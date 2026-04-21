【5月31日(日)】同志社女子大学と韓国・東亜放送芸術大学によるスペシャルイベント「世界を動かすアジアポップ −The New Wave of Asia−」を開催

【5月31日(日)】同志社女子大学と韓国・東亜放送芸術大学によるスペシャルイベント「世界を動かすアジアポップ −The New Wave of Asia−」を開催