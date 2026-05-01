ヒュンメル×大塚達宣、「自分らしく」とメッセージを送るコラボTシャツ

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、パワーバレー・ミラノの大塚達宣選手とコラボレーション。素材には、東レ発のスピンオフベンチャー“MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）”が開発した先端素材「MOON-TECH(R) nature」（ムーンテックナチュール）を採用したトリプルコラボ。5月10日までの予約受付で6月末発送を予定しています。

自分らしく、というメッセージをファンに

今回のコラボレーションは、デンマーク語で「居心地の良い温かな時間」を意味するHygge（ヒュッゲ）と日常に活力を与えるEmpowerment（エンパワメント）をテーマに、普段応援を受けるアスリートが、ファンに応援メッセージを送りたいという想いを受けてプロジェクトがスタート。応援グッズの枠を超え、選手からのメッセージを日常に纏うことで、ファンと選手が「心地よい一体感」で繋がり、互いに活力を感じ合えるような1枚を目指しました。

パワーバレー・ミラノの大塚達宣選手のメッセージは、デンマーク語で 『Vær dig selv.（自分らしくあれ）』。バックプリントに使ったこの文言は、「人と比べてもいいことはないとスポーツをやっていると感じることが多いです。それよりも自分の良さを大事にして、自分らしく生きることが人生をより豊かにするものだと思って、大事にしている言葉」と話す。

「デザインは、とにかくシンプルで、誰にでも着れるものがいいなと思い、色合いや言葉の配置、大きさなどをシンプルに見えるように考えました。サインの『tatsu』はいくつも書いたものからベストを選びました」と年代や性別に関わらず、多くのファンに着てもらえるように心がけたという。

素材には、極限環境である宇宙空間（国際宇宙ステーション）での生活をより快適にするために開発された先端宇宙技術（強力な消臭・防汚加工）を筆頭に、「過剰なほどの機能性」を持つ先端素材「MOON-TECH(R) nature」（ムーンテックナチュール）を採用。天然繊維のようなナチュラルで心地よい質感ながら、消臭や汗ジミ防止、透け防止にUVカットなど、12の機能を非常に高いレベルで備えています。また洗濯時、脱水後すぐに乾くほどの速乾性は、遠征や旅行時に便利な機能。圧倒的な性能で、日常を未来に変えていく話題の素材です。

コラボTは、ホワイトとチャコールの2色展開。5月1日より予約受付を開始し、5月10日までの期間限定で、ヒュンメル公式オンラインストア、ヒュンメルEXPOCITY店、ヒュンメルららぽーと門真店で予約を受け付けます。また、予約期間に注文すると、スマホ壁紙になる画像をプレゼント。毎日使うスマートフォンからも大塚選手のエネルギーを感じられます。

ヒュンメル×大塚達宣×ムーンレイカーズ

コラボTシャツ

price: \7,700(税込)

size: S・M・L・O

color: white × navy



ヒュンメル×大塚達宣×ムーンレイカーズ

コラボTシャツ

price: \7,700(税込)

size: S・M・L・O

color: charcoal × white

販売情報

予約期間： 2026年5月1日（金）～5月10日（日）

販売場所：ヒュンメル公式オンラインストア

ヒュンメル EXPOCITY店

ヒュンメル ららぽーと門真店

お届け：6月末予定

大塚達宣選手について

2000年11月5日生まれ、大阪府枚方市出身のバレーボール選手。195cm、90kg。ポジションはアウトサイドヒッター。幼少期にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）のジュニアチームでバレーを始め、洛南高校で春高バレー優勝とMVP獲得を達成。早稲田大学進学後は全日本インカレ4連覇に貢献し、在学中の2020年に日本代表に初選出。大学卒業後はパナソニックパンサーズへ入団し、新人賞やベスト6を受賞。2024年秋からは、さらなる高みを目指しイタリア・セリエAの「パワーバレー・ミラノ」へ移籍。高いジャンプ力を生かした攻撃に加え、安定したサーブレシーブを誇る「万能型スパイカー」として知られる。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.tatsunori-otsuka.com/

【OFFICIAL X】https://x.com/tatsutatsu1105

【OFFICIAL INSTAGRAM】https://www.instagram.com/tatsutatsu1105/



MOONRAKERSについて

MOONRAKERS（ムーンレイカーズ）は、「TECHNOLOGY FUTURE, ALTERNATIVE FASHION」をテーマとする、東レ発のスピンオフベンチャー。日本が誇る先端テクノロジーを搭載した「進化する服」を通じ、ユーザーとともに快適で便利で美しい「未来の生活」の創造を目指している。受注生産やクラウドファンディングを活用することで「必要な分だけをつくる」持続可能なモデルを追求。日本が誇る高い技術力を背景に、機能性・美しさ・環境配慮を兼ね備えた「過剰なほどの快適さ」を届ける、今最も注目されるテックアパレルブランド。

【OFFICIAL WEBSITE】https://moonrakers.jp

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/