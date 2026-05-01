福岡発、未経験から在宅ワーク人材を育成する実践型オンラインスクール「みらいコーデ」正式リリース

株式会社CORAL

株式会社CORAL（本社：福岡県福岡市）は、未経験から在宅ワーク人材を育成する実践型オンラインスクール「みらいコーデ」を正式リリースいたしました。

近年、リモートワークの普及や働き方の多様化により、「在宅ワークをしたい」「通勤に縛られない働き方を実現したい」と考える方が増えています。一方で、オンラインスクール市場では、プログラミングやデザインなど専門職向けの学習サービスが中心で、営業・事務・企画をはじめとするビジネス職向けの教育サービスは限られていました。

また、地方では希望する職種が限られていたり、子育てや介護などでフル出社が難しい人々にも、新たなキャリア機会を提供する仕組みが必要とされています。

みらいコーデは、“専門職を目指さなくても在宅で働けるビジネス力”の育成に特化した、独自の実践型オンライン学習サービスです。地方在住でも、都市部と同等の仕事機会を得られる社会を目指し、福岡から全国へサービス展開を進めます。

みらいコーデとは

ビジネス職特化の実践型オンラインスクール「みらいコーデ」

みらいコーデは、営業・事務・企画など、これまでの会社員経験を活かしながら、在宅ワークに必要な実務スキルを習得できる実践型リスキリングサービスです。パソコン操作が苦手な方でも問題なくステップアップできるカリキュラムを組むことが出来ます。

動画視聴中心の学習ではなく、現場を想定した課題演習、ロールプレイ、提出物への評価フィードバックを通じて、在宅環境でも仕事を任せられる人材を育成します。知識習得だけで終わらず、「実務で使える状態」を目指す点が特長です。

主なカリキュラム

こんな方におすすめ

サービス開発の背景

- Excel / Word / PowerPoint等のドキュメント制作- ビジネスコミュニケーション / プレゼンテーション- IT営業ロールプレイ（提案・商談・クロージング）- バックオフィス業務 /タスク管理- 課題解決 / 業務推進 / ロジカルシンキング- パソコン基礎 / ITツール操作 / タイピング- 在宅ワークを始めたいが、何から始めればよいか分からない方- 通勤中心の働き方から、柔軟な働き方へ移行したい方- 営業・事務等の経験を活かして働き方を変えたいがIT・パソコン未経験で転職が不安な方- 子育てと仕事を両立しながら新しい働き方を目指したい方- 将来のキャリアや収入に不安を感じている方

代表の小野 達哉は、一般企業で営業職として勤務する中で、長時間労働を経験したことをきっかけに、自身の働き方を見直し、在宅ワーク中心のキャリアへ転換しました。

その後、法人として事業を運営する中で、エンジニアやデザイナーなどの専門職以外にも在宅で活躍できる職種が数多く存在する一方、その領域に特化した実践的な教育サービスが十分に整っていない現状に課題を感じ、本サービスを立ち上げました。

みらいコーデは、単なる知識習得にとどまらず、受講後に実務の現場で活躍できるレベルまで育成することを目指した実践型サービスです。

代表コメント

私自身、在宅ワーク中心の働き方へ転換したことで、東京から福岡への移住や、子育てと仕事を両立しながら柔軟に働ける環境を実現し、人生とキャリアの選択肢が大きく広がりました。

特別な資格がなくても、正しい実践経験を積むことで、在宅で活躍することは十分に可能です。

働く場所や暮らす環境を自ら選び、収入やキャリアの可能性を広げられるとしたら、在宅ワークは多くの方にとって価値ある選択肢になると考えています。

みらいコーデは、その理想を現実へと変えるため、一人ひとりの現在地や目標に寄り添いながら伴走し、「こうありたい」という想いを、学びと実践を通じて形にしていくために生まれたサービスです。

福岡から全国へ、新しいキャリアの選択肢を広げてまいります。

株式会社CORAL 代表取締役 小野 達哉

法人向けサービスも同時リリース

このたび、個人向けサービスに加え、企業向けの新人研修・OJT代行型リスキリングサービスも同時にリリースいたしました。

新人教育の属人化、OJT負担、即戦力化の遅れといった課題を抱える企業に向けて、教育工数の削減と早期戦力化を支援する外部研修サービスを提供いたします。

公式リンク

会社概要

- 個人向けサービス：https://mirai-coordinate.jp/- 法人向けサービス：https://mirai-coordinate.jp/corporate/- お問い合わせ：https://mirai-coordinate.jp/contact/- メディア・ブログ：https://mirai-coordinate.jp/media/株式会社CORAL

会社名： 株式会社CORAL（コーラル）

所在地： 福岡県福岡市

代表者： 小野 達哉（オノ タツヤ）

事業内容：

・ITサービス事業

・キャリア支援事業

・オンラインスクール/研修事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CORAL 広報担当

Email：info@coral-reef.co.jp