指している。受注生産やクラウドファンディングを活用することで「必要な分だけをつくる」持続可能なモデルを追求。日本が誇る高い技術力を背景に、機能性・美しさ・環境配慮を兼ね備えた「過剰なほどの快適さ」を届ける、今最も注目されるテックアパレルブランド。

【OFFICIAL WEBSITE】https://moonrakers.jp

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/