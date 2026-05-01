dアニメストアで『ナイツ&マジック』の期間限定見放題独占配信がスタート！

株式会社ドコモ・アニメストア(C)天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会

国内最大級※1の7,200作品以上のアニメが見放題の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）は、『ナイツ&マジック』の期間限定見放題独占配信を、2026年5月1日（金）0時より開始いたしました。

本作は、凄腕プログラマーにして重度のロボットヲタクの青年が異世界に転生し、理想のロボットを作り上げるために奮闘する本格ロボットファンタジーで、dアニメストアではユーザーの皆さまから多数の配信リクエストをいただいていた人気作となります。

見放題で何度でもお楽しみいただけるこの機会に、ぜひご視聴ください！

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

■『ナイツ&マジック』作品ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=21660

■『ナイツ&マジック』INTRODUCTION

凄腕プログラマーにして重度のロボットヲタクの青年が転生したのは、巨大ロボット「幻晶騎士＝シルエットナイト」が大地を揺るがす騎士と魔法の異世界だった!?

エルネスティ・エチェバルリアとして生まれ変わった彼は、豊富なメカ知識とプログラマーとしての才能を活かして、理想のロボット作りをスタート。

だが、その行動が予期せぬ事態に発展して……!?

ロボットヲタクの野望が、異世界を変える!!

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

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