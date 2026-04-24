市民参加型音楽祭『旭川ミュージックウィーク2026』開催
旭川ミュージックウィーク実行委員会(所在地：北海道旭川市、会長：今津 寛介 旭川市長)は、2026年6月7日(日)から14日(日)までの1週間にわたり、北海道旭川市の中心市街地にて『旭川ミュージックウィーク2026(AMW2026)』を開催します。
JR旭川駅や駅前広場、平和通買物公園などを舞台に、市民参加型の多彩な音楽イベントを展開。「音楽の街」として知られる旭川ならではの、ジャンルを超えた音楽の祭典です。
3条通買物公園
『旭川ミュージックウィーク2026』
https://musicweek.asahikawa.info/
■旭川が目指す『北の音楽の都』～市民の音楽文化をさらに発展へ
北海道のほぼ中央に位置する旭川市は、豊かな自然と共に、文化活動も盛んな都市として知られています。なかでも「音楽の街」としての歴史は長く、吹奏楽を筆頭にクラシック、合唱、ポップス、ロック、ジャズから邦楽にいたるまで、ジャンルを問わず多くの市民が音楽に親しんでいます。
旭川ミュージックウィーク実行委員会は「街かどから音楽が聴こえる、北の音楽の都」を目指し、市民一人ひとりが主役になれる音楽イベントを街に興すべく『旭川ミュージックウィーク』を2022年から開始しました。
■イベント概要
イベント名：旭川ミュージックウィーク2026(AMW2026)
開催期間 ：2026年6月7日(日)～6月14日(日)
会場 ：JR旭川駅・駅北広場・平和通買物公園・旭川市民文化会館・
イオンモール旭川西
1条通買物公園
旭川駅前ステージ
【主なプログラム】
＜6月7日(日)＞
●AMWストリートLIVE
吹奏楽やオーケストラ、合唱、ジャズ、ロック、ポップス、DJ、邦楽などさまざまなジャンルの演奏が繰り広げられます。演奏者は公募で、プロ・アマ問わず、音楽を愛する全ての人が参加できます。
会場：駅北広場、1条通買物公園(アッシュ前)、3条通買物公園(ヨシタケパークビル前)
時間：11:00～18:00(予定)
JR旭川駅構内
●第70回旭川合唱祭
旭川合唱連盟による「旭川合唱祭」も開催。市民文化会館大ホールを舞台に、地域の合唱団体が美しいハーモニーを響かせます。
会場 ：旭川市民文化会館 大ホール
時間 ：11:00～16:00
入場料：800円(税込)
＜6月13日(土)＞
●ステーションLIVE
こちらも、さまざまなジャンルの演奏が繰り広げられます。
JR旭川駅北広場では津軽三味線日本一となった千葉兄弟、ジャズベーシストの楠井五月さん等旭川ゆかりのアーティストの方々がゲスト出演します。
駅構内「旭川どうぶつピアノ」会場では、アコースティック限定のライブを開催。駅を行き交う人々が気軽に音楽を楽しめる空間を創出します。
また駅北広場ではグルメイベントが同時開催。音楽とグルメで盛り上がります。
会場：駅北広場
駅東コンコース「旭川どうぶつピアノ」
時間：11:00～21:00(予定)
11:00～18:00(予定)
ゲスト 千葉兄弟
ゲスト 楠井五月
＜6月14日(日)＞
●ステーションLIVE
旭川観光大使のアーティスト小橋亜樹さんと浅井未歩さんがゲストで出演。浅井さんは地元旭川永嶺高等学校吹奏楽局とのコラボレーションを披露。
会場：駅北広場
時間：11:00～18:00(予定)
ゲスト 小橋亜樹
ゲスト 浅井未歩
●イオンモール旭川西LIVE
今年からイオンモール旭川西が会場に加わり、ピアノやアコースティックを中心に豊かな音楽がショッピングモールに響きます。
会場：イオンモール旭川西
時間：11:00～18:00(予定)
■実行委員会概要
名称 ： 旭川ミュージックウィーク実行委員会
所在地 ： 北海道旭川市5条通7丁目 旭川フードテラス2F
代表者 ： 会長 今津 寛介
事業内容 ： 『旭川ミュージックウィーク』の企画、実施、宣伝
URL ： https://musicweek.asahikawa.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/musicweekasahikawa/
Instagram： https://www.instagram.com/asahikawa_musicweek