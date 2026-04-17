【EA7 エンポリオ アルマーニ】 ローマ マスターズ 2026の公式アウトフィッターに決定、新作テニスウェアを展開

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社BOLELLI-VAVASSORI_credit Ray Giubilo

EA7 エンポリオ アルマーニは、昨年に続き2年連続、ローマ マスターズの公式アウトフィッターを務めます。本大会は、ATPツアー・マスターズ1000およびWTA（女子テニス協会）1000トーナメントに属する男女共催の最も重要なテニストーナメントの一つで、4月28日から5月17日までローマのフォロ・イタリコで開催されます。

Internazionali BNL d'Italia 2025 credit Ray Giubilo

EA7 エンポリオ アルマーニは、カメラマンや大会運営スタッフ、ボールパーソン、マスコット、ボランティアにウェアを提供します。ワードローブには、EA7およびIBI（ローマ マスターズ）のロゴを配し、軽量性や通気性、動きやすさを追求したアイテムを揃えました。

さらに、今年で5年目となるフォロ・イタリコ内ファンビレッジへの出展も決定。ポップアップストアを設置し、アパレルやアクセサリーを展開します。



EA7 エンポリオ アルマーニは、数多くのアンバサダーやチャンピオン、そして将来有望な若手テニスプレーヤーを擁し、国際的な主要スポーツイベントにおける重要な存在としての地位を確立しています。2004年にエンポリオ アルマーニのスポーツラインとして誕生以来、アスリートからスポーツを愛するすべての人々に向けて、プロ仕様のテクニカルウェアからライフスタイルアイテムまでを広く展開しています。この春発売の新作テニスウェアのセレクションは下記リンクよりご覧ください。

【EA7 エンポリオ アルマーニ サイト】

https://www.armani.com/ja-jp/ea7/woman/sport/tennis-and-padel/

https://www.armani.com/ja-jp/ea7/man/sport/tennis-and-padel/

【EA7 エンポリオ アルマーニ】

EA7 エンポリオ アルマーニは、イタリアのサッカー代表の公式スーツや、国際的・有名なスポーツチーム向けのユニフォームデザインなどで知られるエンポリオ アルマーニのスポーツラインブランドです。ブランド名の「7」は、バスケットボール、テニス、ゴルフ、ウォータースポーツ、ウィンターマウンテンスポーツ、アウトドア、トレーニングという7つのスポーツ分野を象徴しています。

問い合わせ先

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

TEL 03-6274-7070