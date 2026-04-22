サイボウズ、「kintone AI」を正式提供

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は2026年6月、「kintone（キントーン）」のAI機能「kintone AI」を正式版として提供開始いたします。これまで「kintone AIラボ」にてβ版として提供していた「検索AI」「アプリ作成AI」などすべてのAI機能を、正式な機能としてお使いいただけるようになります。

kintone×AI機能のイメージ「kintone AI」正式提供の背景

2025年4月にβ版として提供開始した「kintone AIラボ」は、約1年、多くのお客様にご利用・ご評価いただきました。 kintoneに蓄積された社内制度やマニュアル、過去の問合せ履歴をAIで横断的に検索することで、検索時間の短縮や社内ナレッジの有効活用につながるといった声が寄せられています。また、日報や商談履歴、活動記録などをAIで要約・分析することで、報告書作成の効率化や、データに基づく新たな気づきを得られる点についても評価をいただいています。

昨今、社会全体でAI活用への関心が急速に高まるなか、「AIを使って業務を効率化したい」というお客様のニーズは今後ますます高まっていくと見込まれています。

こうした背景を踏まえ、より多くのお客様に安心してご利用いただけるよう、このたび正式提供を開始いたします。

「kintone AI」の概要

kintone AIは、現場主導の業務改善を実現するAIです。チームのデータ活用や市民開発を支援します。

提供開始 ：6月14日（2026年6月版のアップデート）

提供対象 ：スタンダードコースまたはワイドコースをご契約中のお客様

ご利用方法：個別の申し込みは不要

管理者が「kintone AI管理」画面で利用したいAI機能を選択して利用開始

提供機能 ： データ活用支援と市民開発支援のAI機能を提供

1. データ活用を支援するAI機能

kintoneには、アクセス権・変更履歴が管理された業務アプリ上に、業務データが日々蓄積されています。こうした信頼性の高い業務データを活用するためのAI機能を提供しています。

2. 市民開発を支援するAI機能

kintoneは、現場主体で業務アプリを作成できるだけでなく、IT部門が安心して運用できるガバナンスも兼ね備えています。こうした市民開発をさらに広げるためのAI機能を提供しています。

提供機能一覧

提供対象や機能などの詳細は、公式サイトをご参照ください。

https://kintone.cybozu.co.jp/feature/kintone-ai-labo/

クレジット制を導入

「kintone AI」の正式リリースに伴い、クレジット制を導入いたします。スタンダードコースまたはワイドコースをご契約中のお客様には、追加料金なしで毎月一定のAIクレジットが付与されます。

ご利用環境に毎月付与されるクレジット数

これらの付与されたクレジットは、全ユーザーで共有されるため、チーム全体のクレジットの範囲内でAI機能をご利用いただけます。 利用するAI機能応じてクレジットが消費されます。

なお、クレジットを追加購入できる有償オプションを2026年秋頃に提供開始する予定です。

クレジット制の詳細はヘルプサイトをご参照ください。

https://jp.kintone.help/k/ja/id/0401101

今後の展望

kintoneは、「AIを融合した業務改善プラットフォーム」として進化することにより、お客様のDXをさらに加速させていきます。今後は「AIとチームのデータ活用」「業務プロセスのエージェント化」「市民開発とガバナンスの両立」「エコシステムの拡充」という４つのテーマに注力し、多くのお客様に価値を実感いただけるよう、新たなAI機能の開発を進めてまいります。

kintoneとは

42,000社以上が利用しているサイボウズの業務改善プラットフォームです。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリをノーコード・ローコードとAIで作成でき、素早く低コストで業務改善を実行できます。主な機能として「データベース」「コミュニケーション」「プロセス管理」があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します

製品サイト https://kintone.cybozu.co.jp

※商標・著作権表示に関する注記については、こちらをご参照ください。

https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/