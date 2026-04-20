【JavaScript】シリーズ最終ステップ！“実務スキル”を一気に引き上げよう！5/12（火）～ 全4回「JavaScript講座【レベル3：実践編】」開催（無料オンラインセミナー）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月12日（火）から全4回で、Webデザイナーやコーダー、マークアップエンジニア、Webディレクターなど、Web関連のお仕事に携わるクリエイターの方を対象に、無料の「JavaScript講座【レベル3：実践編】～非同期・API・UI表現・クラス設計をまとめて極める(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173315/?rls)」を開催します。



Webサイト制作において欠かせない技術となったJavaScript。高度なインタラクションやユーザビリティを高めるための仕組みを作成するには、どうしても既存のHTMLやCSSだけでは実現できない部分があり、それを補うのがJavaScriptです。他にも画面遷移することなくアプリケーションと同じように動作させる場合や、ブラウザが持っている機能を最大限に利用するときにもJavaScriptの力は欠かせません。そこでC&R社では、JavaScriptの実務スキルを一気に引き上げる全4回の実践的な講座を実施します。



JavaScript講座の最終ステップとなる【レベル3：実践編】では、非同期処理・API連携・UIの動き・クラス設計といった“実務そのもの”の技術を総合的に学びます。Promise / async-await を使ったデータ取得、Fetch API を用いた外部APIの読み込み、try-catch を使ったエラー処理の組み立てなど、アプリ開発で必須となる基盤をしっかり身につけ、タイマー・要素サイズの取得・アニメーションなど UI の表現力を高める技術や、npm によるライブラリ導入も体験し、モダンなJavaScript開発の流れを理解します。最終回では class（クラス）を使ったオブジェクト指向の基本設計に触れ、“コードを整理して扱えるエンジニア的思考” を身につけます。講師を務めるのは、株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発およびプログラム開発に従事されている関口和真氏。ご興味のある方はぜひご参加ください。



＜お申し込み前にご確認ください＞

※当オンライン講座の対象・レベル・環境などの注意点です。ご確認の上お申し込みください。

・HTML、CSSの基礎知識があることを前提に講義を進めます

・JavaScript基礎編の続編にあたる内容となり、JavaScriptについても基礎レベルを理解されていることを前提に講義を進めます



▼JavaScript基礎編

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172111/

・ご自宅にインターネット環境があること

・VisualStudioCode時点最新版と機能拡張・Node.jsのLTS版時点最新版・GoogleChromeがインストールされているパソコンがあること

（PCは、Windows10以上、macOS バージョン11以上が推奨です）

・講義で作成したプログラムは復習用に配布します

・アーカイブの配信はございませんので予めご了承ください



＜講座内容＞

■1回目 5月12日（火）19：00～21：00

非同期（Promise/then/catch）／Fetchの基本／Networkの見方

・同期/非同期の感覚、Promiseの概念

・サーバーとの連携

・fetch → Response → json()

・then/catch とエラーハンドリング

・DevTools Networkで確認（ステータス、レスポンス）



■2回目 5月19日（火）19：00～21：00

async/await／try-catch／データ展開

・async/awaitの使い方、書き方

・try/catch、throw、finally

・データ展開の方法

・配列操作との組み合わせ、並び替え処理

・null,undefined安全の処理



■3回目 5月26日（火）19：00～21：00

UI表現の強化（タイマー／サイズ取得／Transition）＋ライブラリ導入

・setTimeout/setInterval、クリア

・要素サイズ取得（getBoundinClientRect）、画面サイズ（innerWidth）

・transitionとclass切替の組み合わせ

・ライブラリを使うメリット／npmとは／導入の流れ



■4回目 6月2日（火）19：00～21：00

オブジェクト指向（class）／コンストラクタ／継承

・クラスとは何か

・class、constructor、インスタンス、メソッド

・“なぜclass？”：データと処理をまとめる、責務の境界

・継承の紹介と方法



※適時休憩をはさみます。

※講義内容は予定です。当日の受講者の進捗等によって変更になる場合があります。



＜こんな方にオススメ！＞

・JavaScriptで API連携や非同期処理を扱えるようになりたい

・UIの動きをコントロールして表現力を高めたい

・ライブラリやnpmなど 実務に近いツールを触ってみたい

・class を使った 設計・整理の考え方を理解したい

JavaScript講座【レベル3:実践編】～非同期・API・UI表現・クラス設計をまとめて極める

■日時

1回目：2026年5月12日（火）19：00～21：00

2回目：2026年5月19日（火）19：00～21：00

3回目：2026年5月26日（火）19：00～21：00

4回目：2026年6月2日（火）19：00～21：00



■場所

オンライン開催（Zoom利用）



■登壇者・プロフィール

株式会社コムセント取締役 CTO

関口和真（せきぐち・かずま）

サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、Webサーバーの実装、運用などトータルでWebサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバー運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。Dreamweaver等の著書も（https://amzn.to/3rjqqTT）。



■対象

・Webデザイナー、Webコーダー、マークアップエンジニア、Webディレクターなど

・Web制作者としてご就業されているクリエイター



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173315/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173315/?rls)

※締切：2026年5月12日（火） 21：00



＜その他関連情報＞

▼関口 和真 氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「JavaScript講座」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜IT・プログラミング関連セミナー＞

▼eラーニング「ノンプログラマーのためのPython入門」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150207/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150207/?rls)



▼eラーニング「PHP基礎講座」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150190/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150190/?rls)



▼eラーニング「Python基礎講座」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150186/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150186/?rls)



▼eラーニング「JavaScript基礎/実践講座」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150215/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150215/?rls)



▼その他のIT・プログラミング関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_it-programming/?rls)



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【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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