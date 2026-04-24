旭川ミュージックウィーク実行委員会(所在地：北海道旭川市、会長：今津 寛介 旭川市長)は、2026年6月7日(日)から14日(日)までの1週間にわたり、北海道旭川市の中心市街地にて『旭川ミュージックウィーク2026(AMW2026)』を開催します。

JR旭川駅や駅前広場、平和通買物公園などを舞台に、市民参加型の多彩な音楽イベントを展開。「音楽の街」として知られる旭川ならではの、ジャンルを超えた音楽の祭典です。





3条通買物公園





『旭川ミュージックウィーク2026』

https://musicweek.asahikawa.info/









■旭川が目指す『北の音楽の都』～市民の音楽文化をさらに発展へ

北海道のほぼ中央に位置する旭川市は、豊かな自然と共に、文化活動も盛んな都市として知られています。なかでも「音楽の街」としての歴史は長く、吹奏楽を筆頭にクラシック、合唱、ポップス、ロック、ジャズから邦楽にいたるまで、ジャンルを問わず多くの市民が音楽に親しんでいます。

旭川ミュージックウィーク実行委員会は「街かどから音楽が聴こえる、北の音楽の都」を目指し、市民一人ひとりが主役になれる音楽イベントを街に興すべく『旭川ミュージックウィーク』を2022年から開始しました。









■イベント概要

イベント名：旭川ミュージックウィーク2026(AMW2026)

開催期間 ：2026年6月7日(日)～6月14日(日)

会場 ：JR旭川駅・駅北広場・平和通買物公園・旭川市民文化会館・

イオンモール旭川西





1条通買物公園





旭川駅前ステージ





【主なプログラム】

＜6月7日(日)＞

●AMWストリートLIVE

吹奏楽やオーケストラ、合唱、ジャズ、ロック、ポップス、DJ、邦楽などさまざまなジャンルの演奏が繰り広げられます。演奏者は公募で、プロ・アマ問わず、音楽を愛する全ての人が参加できます。





会場：駅北広場、1条通買物公園(アッシュ前)、3条通買物公園(ヨシタケパークビル前)

時間：11:00～18:00(予定)





JR旭川駅構内





●第70回旭川合唱祭

旭川合唱連盟による「旭川合唱祭」も開催。市民文化会館大ホールを舞台に、地域の合唱団体が美しいハーモニーを響かせます。





会場 ：旭川市民文化会館 大ホール

時間 ：11:00～16:00

入場料：800円(税込)









＜6月13日(土)＞

●ステーションLIVE

こちらも、さまざまなジャンルの演奏が繰り広げられます。

JR旭川駅北広場では津軽三味線日本一となった千葉兄弟、ジャズベーシストの楠井五月さん等旭川ゆかりのアーティストの方々がゲスト出演します。

駅構内「旭川どうぶつピアノ」会場では、アコースティック限定のライブを開催。駅を行き交う人々が気軽に音楽を楽しめる空間を創出します。

また駅北広場ではグルメイベントが同時開催。音楽とグルメで盛り上がります。





会場：駅北広場

駅東コンコース「旭川どうぶつピアノ」

時間：11:00～21:00(予定)

11:00～18:00(予定)





ゲスト 千葉兄弟





ゲスト 楠井五月





＜6月14日(日)＞

●ステーションLIVE

旭川観光大使のアーティスト小橋亜樹さんと浅井未歩さんがゲストで出演。浅井さんは地元旭川永嶺高等学校吹奏楽局とのコラボレーションを披露。





会場：駅北広場

時間：11:00～18:00(予定)





ゲスト 小橋亜樹





ゲスト 浅井未歩





●イオンモール旭川西LIVE

今年からイオンモール旭川西が会場に加わり、ピアノやアコースティックを中心に豊かな音楽がショッピングモールに響きます。





会場：イオンモール旭川西

時間：11:00～18:00(予定)









■実行委員会概要

名称 ： 旭川ミュージックウィーク実行委員会

所在地 ： 北海道旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2F

代表者 ： 会長 今津 寛介

事業内容 ： 『旭川ミュージックウィーク』の企画、実施、宣伝

URL ： https://musicweek.asahikawa.info/

Facebook ： https://www.facebook.com/musicweekasahikawa/

Instagram： https://www.instagram.com/asahikawa_musicweek