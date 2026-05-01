夏の外出を快適に！「オリジナルプリント.jp」に360度回転するクリップファンが登場

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)」は、2026年4月30日（木）より【360度回転クリップファン(https://originalprint.jp/zakka/360%E5%BA%A6%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)】の販売を開始いたしました。

本製品は、強力なクリップによりバッグのストラップやベルト、ベビーカーの縁などへ自在に固定でき、360度回転するファンで自分好みの風向きへ調整できるハンズフリーの小型扇風機です。

1点からフルカラーでのオリジナルプリントが可能で、個人利用からイベント物販まで幅広いシーンで活用いただけます。

夏の移動や作業をハンズフリーで快適に。どこでも設置できる「自分専用」扇風機

■ 強力クリップと360度回転で、あらゆるシーンに対応

近年の酷暑対策として、ハンズフリーで使えるポータブル扇風機の需要が高まっています。新発売の「360度回転クリップファン」は、場所を選ばず固定できる強力なクリップを採用。バッグのショルダーストラップやズボンのベルトに装着することで、両手を塞ぐことなく涼しさを得られます。また、ファン部分が360度回転するため、設置場所に関わらず最適な角度へ風を送ることが可能です。

■ 1点からフルカラープリントが可能。ノベルティや物販にも最適

ファンの中心部には、写真やロゴ、イラストなどをフルカラーでプリントできます。

1点から注文可能なため、お気に入りのキャラクターをプリントした「推し活」グッズや、野外フェスのアーティスト物販、企業の社名を入れた熱中症対策ノベルティなど、多様なニーズに応えます。

【商品概要】

360度回転クリップファンファンの中心部に写真やロゴなどをフルカラーでプリント

商品名：360度回転クリップファン(https://originalprint.jp/zakka/360%E5%BA%A6%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)

発売日：2026年4月30日

加工方法：UV硬化インクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoUVinkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)

販売価格：1,507円～（プリント代込）

最小ロット： 1点から

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260501_clip-fan)