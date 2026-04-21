【株式会社やまと】新作ゆかたも20%OFF！22歳以下なら誰でも対象＜ゆかた学割 2026＞スタート

株式会社やまと

きもの専門店やまとが展開する各ブランドでは、2026年4月24日（金）より「ゆかた学割」キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、「きものやまと」「KIMONO ARCH」「Y. & SONS」「THE YARD」など、やまとの全ブランドで展開するゆかたが、新作を含めて全品20%OFFでお求めいただけます。

22歳以下であれば、学生でなくてもどなたでもご利用いただけます。

この夏、やまとのゆかたで新しい一歩を踏み出してみませんか。

◎おひとり様一点限りのご利用となります。

ゆかた学割 特設サイト :https://www.kimono-yamato.co.jp/yukatagakuwari2026/

■ やまとの「ゆかた学割」とは

株式会社やまとは、次世代の方々に日本のものづくりや手仕事の魅力を伝える取り組みの一環として、「ゆかた学割」を実施しています。

愛知、京都、石川、静岡、新潟、徳島、愛媛など、日本各地の“さんち”とともにつくり上げた〈やまとのゆかた〉。地域に根ざした技術や、つくり手の想いが込められた一枚一枚には、他にはない個性と魅力があります。

各ブランドごとに異なる世界観の中から、自分らしい一枚を見つけていただける“ゆかたデビュー応援企画”です。

■ キャンペーン概要

名称：ゆかた学割

内容：新作を含むゆかた全品20%OFF

対象：22歳以下の方（学生でなくてもOK／性別不問）

期間：2026年4月24日（金）～6月21日（日）

◎おひとり様1点限り

特設サイト：https://www.kimono-yamato.co.jp/yukatagakuwari2026/

ご利用方法

店頭：年齢を確認できる書類をご提示ください

オンラインストア(https://store.kimono-yamato.com/)：WEB上でのクーポン申請（詳細は公式サイトにてご案内予定）

◎年齢確認書類（例）

以下のいずれかをご提示ください。

・学生証

・会社の身分証明書

・療育手帳、身体障がい者手帳などの公的証明書

・マイナンバーカード

・各種健康保険証（国民健康保険、船員保険等）

・パスポート / 在留カード / 特別永住者証明書 / 運転免許証 / 年金手帳 など

◎注意事項

・他の割引サービスとの併用はできません。

・セール品など、一部対象外の商品がございます。

・一部ブランドのオンラインストアではご利用いただけない場合があります。

・お買い上げ後の割引適用はできません。

・詳細は各店舗へお問い合わせください。

■ 株式会社やまとについて

1917年創業。

「共創 －お客様、さんち、社会と共に－」という理念のもと、「きものでエキサイティングな世の中をつくる」というビジョンを掲げています。

「きものやまと」「KIMONO ARCH」「Y. & SONS」「THE YARD」の4ブランドを展開し、日本各地のさんち（産地）とのつながりを大切にしながら、現代のライフスタイルに寄り添うきもの文化を提案しています。