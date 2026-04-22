無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」2026年4月新たに2店舗をオープン全国132店舗体制へ拡大、地域密着型カーライフサポートをさらに強化

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介、以下、スマイルカンパニー）は、無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」において、2026年4月に新たに2店舗をオープンしたことをお知らせいたします。これにより、「スマイルカーズ」は全国132店舗体制となり、地域に根ざしたカーライフサポートの提供エリアをさらに拡大いたします。

「スマイルカーズ」は、実店舗を持たず、お客様のご自宅や指定場所へ直接伺う“訪問型”の中古車買取サービスです。店舗運営にかかる固定費を抑えることで、その分を査定価格やサービス品質に還元し、スピーディかつ誠実な対応を強みとして全国各地で支持を広げてきました。今回の新店舗開設により、これまで以上に迅速な訪問対応が可能となり、地域ごとのニーズに即したきめ細かなサービス提供を実現します。

今後もスマイルカンパニーは、車の売却を検討されるお客様一人ひとりに寄り添い、安心・納得のカーライフサポートを提供するパートナーとして、フランチャイズ展開およびサービス品質の向上に努めてまいります。

スマイルカーズ多摩府中店

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/20_1_f7559194186efa46432a5a754f7080b6.jpg?v=202604221251 ]

■スマイルカーズ奈良大和店(https://smile-cars.jp/shops/nara-narayamato/)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/20_2_ee72ea676d242336ce70f909d0b5dd02.jpg?v=202604221251 ]座右の銘は「感謝」「謙虚」「素直」、～車を通じてご縁をつ むぐ お客様とともに笑顔（smail）に!～をモットーに、お客 様目線で、お客様の思いに寄り添う丁寧な対応をさせて いただきます。（店長：坂本茂臣）

代表取締役・山野俊介コメント

スマイルカーズは、“お客様に喜ばれるパートナーであり続ける”という想いのもと、地域に根ざした無店舗型の中古車買取サービスを全国に広げてまいりました。今回、新たに2店舗を迎え、全国132店舗体制となったことは、日々現場でお客様と真摯に向き合ってきた加盟店オーナーの皆さまの努力の積み重ねによるものです。 車の売却は、多くの方にとって不安や迷いのある場面です。だからこそ、私たちは価格だけでなく、対応の丁寧さや安心感を大切にしてきました。今後も各地域に寄り添いながら、一件一件のご縁を大切にし、信頼されるカーライフパートナーであり続けたいと考えています。

参考：株式会社スマイルカンパニーについて

スマイルカンパニーは、「お客様に喜ばれるパートナーであり続ける」をモットーに、中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を全国100店舗以上展開しています。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出。2026年より、働くクルマに特化した買取フランチャイズ「スマイルトラック」の加盟店募集も開始しました。今後もスマイルカンパニーは、加盟店オーナーと真摯に向き合い、現場に根ざしたフランチャイズモデルの確立と持続的な事業成長を目指してまいります。

スマイルカーズ公式ページ(https://smile-cars.jp/)

スマイルトラック公式ページ(https://smile-truck.jp/)

スマイルカンパニー企業情報ページ(https://smile-cars.jp/company/)

参考：代表取締役・山野俊介による初の著書

無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」が、加盟店募集開始からわずか3年で全国100店舗を突破するまでの歩みをまとめた一冊。成功事例ではなく、現場での意思決定や対話の積み重ねを中心に記録しています。本書では、加盟店オーナー3名による座談会も収録。成功談に限らず、現場で交わされた本音や意見をそのまま掲載し、「スマイルカーズ」の実像と組織の温度感を伝えています。

書名：車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？

著者：山野俊介

発売日：2026年3月11日

出版社：扶桑社

価格：1,700円（税込）

オンライン販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102409/

【会社概要】

会社名： 株式会社スマイルカンパニー

設立： 2022年1月

所在地： 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者： 代表取締役 山野俊介

事業内容： 中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」「スマイルトラック」の運営、関連事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー 広報担当：高橋

電話：049-272-7819、メール：aloha@smile-cars.jp