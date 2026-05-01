株株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖明智）は、マラソンをはじめとする各種スポーツにおけるナンバーカード（ビブス・ゼッケン）を、針を使わず、ウェアに穴を開けることなく安全に装着でき、繰り返し使用可能なビブス留め「BIB-IT.（ビブイット）」を展開しています。 このたび、2026年5月1日より、福知山マラソン（2026年11月22日開催）では、大会オリジナルビブス留めおよび専用ホルダーの販売を開始いたしました。 本商品は大会エントリー時のオプションとして選択購入が可能で、繰り返し使用できるビブス留めの普及により、安全ピンの廃棄削減を目的として前回大会より取り組んでいるものです。 環境負荷軽減につながる選択として、多くのランナーの皆様にご利用いただきたいと考えております。

環境配慮と快適性を両立する大会オリジナルビブス留め

本取り組みは、SDGs目標「つくる責任 つかう責任」に基づき、大会における廃棄物削減と資源循環の実現を目指すものです。 BIB-IT.の繰り返し使用可能なビブス留めを採用することで、従来の安全ピンに依存した使い捨て前提の運用からの脱却を促し、環境配慮型の大会運営に貢献します。 さらに、専用ホルダーを併用することで、持ち運びや使用後の保管や整理が容易になり、ランナー一人ひとりのサステナブル意識の向上にもつながります。 また、本大会ではBIB-IT.として初となるゴールドタイプのビブス留めを採用。 新たにデザインされた福知山マラソンオリジナルデザインとともに、ランナーの胸元を彩るアイテムとして、レースへのモチベーション向上にも寄与します。

購入方法

5月1日から（先行エントリー）開始されたエントリーにて、オプション項目の選択によって購入が可能です。 購入代金はエントリー料と一緒に支払い、開催日前に郵送されるゼッケンなどと一緒に受け取ることができます。 ※通常エントリー、市民枠エントリー、学RUNエントリーは6月1日からとなります。

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

株式会社 RECOLTZ(レコルツ) 〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42 TEL：019-661-5044 FAX：019-619-0900 head@bib-it.jp 担当：余湖（よご）