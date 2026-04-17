【「Shadow Virtual ShinoV」発のバーチャルアーティスト・ray】第3弾楽曲「戦慄せしめよ (Shiver)」リリース決定

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

滋慶学園COMグループの総合専門学校「学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）(https://www.tsm.ac.jp/)」と「学校法人コミュニケーションアート 東京デザインテクノロジーセンター専門学校（TECH.C.）(https://www.tech.ac.jp/)」が中心となって展開するAI・音楽・デジタルアート開発を融合した教育IPプロジェクト「Shadow Virtual ShinoV（シャドウバーチャルシノブイ）」。このプロジェクトから誕生したバーチャルアーティスト・rayの最新曲「戦慄せしめよ (Shiver)」の配信が本日よりスタートいたしました。

rayの第3弾となる今回の楽曲のキャッチコピーは「唸る衝撃、世界を震わす。今、戦慄せしめよ、この時代を。」。歌詞には物質や資本主義への批判、現代社会との戦いなどのメッセージが込められています。

本日より各種音楽サブスクサイトで配信スタート！ この機会にぜひrayの世界観に触れてください。

https://nex-tone.link/A00216158

◆「戦慄せしめよ (Shiver)」 (Shiver the world of phenomena) “Struggle with the Present Age”credits

作曲：Lee sung han, Shin Yo han／作詞：永井佑佳

こちらも好評配信中！ ray第2弾楽曲「月夜 (Moon Night)」

揺れる水面に映る、次元を超えた祈り。

桔梗が咲くその瞬間、奇蹟の旋律は永遠になる。

狐の窓から、この世と異世界がお互いを見ている世界をイメージした1曲。

作曲・アレンジ：Lee sung han, Shin Yo han

作詞：永井佑佳

https://music.apple.com/jp/album/%E6%9C%88%E5%A4%9C/1877807749?i=1877807750

「Shadow Virtual ShinoV（シャドウバーチャルシノブイ）」コンセプト

このプロジェクトでは「AI社会を生き抜く力の育成」をテーマに掲げ、日々の学びを通じてオリジナルIP（バーチャルアーティスト）を開発・運営。AI・ビジネス・デザイン・デジタル・パフォーマンスなど、生徒それぞれが自分の学びや専門性を活かしながら活動していくことで、表現活動やクリエイティビティをより深化させていきます。

「ShinoV」は、物事の裏側や影にある“本質”にフォーカスしながら、音楽やダンス、デザイン、テクノロジーなど、表現活動によって物語が広がります。日本の歴史、伝統と文化、自然、祈りをベースに、AIテクノロジーを活用して、バーチャルアーティストの作品世界として、世界へ発信します。

感動を生み出す。その試みは、容易ではありません。しかし、まだ見ぬ新しい表現方法を、生徒たちは掴もうとしています。リアルとバーチャルの融合を見据え、物質と精神が交感して創作されていく。このIPの物語は、生徒たちが多くのインスピレーションを先人たちから受け継ぎ、自分らしさを重ねて紡いでいきます。

ray キャラクタープロフィール

ray（レイ）は、2045年ごろの日本を舞台に誕生した、伝統と未来を融合させた次元を超えるバーチャル忍者。変幻自在に姿を変える特殊な技を持ち、刀や手裏剣に加え、AIマイクやヘッドセットといった現代的なアイテムも装備。古き良き日本の精神を宿しつつ、テクノロジーと共に進化した存在。

キャラクターデザインは東京デザインテクノロジーセンター専門学校の学生。歌声は7人の学生の声を学習データとして活用し、歌声合成AIでオリジナルに開発しています。

rayの第1弾楽曲「逢魔ガ時（Magic Hour）」は、作曲はBTS「I NEED U」やZEROBASEONE「Hello」など、数々のヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサーの신요한 / Voradory氏。日本文化を世界へ発信するグローバルプロジェクトでもあり、各種音楽サブスクサイト(https://nex-tone.link/A00204379)で配信中。

https://www.youtube.com/@ShinoV_KAKUREGA

https://x.com/ShinoV_KAKUREGA

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）

1987年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

https://www.tsm.ac.jp/

学校法人コミュニケーションアート 東京デザインテクノロジーセンター専門学校（TECH.C.）

TECH.C.はデザインとテクノロジーで「創造力」を仕事にする学校。ゲーム・イラスト・IT・ロボット・Web・CG・アニメ・デザインの専門学校です。業界と共に3・4年間でプロとして必要な力を育成します。無限の創造力を発揮すること、変化の時代に常に新しい考えを生み出すこと、世界中の人々に共感を与え、感動と行動を生み出すことなど、「自分らしさ」を活かしながら、未来をつくる人材を育成することを目指しています。

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-11-10 （第1校舎）

https://www.tech.ac.jp/