1人5役！？声優の杉田智和さんが出演するハイトーンマニアのWEB動画が公開！

株式会社ダリヤ

株式会社ダリヤ (本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 野々川純一) が展開する黒髪用ヘアカラーブランド「ハイトーンマニア」から、新たに「カラーシャンプー」と「ムラサキシャンプー」が2026年3月より全国のドン・キホーテで先行発売いたしました。発売に伴い、カラーシャンプーとムラサキシャンプーのボトルをキャラクター化したWEB動画を公開しました。このWEB動画では、ボトルたちの声を声優の杉田智和さんが担当します。

●画像はすべてイメージです。

★WEB動画概要・ストーリー

ハイトーンマニアのカラーシャンプーとムラサキシャンプーの特長的なボトルをキャラクター化した、コミカルなWEB動画です。ピンク、グレージュ、グレー、ムラサキの4本が、声をそろえて「ハイトーンマニア！」と呼びかけようとする、にぎやかでテンポのよい掛け合いからスタートし、それぞれの個性を活かしながら商品特長を楽しく紹介します。動画内では、発色のよさ、黄ばみ抑制、キューティクル補修成分配合などの魅力を、ボトルたちの会話やイラストを交えて分かりやすく表現。最後は「みんなもハイトーンマニア！」というメッセージで締めくくり、ブランドのポップな世界観を印象的に伝えます 。動画の最後に登場するカラークレンジングシャンプーを含め、5役を1人で声優の杉田智和さんが演じ分けているのも見どころです。

動画はハイトーンマニア公式HPで公開中のほか、ドン・キホーテ店頭でも5月より順次公開予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GBF8Z4Suq0w ]

出演者プロフィール

杉田 智和（すぎた ともかず）

埼玉県出身。ＡＧＲＳ所属。

主な出演作品は『銀魂』坂田銀時役、『鬼滅の刃』悲鳴嶼行冥役、『SAKAMOTO DAYS』坂本太郎役、『ちいかわ』ポシェットの

鎧さん役など。

『RRR』コムラム・ビーム役＜N・T・ラーマ・ラオ・ジュニア＞など、

外画吹き替え・ナレーションなどでも幅広く活動中。

■杉田智和さんコメント

普段あまり縁の無いものだと捉えていましたが、演じてみるとキャラクター達に愛着が湧きました。

商品を手に取る人達への良き導入になれば幸いです。よろしくお願いします。

「ヘアカラーサイクルを自由に おしゃれなハイトーンヘアを楽しんでほしい」そんな思いから誕生したのが『ハイトーンマニア』です。ブリーチやヘアカラーに加え、ヘアカラーの残留を落とす「カラーリムーバー」やカラーリングの残留を落とす「カラークレンジングシャンプー」など、ヘアカラーサイクルを楽しむことができるアイテムを展開しています。

公式サイト :https://hightonemania.jp/X :https://x.com/high_tone_maniaInstagram :https://www.instagram.com/high_tone_mania_official/TikTok :https://www.tiktok.com/@high_tone_mania_official

＼全国のドン・キホーテで先行販売中!!／

ーーーーーーー【製品情報】ーーーーーーー

商品名：ハイトーンマニア カラーシャンプー/ムラサキシャンプー

内容量：280mL

価格：OPEN

発売日：2026年3月5日

■カラー

：カラーシャンプー 全3色

＜ピンク＞＜グレージュ＞＜グレー＞

:ムラサキシャンプー 全1色

■商品特長：

・しっかり染めるこだわりの染毛力

・キューティクル補修成分配合

・浴室を汚しにくいボトル設計

・ユニセックスでおしゃれなボトルデザイン

・しっかり泡立つ処方

・モダンで心地よいフローラル調の香り

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