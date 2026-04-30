【5月8日開講、まだ間に合います】6月実施の生成AIパスポート試験に効率よく合格したい方のための対策講座





















一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は「生成AIパスポート試験対策講座」（一般社団法人生成AI活用普及協会）を5月8日（金）に開講します。ライブでのオンラインキックオフ、オンデマンド学習、オンラインでの質疑応答の3部構成です。効率よく学び、生成AIパスポート試験に合格したい方におすすめです。基礎から最新動向、情報リテラシー、プロンプト制作まで学習し、就職や転職・昇進・受注の際にスキルを証明しましょう。オンデマンド学習が中心です。自分のペースで隙間時間に取り組める上、わからない点があればオンライン講座の質疑応答の時間で理解を深められます。どなたでも受講可能です。▼詳細・申し込み■講座概要キックオフ（オンライン講座）：2026年5月8日（金）20：00〜21：30研修（オンデマンド講座）：6時間まとめ・質疑応答（オンライン講座）：2026年5月22日（金）20：00〜22：00受講費用：1万9800円（税別）※生成AIパスポート試験の受験費用は含みません。オンライン説明会とオンデマンド動画、オンライン質疑応答の3部構成です。説明会では生成AIを活用して資格試験を学習する方法も紹介します。試験形式や出題傾向の解説、キーワードの確認、高頻出・難易度の高い問題の解説を通じて、効率よく試験対策できます。カリキュラム作成はアンドドット株式会社です。▼学べるスキル✓生成AIの仕組みの理解✓AI技術の進化と社会影響✓AI活用リテラシー✓著作権やプライバシー✓AI事業者ガイドラインの理解✓プロンプト作成力✓業務活用方法■生成AIパスポートとは生成AIの普及を目指す国内最大級の団体、一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA） が実施する資格試験です。生成AIに関する基礎知識や動向、活用方法に加え、情報漏洩や権利侵害などの注意点まで網羅し、AI初心者が最低限押さえておきたいリテラシーを体系的に習得できます。生成AIは今後あらゆる業種で必須スキルになります。年齢や職種を問わず、すべての方におすすめの資格です。https://guga.or.jp/generativeaiexam/【GUGA 認定機関】本講座は、「生成AIパスポート」の試験対策講座として生成AIパスポート試験を実施する一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）に認定されました。