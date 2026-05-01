GaNパワーデバイス市場2035年までに69億8100万米ドル規模へ拡大 高効率半導体需要を追い風にCAGR28.28％で飛躍成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
GaNパワーデバイス市場は、2025年から2035年にかけて、5億7850万米ドルから69億8100万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は28.28％に達する見込みです。GaN（窒化ガリウム）は、シリコンよりも高い効率と熱伝導性を備えており、高い電力密度と優れた高温耐性を提供します。この特性により、GaNパワーデバイスは特に電気自動車（EV）や再生可能エネルギーシステム、通信機器などの高度な技術領域において注目されています。
市場を牽引する要因
GaNパワーデバイス市場成長を後押しする主な要因は、エネルギー効率の向上と温暖化防止のための政策にあります。GaNデバイスは、従来のシリコンベースのデバイスよりも高い電圧や周波数、温度で動作できるため、効率的なエネルギー変換が可能です。この特性により、特にEVの充電インフラや産業用電源、さらには5G通信インフラにおける応用が広がりつつあります。例えば、EPC社のGaN FETは、250kHzのスイッチング周波数で97％の効率を達成しており、これがエネルギーコスト削減と二酸化炭素排出の削減に貢献しています。
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市場の課題と制約
GaNパワーデバイス市場には、供給不足という課題もあります。特に、GaNデバイスの商業化に向けた製品選択肢が限られており、明確な仕様や定格が不足していることが普及の障壁となっています。また、現行市場においては、GaNデバイスのセカンドソースがほとんど存在せず、製品の調達が困難です。このため、市場の広範な採用には、供給体制の強化と標準化が求められます。
市場機会
電気自動車（EV）市場の急成長は、GaNパワーデバイスの重要な推進力となっています。EV用充電器やインバータ、DC/DCコンバータにおいて、GaNデバイスはその優れた効率と高い電力密度を発揮し、システムの軽量化と小型化を実現します。例えば、IQE社は、GaNデバイスを用いたEV用インバータで高信頼性の製品を開発しており、これによりEVの航続距離の延伸と充電時間の短縮が可能になります。このような技術革新は、EV市場の発展とともに、GaNパワーデバイスの需要を一層高める要因となっています。
主要企業のリスト：
● Efficient Power Conversion Corporation Inc
● Fujitsu Limited
● Gan Systems Inc.
● Infineon Technologies Ag
● On Semiconductor Corporation
● Panasonic Corporation
● Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
● Texas Instruments Inc.
● Toshiba Corporation
● Visic Technologies Ltd.
セグメンテーションと成長領域
GaNパワーデバイス市場は、通信、エネルギー、EVなどの複数の分野で重要な役割を果たしています。特に通信分野では、GaNデバイスは広帯域かつ高出力のアプリケーションにおいて優れた性能を発揮しており、5G通信インフラの展開を支えています。GaNは、シリコンよりも高い飽和電子速度と広いエネルギーバンドギャップを有しており、高出力・高速動作が求められる通信機器において重要な技術となります。
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、GaNパワーデバイス市場で最も大きな成長を見せると予測されています。この地域では、中国、日本、韓国などが半導体技術の革新を牽引しており、EVインフラや再生可能エネルギーへの投資拡大が進んでいます。さらに、5Gネットワークの展開が加速しており、GaN技術が提供する高性能な電力ソリューションの需要が高まっています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域は今後数年間にわたり、GaNパワーデバイス市場をリードすると見込まれています。
市場を牽引する要因
GaNパワーデバイス市場成長を後押しする主な要因は、エネルギー効率の向上と温暖化防止のための政策にあります。GaNデバイスは、従来のシリコンベースのデバイスよりも高い電圧や周波数、温度で動作できるため、効率的なエネルギー変換が可能です。この特性により、特にEVの充電インフラや産業用電源、さらには5G通信インフラにおける応用が広がりつつあります。例えば、EPC社のGaN FETは、250kHzのスイッチング周波数で97％の効率を達成しており、これがエネルギーコスト削減と二酸化炭素排出の削減に貢献しています。
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市場の課題と制約
GaNパワーデバイス市場には、供給不足という課題もあります。特に、GaNデバイスの商業化に向けた製品選択肢が限られており、明確な仕様や定格が不足していることが普及の障壁となっています。また、現行市場においては、GaNデバイスのセカンドソースがほとんど存在せず、製品の調達が困難です。このため、市場の広範な採用には、供給体制の強化と標準化が求められます。
市場機会
電気自動車（EV）市場の急成長は、GaNパワーデバイスの重要な推進力となっています。EV用充電器やインバータ、DC/DCコンバータにおいて、GaNデバイスはその優れた効率と高い電力密度を発揮し、システムの軽量化と小型化を実現します。例えば、IQE社は、GaNデバイスを用いたEV用インバータで高信頼性の製品を開発しており、これによりEVの航続距離の延伸と充電時間の短縮が可能になります。このような技術革新は、EV市場の発展とともに、GaNパワーデバイスの需要を一層高める要因となっています。
主要企業のリスト：
● Efficient Power Conversion Corporation Inc
● Fujitsu Limited
● Gan Systems Inc.
● Infineon Technologies Ag
● On Semiconductor Corporation
● Panasonic Corporation
● Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
● Texas Instruments Inc.
● Toshiba Corporation
● Visic Technologies Ltd.
セグメンテーションと成長領域
GaNパワーデバイス市場は、通信、エネルギー、EVなどの複数の分野で重要な役割を果たしています。特に通信分野では、GaNデバイスは広帯域かつ高出力のアプリケーションにおいて優れた性能を発揮しており、5G通信インフラの展開を支えています。GaNは、シリコンよりも高い飽和電子速度と広いエネルギーバンドギャップを有しており、高出力・高速動作が求められる通信機器において重要な技術となります。
地域別市場分析
アジア太平洋地域は、GaNパワーデバイス市場で最も大きな成長を見せると予測されています。この地域では、中国、日本、韓国などが半導体技術の革新を牽引しており、EVインフラや再生可能エネルギーへの投資拡大が進んでいます。さらに、5Gネットワークの展開が加速しており、GaN技術が提供する高性能な電力ソリューションの需要が高まっています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域は今後数年間にわたり、GaNパワーデバイス市場をリードすると見込まれています。