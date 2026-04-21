春夏のビジネスシーンを変える「夏長袖シャツ」の決定版！人気の「DRY DRY®」シリーズに待望の夏長袖が初登場

「汗ジミが目立ちにくい」「透けにくい」という、夏のシャツスタイル特有の二大悩みを解消する高機能ニットシャツに、機能性をアップさせた長袖モデルが新たに登場しました。吸収した水分を素早く拡散させるため肌離れがよく、特殊な原糸を使用することにより汗ジミが目立ちにくくなります。さらに、ニット素材ならではのストレッチ性とノンアイロン機能に加え、今季は糸の特性を活かした防透け機能も追加。ジャケットを脱ぎシャツ1枚になるシーンでも、清潔感を保てる一着です。