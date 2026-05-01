1人5役！？声優の杉田智和さんが出演するハイトーンマニアのWEB動画が公開！

写真拡大 (全12枚)

株式会社ダリヤ

株式会社ダリヤ (本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 野々川純一) が展開する黒髪用ヘアカラーブランド「ハイトーンマニア」から、新たに「カラーシャンプー」と「ムラサキシャンプー」が2026年3月より全国のドン・キホーテで先行発売いたしました。発売に伴い、カラーシャンプーとムラサキシャンプーのボトルをキャラクター化したWEB動画を公開しました。このWEB動画では、ボトルたちの声を声優の杉田智和さんが担当します。



●画像はすべてイメージです。

★WEB動画概要・ストーリー


　ハイトーンマニアのカラーシャンプーとムラサキシャンプーの特長的なボトルをキャラクター化した、コミカルなWEB動画です。ピンク、グレージュ、グレー、ムラサキの4本が、声をそろえて「ハイトーンマニア！」と呼びかけようとする、にぎやかでテンポのよい掛け合いからスタートし、それぞれの個性を活かしながら商品特長を楽しく紹介します。動画内では、発色のよさ、黄ばみ抑制、キューティクル補修成分配合などの魅力を、ボトルたちの会話やイラストを交えて分かりやすく表現。最後は「みんなもハイトーンマニア！」というメッセージで締めくくり、ブランドのポップな世界観を印象的に伝えます 。動画の最後に登場するカラークレンジングシャンプーを含め、5役を1人で声優の杉田智和さんが演じ分けているのも見どころです。


動画はハイトーンマニア公式HPで公開中のほか、ドン・キホーテ店頭でも5月より順次公開予定です。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GBF8Z4Suq0w ]












出演者プロフィール



杉田　智和（すぎた　ともかず）

埼玉県出身。ＡＧＲＳ所属。


主な出演作品は『銀魂』坂田銀時役、『鬼滅の刃』悲鳴嶼行冥役、『SAKAMOTO DAYS』坂本太郎役、『ちいかわ』ポシェットの


鎧さん役など。


『RRR』コムラム・ビーム役＜N・T・ラーマ・ラオ・ジュニア＞など、


外画吹き替え・ナレーションなどでも幅広く活動中。





■杉田智和さんコメント


普段あまり縁の無いものだと捉えていましたが、演じてみるとキャラクター達に愛着が湧きました。
商品を手に取る人達への良き導入になれば幸いです。よろしくお願いします。






「ヘアカラーサイクルを自由に　おしゃれなハイトーンヘアを楽しんでほしい」そんな思いから誕生したのが『ハイトーンマニア』です。ブリーチやヘアカラーに加え、ヘアカラーの残留を落とす「カラーリムーバー」やカラーリングの残留を落とす「カラークレンジングシャンプー」など、ヘアカラーサイクルを楽しむことができるアイテムを展開しています。


公式サイト :
https://hightonemania.jp/
X :
https://x.com/high_tone_mania
Instagram :
https://www.instagram.com/high_tone_mania_official/
TikTok :
https://www.tiktok.com/@high_tone_mania_official



＼全国のドン・キホーテで先行販売中!!／




ーーーーーーー【製品情報】ーーーーーーー
商品名：ハイトーンマニア　カラーシャンプー/ムラサキシャンプー
内容量：280mL
価格：OPEN
発売日：2026年3月5日


■カラー


：カラーシャンプー 全3色


＜ピンク＞＜グレージュ＞＜グレー＞


:ムラサキシャンプー 全1色


■商品特長：


・しっかり染めるこだわりの染毛力


・キューティクル補修成分配合


・浴室を汚しにくいボトル設計


・ユニセックスでおしゃれなボトルデザイン


・しっかり泡立つ処方


・モダンで心地よいフローラル調の香り


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー