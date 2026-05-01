『東北ずん子・ずんだもん』よりアクリルスタンドが登場！〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売決定！【タブリエ・マーケティング株式会社】

『東北ずん子・ずんだもん』よりアクリルスタンドが登場！〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉での販売も決定！

コスパグループ株式会社

「ずんだもん」「東北ずん子」がアクリルスタンドになってジーストアより登場！

2026年5月2日（土）～5日（火・祝）に仙台駅前イービーンズ2階「CHO-SAN Lab」で開催の〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売いたします。ぜひゴールデンウィークは、仙台駅前イービーンズで『東北ずん子・ずんだもん』アクスタを手に取ってみてくださいね。

物産展のあとは6F「ジーストア仙台」へもぜひお立ち寄りください。

◆ジーストア／〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉販売情報

https://www.geestore.com/event/id/27667(https://www.geestore.com/event/id/27667?utm_id=05e35olc&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604258zundamon)

【〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉開催概要】

期間 2026年5月2日（土）～5日（火・祝）

時間 10：00～20：00

場所 CHO-SAN Lab（チョーサンラボ）

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1仙台駅前イービーンズ2階

◆商品情報

『東北ずん子・ずんだもん』

発売元：himori records株式会社

製造元：ジーストア仙台（タブリエ・マーケティング株式会社）

商品名：ずんだもん アクリルスタンド

販売情報：2026年5月2日（土）～5日（火・祝）仙台駅前イービーンズ2階で開催〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売。

サイズ：本体（14cm×10cm以内）、台座（5cm×5cm以内）

素材：アクリル製

価格：1,650円（税込）

商品名：東北ずん子 アクリルスタンド

販売情報：2026年5月2日（土）～5日（火・祝）仙台駅前イービーンズ2階で開催〈東北ずん子とずんだもんの物産展mini〉にて販売。

サイズ：本体（14cm×10cm以内）、台座（5cm×5cm以内）

素材：アクリル製

価格：1,650円（税込）

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆関連店舗情報

ジーストア仙台

住所 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 イービーンズ6F

営業時間 10：00～20：00

定休日なし※年始・棚卸し（年2回）休業

公式X ＠geestore_sendai https://x.com/geestore_sendai

■ジーストア(GEE!STORE)公式SNS

・X ＠geestore https://x.com/geestore

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@geestore_ch

◇「ジーストア」とは──

タブリエ・マーケティング株式会社が運営する"キャラクター・ライフスタイルストア"です。

キャラライフをコンセプトに、Tシャツやパーカーをはじめとするアパレル、タオルやバッグ、アクリルスタンドといった雑貨など、日常の様々な場面で活躍する、毎日が楽しくなるようなキャラクターグッズを取りそろえています。

リアルストア５店舗（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）を構えるほか、オンラインストア「ジーストア・ドット・コム(https://www.geestore.com/)」を展開しています。

■商品に関する詳細、お問合せ先

ジーストア・ドット・コム https://www.geestore.com/

お問合せ先 https://www.geestore.com/inquiry （お問合せフォーム）