フィアット・デュカト（Fiat Ducato）のフルカスタムキャンピングカー製作を本格開始

株式会社Dream Drive

株式会社Dream Drive（本社：東京都狛江市）は、フィアット・デュカト（Fiat Ducato）をベースとしたフルカスタムキャンピングカー製作を本格開始しました。

長期車中泊やバンライフ、ペットとの移動など、多様化するニーズに応える完全オーダーメイド設計を提供します。さらに、日本RV協会加盟により、全国の加盟店で修理・メンテナンス対応が可能な体制を整えています。

コンパクトながら快適に過ごせるダイネットスペース作業・食事・リラックスまで対応し、日常使いにも適した設計です。大型荷物も積載可能な大容量ストレージスペースアウトドア用品や長期滞在の荷物にも対応し、高い実用性を確保しています。

Dream Drive株式会社は、創業7年目を迎え、これまでキャンピングカーの製造・販売事業を通じて培ってきたノウハウを活かし、より自由度の高いカスタムキャンピングカー製作を強化してまいります。

本サービスでは、従来の既製モデルでは実現が難しかった、お客様一人ひとりのライフスタイルに最適化された空間設計を提供します。

また当社では、トヨタ・ハイエースや日産・キャラバンをベースとしたカスタムキャンピングカー製作にも対応しており、用途やご要望に応じた最適な車両提案が可能です。

■ キャンピングカー市場の拡大とカスタム需要の高まり

近年、キャンピングカー市場では、

・車中泊

・バンライフ

・ワーケーション

・ペット同伴キャンピングカー

・アウトドア／サーフィン／釣り用途

といった多様なニーズが拡大しています。

それに伴い、既製のキャンピングカーではなく、「自分仕様で作るカスタムキャンピングカー」への需要が急速に高まっています。

■ フィアット・デュカト（Fiat Ducato）が選ばれる理由

欧州で主流のフィアット・デュカト（Fiat Ducato）は、

・広い室内空間（ハイルーフ・ロングボディ）

・高い設計自由度

・長期滞在に適した構造

といった特長を持ち、本格的なキャンピングカー（モーターホーム）ベース車両として日本国内でも注目が高まっています。

■ フルオーダーメイドによるキャンピングカー製作

Dream Driveでは、単なる仕様選択ではなく、「どのように使うか」「どのように暮らすか」という視点からヒアリングを行い、完全オーダーメイドでキャンピングカーを設計・製作します。

対応可能な内容：

・レイアウト設計（ベッド／ダイネット／リビング）

・内装デザイン（木材・家具・仕上げ）

・電装システム（サブバッテリー／ソーラー／エアコン）

・キッチン／水回り設備

・ペット対応仕様

■ 最新モデルの特徴（参考事例）

今回製作したモデルでは、「2人で快適に過ごす」ことをテーマに、実用性と居住性を高いレベルで両立した仕様を実現しています。

開放感のある車内空間と、暮らしを意識したレイアウト設計キッチン・収納・動線を一体設計し、車内でもストレスなく過ごせる空間を実現しています。“あると安心”を実現する、クレサナ製トイレ搭載コンパクトながら使いやすさを重視し、長期滞在や夜間でもストレスなく利用できる快適性を確保しています。

・横向きクイーンサイズベッド

約1800mm × 約1600mmの広さを確保し、大人2人がゆったり就寝可能。

あえて横配置とすることで、限られた車内空間でも開放感のあるレイアウトを実現し、長時間の滞在でもストレスのない居住性を確保しています。

・ベッド下 大容量ストレージ（高さ約800mm）

アウトドア用品や長期滞在の荷物も余裕をもって収納可能。

大型犬用ケージにも対応しており、ペットとの旅行やバンライフにも適した設計です。

・トイレ設計（クレサナ製）

限られたスペースの中でも、実用性を重視したトイレ空間を確保。

換気窓や収納を備えることで、日常的に安心して使える仕様としています。

・キッチン・冷蔵庫

約60Lの冷蔵庫に加え、給水・排水タンクを分離配置。

調理や日常利用を想定した動線設計により、「車内でも快適に生活できる環境」を実現しています。

・電装・快適性

120V仕様の高出力クーラーを搭載し、季節を問わず快適な車内環境を維持。

間接照明やダウンライトによる空間演出と、複数箇所の電源配置により、機能性と居心地の良さを両立しています。

これらの仕様により、本モデルは長期の車中泊やバンライフにも対応可能な、「実際に使いやすく、長く快適に過ごせる一台」となっています。

■ 全国対応のアフターサポート体制

Dream Driveは、日本RV協会（JRVA）加盟企業として、全国の加盟店ネットワークで修理・メンテナンス対応が可能です。これにより、購入後も安心してキャンピングカーをご利用いただけます。

■ Dream Driveの強み

・使用シーンから逆算した設計力

・フルカスタムに対応する柔軟な製造体制

・高品質な木材を活かした内装デザイン

・海外展開（オーストラリア等）によるトレンド反映

単なる車両製作ではなく、「暮らし方」を設計することを重視しています。

■ デュカト・ハイエース・キャラバンのカスタム相談について

現在、以下のご相談を積極的に受け付けております。

・フィアット・デュカト カスタムキャンピングカー

・トヨタ・ハイエース 車中泊仕様

・日産・キャラバン キャンピングカー

レイアウト・ご予算・他社比較など、初期段階からでもお気軽にご相談ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社Dream Drive

所在地：東京都狛江市岩戸南1-8-8

事業内容：キャンピングカー製造・販売事業

公式サイト：https://www.dreamdrive.life

Eメール：sales@dreamdrive.life

電話番号：03-4577-0045

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Dream Drive

お問い合わせ・見学予約：随時受付中

デュカトカスタムに関するご相談は、お気軽にご連絡ください。