『東北ずん子・ずんだもん』よりアクリルスタンドが登場！〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売決定！【タブリエ・マーケティング株式会社】
『東北ずん子・ずんだもん』よりアクリルスタンドが登場！〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉での販売も決定！
「ずんだもん」「東北ずん子」がアクリルスタンドになってジーストアより登場！
2026年5月2日（土）～5日（火・祝）に仙台駅前イービーンズ2階「CHO-SAN Lab」で開催の〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売いたします。ぜひゴールデンウィークは、仙台駅前イービーンズで『東北ずん子・ずんだもん』アクスタを手に取ってみてくださいね。
物産展のあとは6F「ジーストア仙台」へもぜひお立ち寄りください。
◆ジーストア／〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉販売情報
https://www.geestore.com/event/id/27667(https://www.geestore.com/event/id/27667?utm_id=05e35olc&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604258zundamon)
【〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉開催概要】
期間 2026年5月2日（土）～5日（火・祝）
時間 10：00～20：00
場所 CHO-SAN Lab（チョーサンラボ）
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1仙台駅前イービーンズ2階
◆商品情報
『東北ずん子・ずんだもん』
発売元：himori records株式会社
製造元：ジーストア仙台（タブリエ・マーケティング株式会社）
商品名：ずんだもん アクリルスタンド
販売情報：2026年5月2日（土）～5日（火・祝）仙台駅前イービーンズ2階で開催〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売。
サイズ：本体（14cm×10cm以内）、台座（5cm×5cm以内）
素材：アクリル製
価格：1,650円（税込）
商品名：東北ずん子 アクリルスタンド
販売情報：2026年5月2日（土）～5日（火・祝）仙台駅前イービーンズ2階で開催〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売。
サイズ：本体（14cm×10cm以内）、台座（5cm×5cm以内）
素材：アクリル製
価格：1,650円（税込）
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
◆関連店舗情報
ジーストア仙台
住所 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ6F
営業時間 10：00～20：00
定休日なし※年始・棚卸し（年2回）休業
公式X ＠geestore_sendai https://x.com/geestore_sendai
■ジーストア(GEE!STORE)公式SNS
・X ＠geestore https://x.com/geestore
・YouTube ／ https://www.youtube.com/@geestore_ch
◇「ジーストア」とは──
タブリエ・マーケティング株式会社が運営する"キャラクター・ライフスタイルストア"です。
キャラライフをコンセプトに、Tシャツやパーカーをはじめとするアパレル、タオルやバッグ、アクリルスタンドといった雑貨など、日常の様々な場面で活躍する、毎日が楽しくなるようなキャラクターグッズを取りそろえています。
リアルストア５店舗（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）を構えるほか、オンラインストア「ジーストア・ドット・コム(https://www.geestore.com/)」を展開しています。
■商品に関する詳細、お問合せ先
ジーストア・ドット・コム https://www.geestore.com/
お問合せ先 https://www.geestore.com/inquiry （お問合せフォーム）