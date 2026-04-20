『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ワールドリンクイベント「約束のPasserelle」、「YELL of Messengersガチャ」を開催！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2026年4月18日（土）より、ワールドリンクイベント「約束のPasserelle」、「YELL of Messengersガチャ」を開催いたします。

■ワールドリンクイベント「約束のPasserelle」開催！

開催期間：2026年4月18日（土）20:00～4月28日（火）19:59

4月18日（土）より、ゲーム内イベント「約束のPasserelle」を開催中です。

本イベントは各キャラクターごとに開催されるチャプター期間が対象となる「チャプターイベントPランキング」と、イベント期間全体が対象となる「総合イベントPランキング」が開催されるイベント形式「ワールドリンクイベント」での開催となります。

本イベントでは、各チャプターごとに「サポートユニット」を編成することができます。「サポートユニット」には、各チャプターキャラクターのユニットメンバー（サブユニットが一致する「バーチャル・シンガー」のメンバーも含む）のみ編成することができ、編成することで獲得イベントPにボーナスが発生します。

※「初音ミク」のチャプターでは、すべてのバーチャル・シンガーが対象です。

期間中に「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」をプレイするとスコアに応じて、「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、イベントPと各チャプターごとに対応するチャプターバッジを獲得できます。

チャプターバッジはイベントチャプター交換所より、各チャプターごとにチャプターキャラの想いの小瓶やメモリアなどのアイテム、ワールドバッジと交換できます。

ワールドバッジはイベント総合交換所より、「想いの純結晶」などのアイテムと交換できます。

＜各チャプター開催期間＞

チャプター1（桐谷遥）：4月18日（土）20:00 ～ 4月20日（月）19:59

チャプター2（星乃一歌）：4月20日（月）20:00 ～ 4月22日（水）19:59

チャプター3（鳳えむ）：4月22日（水）20:00 ～ 4月24日（金）19:59

チャプター4（宵崎奏）：4月24日（金）20:00 ～ 4月26日（日）19:59

チャプター5（初音ミク）：4月26日（日）20:00 ～ 4月28日（火）19:59

■「YELL of Messengersガチャ」開催！

開催期間：2026年4月18日（土）12:00～4月30日（木）11:59

4月18日（土）より、5人の新メンバーが出現する「YELL of Messengersガチャ」を開催中です。

新メンバーは同レアリティ内の他のメンバーよりも出現率が高くなっており、初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」が付きます。「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

なお「ヘアスタイル」は、ヘアスタイル付きメンバーのマスターランクを2にすることで解放されます。

＜「YELL of Messengersガチャ」新メンバー＞

・★4[力になれる喜び] 初音ミク

ライブ衣装付き：[衣装名：Wish Cheer]

・★4[4人のミク達] 星乃一歌

ライブ衣装付き：[衣装名：Link Cheer]

・★4[闇の中の光に] 桐谷遥

ライブ衣装付き：[衣装名：Hope Cheer]

・★4[前を向いて歩こう] 鳳えむ

ライブ衣装付き：[衣装名：Smile Cheer]

・★4[気合いは十分？] 宵崎奏

ライブ衣装付き：[衣装名：Relief Cheer]

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム&アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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