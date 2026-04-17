『中年中心社会　団塊ジュニアとポスト団塊ジュニア』原田曜平・著 4月17日（金）に集英社新書から発売。

株式会社集英社

日本の現役世代で最大の人口規模を占める、団塊ジュニア世代とポスト団塊ジュニア世代。

この世代は、団塊世代とゆとり世代・Z世代に挟まれ、失われた30年や就職氷河期のなかを生きた「かわいそうな世代」とみなされるだけでなく、社会問題としても扱われてきた。

しかし、日本社会の制度や価値観さえ変われば、いまのミドル層のポテンシャルを活かすことができる。ポスト団塊ジュニア世代の当事者であり、さまざまな世代研究をおこなってきた著者が膨大なデータをもとに、中年世代を中心とした日本のあり方を提言する。



【目次】

まえがき

第1章 「かわいそうな若者たち」の誕生

第2章 「かわいそうな若者たち」、7種類の現在地

第3章 「お金の問題」世代

第4章 出会い・家族の新しいあり方

第5章 メディアの接触状況で見る「狭間の世代」

第6章 若者と上の世代の架け橋になれるのが「ミドル層」

あとがき

【著者略歴】

原田 曜平（はらだ ようへい）

芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授。マーケティングアナリスト。

1977年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、博報堂入社。博報堂生活総合研究所、研究開発局を経て博報堂ブランドデザイン若者研究所リーダーを務める。「マイルドヤンキー」「伊達マスク」「タイパ」などの言葉の名づけ親としても知られる。著書に『さとり世代』『ヤンキー経済』『平成トレンド史』『それ、なんで流行ってるの?』『Z世代』など。

【書籍情報】

タイトル：中年中心社会 団塊ジュニアとポスト団塊ジュニア

著者：原田曜平

発売日：2026年4月17日（金）

定価：1,144円（10%税込）

ページ数：320

判型：新書判

ISBN：978-4-08-721408-6

集英社新書

詳細はこちら(https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721408-6)

※電子版も同時発売

（ｃ）集英社

【集英社新書について】

“知の水先案内人”をキャッチフレーズに、1999年12月に発刊されたレーベル。大量に流れ込む情報の海を漕ぎ渡るための「知識に裏付けされた知恵」を提供する「真の意味での実用書」をコンセプトとする。旬な人物やタイムリーな話題を掘り下げる一方で、集英社ならではのエンターテインメント性と「知」を接続する企画にも挑戦し、幅広い世代が手に取りやすい新書を目指します。