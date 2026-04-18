【限定30名】IBJ石坂会長を囲む交流会開催！M&Aで業界NO.1を築いた経営判断の裏側を公開

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するYouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」にて、株式会社IBJ(東証プライム6071) 代表取締役会長 石坂 茂 氏をゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

また、石坂会長と直接交流ができる経営者限定のオフラインイベントを2026年6月1日（月）に開催することをお知らせいたします。

・YouTube動画公開について

本動画では、株式会社IBJ(東証プライム6071) 代表取締役会長 石坂茂氏をゲストに迎え、婚活業界で圧倒的なシェアを誇る同社の"非連続な成長"の源泉であるM&A戦略について徹底解剖しています。

石坂氏は、結婚相談所の連盟として加盟店4,800社という、マクドナルドの店舗数にも匹敵する規模のパートナー拠点網を構築し、独自のプラットフォーム戦略を推進してきました。

大手競合であるツヴァイ社の買収においては、3～4年もの歳月をかける丁寧かつ戦略的な「仕込み」を実践。

さらに、フォトウェディング最大手のデコルテ社や韓国語教室、男性美容など周辺領域へもM&Aで事業を拡大し、LTV（顧客生涯価値）を最大化させる事業ポートフォリオを作り上げています。

動画内では、「最初の案件は現金300万円だった」という実体験に基づき、経営者がM&Aで失敗しないための「スモールスタート」の重要性や、ロールアップ戦略の裏側など、表には出ないリアルな経営判断が語られています。

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/mr1-cy5XI-U

・交流会開催について

動画公開に連動し、ゲストの石坂氏を囲んで少人数限定の経営者向け交流会を開催いたします。

日本最大級の婚活プラットフォームを創り上げた「大将軍経営者」から、経営の本質やM&Aの勘所を直接学ぶことができる、極めて希少な機会です。

【参加することで得られる価値】

・石坂会長へ直接、自社の悩みやM&A戦略についての質問が可能

・成長意欲の高い経営者同士の強固なネットワーク構築

・プレスリリースやIR資料には載らない「PMI（買収後の統合プロセス）」の成功・失敗談の共有

■交流会概要

・日時： 2026年6月1日（月）18:00～21:00

・場所： XPLACE歌舞伎町（東急歌舞伎町タワー内）

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２９－１ 東急歌舞伎町タワー5F

・参加費： 8,000円

・対象： 企業の代表取締役

・定員： 先着30名（少人数限定）

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/ibjishizakashachowokakomukeieishakoryukai

・こんな方におすすめ

・M&Aを検討しているが、何から手をつけるべきか悩んでいる経営者

・ロールアップ戦略による業界シェア拡大を狙う企業の代表者

・上場企業の経営者から、直接経営の「型」を学びたい方

・既存事業とシナジーのある周辺領域への進出を考えている方





・お申込みについて

本交流会は、登壇者と近い距離でコミュニケーションが取れる少人数限定の特別な機会です。

毎回、募集開始後すぐに満席となる人気企画のため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

交流会お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ibjishizakashachowokakomukeieishakoryukai

・「IPOとM&Aどっちにする？TV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/