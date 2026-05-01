GaNパワーデバイス市場2035年までに69億8100万米ドル規模へ拡大 高効率半導体需要を追い風にCAGR28.28％で飛躍成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

GaNパワーデバイス市場2035年までに69億8100万米ドル規模へ拡大 高効率半導体需要を追い風にCAGR28.28％で飛躍成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース