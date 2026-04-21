北村真平のソロトークPodcast『北村真平　惑☆惑』が4月22日（水）18時より配信スタート！

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朝日放送ラジオ株式会社


エピソード＃０では、ジェーン・スーさんやライムスター宇多丸さんの番組を生み出した元TBSラジオのプロデューサー橋本吉史さんを迎え、北村アナの新たなる一歩をサポートしていただきました！



【北村真平　惑☆惑　とは？】


不惑の40代に突入した北村真平。


迷いながら惑いながらこのPodcast惑星☆でいろんな思いを言葉にしていきます。


せつなさにキュッとなった日はここに着陸してください。


リスナーみなさんの心と心をつないで、さらに育てていきます。



【エピソード＃０では・・・】




橋本さんはなぜラジオ界に？


また、北村真平の先輩でもある、「たまむすび」の赤江珠緒さんとのエピソード、ＴＢＳアナウンサーを起用した「アフター６ジャンクション」誕生秘話やシンガーソングライター近藤夏子さんとの意外な接点などのほか、アナウンサーとパーソナリティとは違う点や「よな水リターンズ」はまだ終わっていない？等、気になる話題たっぷりでお届け！


#１以降、どうしていけばよいか、アドバイスを頂きながら、立ち上げの一歩目にふさわしい内容になっています！


だから「ラジオは最強」が分かるおよそ70分。


ぜひ、お聞き逃しなく！




質問、メッセージ、悩み、惑い、相談も受付中です！



【番組概要】


番組名： ABCラジオPodcast「北村真平　惑☆惑」


放送日時：毎週水曜日18時頃【初回配信4月22日（水）18時頃】　


出演者：北村真平


配信： Spotify、ApplePodcast、YouTube、AmazonMusic 、radikoで配信


メールアドレス：wakuwaku@abc1008.com


番組公式X：@kitamurawaku2


ABCラジオHP：https://abcradio.asahi.co.jp/


ABCラジオ ポッドキャストサイト：https://abcradio.asahi.co.jp/podcast/