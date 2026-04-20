AIが補助金申請の「戦略」を自動生成。最適な補助金のマッチングからSWOT分析・図解作成まで一気通貫で支援する「補助金の窓口 - AIマッチング診断ツール」を提供開始

株式会社Salud

株式会社Saludは、2026年4月より、企業情報を入力するだけで最適な補助金を特定し、申請戦略まで提案するクラウド型コンサルティングツール「補助金の窓口 ー AIマッチング診断ツール」の提供を開始いたします。 本サービスは、デジタル庁のjGrants APIや自治体の最新データを活用。独自の「ハイブリッドスコアリング」により、従来の検索サービスでは困難だった「企業の状況に応じた補助金候補の整理・比較を可能にする」を実現しました。さらに、AIがSWOT分析や事業ロードマップの図解画像を自動生成。中小企業の補助金活用における「何から手をつければいいかわからない」という課題を、最新のAI技術で解消します。

■ 開発の背景：補助金活用の「情報の格差」をなくす

現在、国や自治体から数多くの補助金が公表されていますが、要件の複雑さから、多くの中小企業が自社に適した制度を見落としています。また、専門家への相談は有効である一方で、「何を相談すべきか分からない」という初期段階において、ハードルを感じる企業も少なくありません。

本サービスは、AIを活用することで、これまで数週間かかっていた補助金活用の検討プロセスを、数分で整理できる状態を目指しました。

■ 「補助金の窓口」3つの革新的ポイント

- ルール×AIの「ハイブリッドスコア」で高精度マッチング

8項目の形式要件（ルールベース）と、AIによる「文脈理解」を組み合わせ、採択可能性の高い補助金をTOP3まで提示します。

- 企業と補助金の「要件」を捉えたSWOT分析

単なる事業分析ではなく、「その補助金に申請する場合、自社の強みがどう活きるか」という特定の要件に沿ったSWOT分析を自動生成します。

- プレゼン品質の「図解画像」をAIが自動生成

ロードマップやアクションプランを、そのまま資料として使える高品質な計画書形式で出力。社内合意や金融機関への説明をスムーズにします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181492/table/1_1_dc621e0ecafe7c3f2e12cca5a3947362.jpg?v=202604210350 ]