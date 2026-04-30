東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：⼤阪府⼤阪市 代表取締役社⻑：酒井大典）は「おにぎりホイル」4アイテムを2026年4月にリニューアル発売いたしました。 今回のリニューアルでは、ごはんがくっつきにくい抗菌コートはそのままに、吸湿紙の素材を見直すことで、より包みやすい仕様へと進化。おにぎりを風味良く、安心して持ち運ぶことができます。 毎日のお弁当はもちろん、行楽シーンでも手軽に使えるおにぎりホイルです。おにぎりを美味しく、楽しく包むおにぎり専用ホイル「おにぎりホイル」は、弊社でも長年ご愛用いただいている商品です。今回のリニューアルでは、定番のレインボードットデザインである「カラフル柄」に加え、「サンカク柄」「MOOMIN柄」に、新たに「シンプル星柄」を1品ラインアップ。おにぎりだけでなく、サンドイッチを包んだり、ランチボックスに敷いたりしても映えるデザインです。

商品特⻑

①アルミ箔と吸湿紙の貼り合せなので、おにぎりなどの⾷品をベチャつきやパサつきから守ります。 ②内側の吸湿紙⾯には抗菌WAX加⼯を施し、菌の増殖を抑え、米粒がくっつきにくいです。 ③お弁当箱に敷いてお使いいただくこともできます。 ④ロールタイプなのでお好きなサイズにカットしていただけます。 ＜リニューアルポイント＞ ⑤内側の吸湿紙の素材変更により、包みやすくなりました。

製品概要

材質：アルミニウムはく ／ 紙（抗菌コート） 価格：オープン価格 ホームセンターやドラッグストアなど量販店もしくはオンラインショップにてご購⼊いただけます。

ペーパーホイルもリニューアル

おにぎりホイルと同素材設計の、サンドイッチも包める幅30cmタイプの『ペーパーホイル』もリニューアル。包みやすさが向上し、抗菌効果をプラスしました。おにぎりをまとめて包んだり、オープンサンドを包んだりと、使用シーンがさらにひろがる商品です。

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https://www.toyoalumi-ekco.jp/products-cat/onigiri_items/

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/