北村真平のソロトークPodcast『北村真平 惑☆惑』が4月22日（水）18時より配信スタート！
エピソード＃０では、ジェーン・スーさんやライムスター宇多丸さんの番組を生み出した元TBSラジオのプロデューサー橋本吉史さんを迎え、北村アナの新たなる一歩をサポートしていただきました！
【北村真平 惑☆惑 とは？】
不惑の40代に突入した北村真平。
迷いながら惑いながらこのPodcast惑星☆でいろんな思いを言葉にしていきます。
せつなさにキュッとなった日はここに着陸してください。
リスナーみなさんの心と心をつないで、さらに育てていきます。
【エピソード＃０では・・・】
橋本さんはなぜラジオ界に？
また、北村真平の先輩でもある、「たまむすび」の赤江珠緒さんとのエピソード、ＴＢＳアナウンサーを起用した「アフター６ジャンクション」誕生秘話やシンガーソングライター近藤夏子さんとの意外な接点などのほか、アナウンサーとパーソナリティとは違う点や「よな水リターンズ」はまだ終わっていない？等、気になる話題たっぷりでお届け！
#１以降、どうしていけばよいか、アドバイスを頂きながら、立ち上げの一歩目にふさわしい内容になっています！
だから「ラジオは最強」が分かるおよそ70分。
ぜひ、お聞き逃しなく！
質問、メッセージ、悩み、惑い、相談も受付中です！
【番組概要】
番組名： ABCラジオPodcast「北村真平 惑☆惑」
放送日時：毎週水曜日18時頃【初回配信4月22日（水）18時頃】
出演者：北村真平
配信： Spotify、ApplePodcast、YouTube、AmazonMusic 、radikoで配信
メールアドレス：wakuwaku@abc1008.com
番組公式X：@kitamurawaku2
ABCラジオHP：https://abcradio.asahi.co.jp/
ABCラジオ ポッドキャストサイト：https://abcradio.asahi.co.jp/podcast/