【5月31日(日)】同志社女子大学と韓国・東亜放送芸術大学によるスペシャルイベント「世界を動かすアジアポップ −The New Wave of Asia−」を開催

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　同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市　学長：川崎　清史）は、韓国・東亜放送芸術大学（以下、「DIMA」と記載）との学術連携を記念し、両大学の教員によるトークセッション、韓国から来日するアーティストによるミニライブ、韓国で発展した独自のポップ音楽の魅力を体験できる公開ワークショップを開催いたします。

　韓国屈指のエンターテインメント・放送メディア系大学であるDIMAと本学の特別企画による、音楽とエンターテインメントの未来、そして日韓のつながりの可能性を感じていただける機会です。本イベントは、世界的な影響力を持つK-POPを中心に、音楽ビジネス・教育・パフォーマンスの最前線を一体的に体験できる、日本国内でも稀有な取り組みでもあります。両大学の教員によるトークセッション、韓国から来日するアーティストによるミニライブ、さらに公開ワークショップでは世界的に大ヒットした映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の主題歌『Golden』を題材とした、DIMAの現役教員による歌唱指導を体験いただけます。

　マスコミ各社様におかれましては、当イベントの周知および取材をお願いしたく、ご案内いたします。

■イベント詳細

【日　時】2026年5月31日（日）13：00〜16：30（12：30開場）

【場　所】同志社女子大学　京田辺キャンパス　新島記念講堂

【対　象】本学在学生・一般

【参加費】無料

【申込み】不要

【座席確保】サイト、チラシ／ポスターのQRコードより申込可能

【プログラム概要】

第１部　アジアポップ・スペシャルトーク

・基調レクチャー（シム・ヒチョル教授（DIMA））

『BTS新たなはじまり〜K-POPファンダム3.0〜』

・パネルディスカッション（シム・ヒチョル教授（DIMA）/小味渕彦之准教授（本学学芸学部音楽学科）/川田隆雄教授（本学学芸学部メディア創造学科））

『ミュージックビジネスの未来〜日韓コラボレーションの可能性〜』

スペシャルトークでは、K-POPの世界戦略分析の第一人者であり、NHK・Eテレの番組でも取り上げられたDIMAのシム・ヒチョル教授が登壇し、BTSの成功を題材に「K-POPファンダム3.0」という新たな潮流について講演を行います。続くパネルディスカッションでは、本学教員とともに日韓音楽ビジネスの未来とコラボレーションの可能性について議論します。

第２部　ミニライブ（ソド氏/パク・ジヒョン氏）

『VOCAL NEW WAVE〜K-POP新時代のヴォーカリスト〜』

ミニライブでは、韓国の新世代音楽シーンで注目を集めるシンガーソングライター sEODo（ソド）と、実力派若手ボーカリスト パク・ジヒョンが出演します。伝統音楽と現代音楽を融合した新たな表現を通じて、「新時代のK-POP」とも言うべき音楽の潮流を体感いただけます。

第３部　公開ワークショップ（オウ・ハンソン教授（DIMA）/井上敏典特任教授（本学学芸学部音楽学科））

『“ゴールデン”で学ぶK-POPヴォーカルのひみつ』

公開ワークショップでは、SMエンターテインメントやJYPエンターテインメントにおいて東方神起、SUPER JUNIOR、2PMなどの歌唱指導を行ってきたオウ・ハンソン教授が登壇し、実践的なK-POPヴォーカル指導を行います。映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の主題歌『Golden』を題材に、観客参加型のプログラムとして展開し、K-POPの歌唱技術とその魅力を体験し学ぶ機会を提供します。

【東亜放送芸術大学（DIMA）】

韓国の京畿道安城市にあるエンターテインメント・メディア分野に特化したアジア屈指の専門大学。UHDスタジオや「イカゲーム」や「パラサイト」を撮影した大撮影スタジオなど最先端の実習環境を完備し、多くの著名なK-POPアーティストやクリエイターを輩出する「スターの登竜門」として知られる。世界の名門校を紹介するNHK、Eテレの『ニュー試』でも特別回として一時間にわたって紹介された。

＜おもな卒業生・在校生＞

ZICO（Block B）

ホシ（SEVENTEEN）

ソン・ハンビン（ZEROBASEONE）

クォン・ウンビ（元IZ*ONE）

キヒョン（MONSTA X）

チャン・ハヌム（BOYS II PLANET）

【イベント詳細】https://dwcmedia.jp/event/dd2026

　　

【問い合わせ先】

同志社女子大学　メディア創造学科事務室

E-mail：media-t@dwc.doshisha.ac.jp

TEL：0774-65-8635

▼本件に関する問い合わせ先

同志社女子大学

広報課長　川添麻衣子

住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1

TEL：0774658631

メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/