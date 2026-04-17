「鍼を使わない」深層アプローチ。医師開発の『Billy’s care』が、鍼灸院の自費メニューをアップデート。施術者の指先をデバイス化し、凝り固まった筋肉へ新たな刺激を。

株式会社 Hands JAPAN

全国の鍼灸院で導入が加速する「美容鍼」や「食いしばりケア」。しかし、潜在顧客の中には「鍼への恐怖心」を持つ層が依然として多く存在します。 ウェルネステクノロジーの株式会社Hands JAPANは、医学博士・織田聡氏が開発したウェアラブルデバイス『Billy’s care（ビリーズケア）』を用いた、鍼灸師向けの新メソッドを提供開始します。 特殊繊維グローブを通じて、鍼灸師の繊細な指先からダイレクトに微弱電流を流す本デバイスは、鍼特有の響きが苦手な方でも安心して受けられる「次世代の深層筋アプローチ」を実現。鍼灸院の新たな自費メニューの柱として、集客と単価アップを支援します。

【鍼灸師が導入する3つのメリット】

1. 「鍼を打てない部位・層」への補完的アプローチ

顔周りの細かな筋肉や、過敏な部位など、鍼を打つのを躊躇するような繊細なエリアでも、Billy’s careなら「手」を通じて安全にアプローチ可能。指先の感覚でコリを捉えながら、生体電流に近い微弱電流（マイクロカレント）を流すことで、組織の修復と弛緩を同時に促進します。

2. 鍼への恐怖心を払拭。新規顧客の間口を広げる

「美容鍼に興味はあるが、刺されるのは怖い」という未経験層に対し、「医師開発の微弱電流による、痛みのないケア」という選択肢を提示できます。鍼メニューへのアップセル前のフロントメニューとしても最適です。

3. 施術者の「手の寿命」を延ばす

日々多くの患者をこなす鍼灸師にとって、指先や手首の負担は深刻な問題です。Billy’s careはテクノロジーが筋肉の弛緩をサポートするため、強い圧をかけずとも深層までアプローチが可能。施術者の疲労を軽減し、長期的なキャリアを支えます。

【オペレーションの簡便さ】

■ 「水だけ」でOK。鍼灸院の衛生基準にも適合

専用ジェルやオイルは一切不要。水のみで通電するため、施術後の拭き取りによるタイムロスがありません。消毒や衛生管理に厳しい鍼灸院の現場でも、既存の動線を崩さずスマートに導入可能です。また、176gと軽量・コードレスなため、往診や限られたスペースでの施術にも対応します。

【利用料金】

本製品はiOSにのみ対応しております。

【開発者者コメント】

医学博士 織田 聡 氏 「鍼灸師の先生方が持つ繊細な手の感覚を、テクノロジーで拡張したいと考え開発しました。生体電流に近い独自の波形は、筋肉の緊張を解くだけでなく、細胞レベルでの活性化を促します。手技の効果をより確実なものにするパートナーとして活用いただきたいです。」

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html