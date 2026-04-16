【海老名中央公園】GW3日間、バラエティ豊かなお酒と全国のご当地グルメ約30店舗が集結「酒とうまいもんフェス」を5月1日(金)～3日(日・祝)に開催

株式会社小田急ＳＣディベロップメント

特設サイト：https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/eventcampaign/detail/347(https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/eventcampaign/detail/347)

海老名中央公園指定管理者※は、2026年5月1日(金)から3日(日・祝)までの3日間、海老名中央公園にてフードフェスティバル「酒とうまいもんフェス」を開催します。会場には、地元海老名発のパンから作ったクラフトビールや、岩手や静岡をはじめとする全国各地のお酒に加え、行列ができる大阪のたこ焼き、博多の人気鶏皮やご当地グルメなど約30店舗が集結します。

また、今回は縁日ブースや巨大ふわふわ遊具、大道芸ステージなど、お子さまにもお楽しみいただけるコンテンツをさらに充実させ、ご家族皆さまでゴールデンウィークのひとときをお過ごしいただけるイベントとして企画しました。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

＜イベント企画の背景＞

海老名市は大規模開発や交通利便性の向上により人口流入が続き、子育て世帯が増加しています。海老名中央公園では、指定管理者による中心市街地の賑わい創出を目的に、2022年頃から各種フードフェスを開催してきました。

2026年1月開催の「煮込み＆地酒フェス」では、来場者アンケートなどを通じて、お酒を中心としたイベントでありながらファミリー層の来場も多かったことがうかがえました。こうした状況を踏まえ、ゴールデンウィークの行楽シーズンに、大人はバラエティ豊かなお酒やご当地グルメを、お子さまは縁日・遊具・ステージなどを楽しめる3日間として開催します。

※小田急ＳＣディベロップメントが運営しているビナウォークは海老名中央公園指定管理者に所属しております

1. 全国の豊かなお酒＆ご当地グルメが海老名に集結、約30店舗の圧倒的スケール

（1）お酒ブースは10店舗以上！個性豊かなクラフトビール＆こだわりサワーが勢揃い

ビール、サワーなどを1杯600円～で販売。オリジナルカップに注いでご提供します。全国各地から個性豊かなお酒が集まる本フェスの中から、注目の3店舗をご紹介します。

１. Better life with upcycle（クラフトビール）

地元海老名発、運営母体のパンメーカーで使われることのないパンのミミを、モルトの一部に代替して醸造するアップサイクルをコンセプトとしたブルワリーです。トラディショナルなものからアップサイクルフルーツを使った飲みやすいものまで、幅広いクラフトビールを揃えています。

２. VectorBrewing（クラフトビール）

東京の神田川沿い浅草橋にある麦酒醸造所です。VectorBrewingのコンセプトでもある「もっと自由に」「もっとおもしろく」「もっと気軽に」を常に考え、挑戦的にクラフトビールを醸造しています。

３. NECO'S KITCHEN（黒猫レモンサワー／プレミアム焼酎）

日本が誇る希少焼酎、3Mプレミアム焼酎〈森伊蔵・魔王・村尾〉を贅沢にご用意しました。なかなか出会えない3本を、一度に楽しめる特別な機会です。香り・コク・余韻、それぞれ異なる個性をぜひ飲み比べてお試しください。

このほか、岩手・遠野のクラフトビール「遠野麦酒ZUMONA」、生搾りグレープフルーツサワー専門店「RCK」、オリジナル本格モヒート「Moving Bar」、「こだわりまくったレモンサワー専門店 KAZU&LuLu」など、全10店舗以上のお酒ブースが集結。

（2）行列ができる大阪のたこ焼き店「金魚」、博多名物「博多とりかわ長政」の鶏皮串など、人気の屋台グルメが出店

お酒に合うフードはもちろん、かき氷やクレープなどお子さまも楽しめるグルメも充実。注目の3店舗をご紹介します。

１. 金魚（たこ焼き）

こだわりの生地とぷりっぷりの真蛸を使用しています。外ふわっ、中とろがクセになり、食べ応えのある大阪の「大たこ焼き」をぜひご賞味ください。

２. 博多とりかわ長政（とりかわ）

博多名物の「とりかわ」は首部分だけの皮を使用し、ぐるぐると串へ巻き付け、焼いては寝かせを何度も繰り返し仕込みに5日間！外はカリッ、中はジューシーな「とりかわ」をぜひご賞味ください。

３. オワリウマケリャスベテヨシ！（チーズステーキサンドウィッチ）

鉄板で豪快に焼き上げた牛肉に、濃厚チーズをたっぷり絡めた満足感抜群のサンド。食べ応えがありながらも最後まで楽しめる、やみつき必至のご褒美サンドです。

このほか、お好み焼き「大翔」、ロングポテト「Ice Party」、蒸し牡蠣「極みのかき小屋 壱番」、からあげ「天道」、ケバブ「SELO KEBAB」、かき氷「アクア」、クレープ「舩橋商店」など全15店舗以上のフードブースが出店します。

※一部内容が変更となる場合がございます

2. お子さまも楽しめる 縁日・巨大遊具・ステージイベント

ゴールデンウィークにご家族皆さまでお楽しみいただけるよう、フードやお酒に加えて、縁日やステージイベントなどのお子さま向けのコンテンツもご用意しました。

（1）縁日ブース

射的、ヨーヨー釣り、スマートボールなど、お祭り気分を味わえる縁日ブースが登場。フルーツ飴の販売もあり、お子さまから大人まで楽しめます。

（2）日替わりステージイベント

１. 5月1日(金) 音楽ライブステージ（DJなど）

時間：15:00～20:00

会場：ビナウォーク5番館1F ビナステップ前特設ステージ

２. 5月2日(土) 大道芸人によるステージショー／音楽ライブステージ（DJなど）

時間：11:00～20:00

会場：ビナウォーク5番館1F ビナステップ前特設ステージ

（3）巨大ふわふわ遊具

日程：5月3日(日・祝)

時間：11:00～19:00

会場：ビナウォーク5番館1F ビナステップ前

参加無料

※会場は変更となる場合がございます

※一部内容が変更となる場合がございます

※ステージイベントは休憩を挟みながらの実施となります

3.「酒とうまいもんフェス」イベント概要

期間：

2026年5月1日(金) 11:00～20:00

2026年5月2日(土) 11:00～20:00

2026年5月3日(日・祝) 11:00～19:00

会場：海老名中央公園（神奈川県海老名市中央1-291-3）

アクセス：小田急線・JR「海老名駅」直結

入場料：無料

出店数：約30店舗（お酒・グルメ・縁日合計）

主催：海老名中央公園指定管理者

協賛：ビナウォーク

協力：立ち飲みフェス実行委員会（株式会社アイドマ）

＜注意事項＞

※雨天強風時中止、諸事情により予告なく変更・中止となる場合がございます

※掲載画像はイメージです

＜出店店舗一覧＞

■お酒ブース

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63373/table/286_1_fb26016af88d62283da1b8de887cb65a.jpg?v=202604161151 ]

■フードブース

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63373/table/286_2_14da016e2a591e97afd730c5a496bf11.jpg?v=202604161151 ]

■縁日・物販ブース

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/63373/table/286_3_e8583475fe72c496907cf66e5969fe76.jpg?v=202604161151 ]

※一部内容が変更となる場合がございます

4. 担当者コメント

海老名中央公園指定管理者 株式会社小田急ＳＣディベロップメント 担当者

2026年1月に開催した『煮込み＆地酒フェス』では、ご家族連れのお客さまにもたくさんお越しいただき、会場がとても賑やかになりました。その様子を見て、もっと気軽に立ち寄れて、お子さまから大人までみんなで楽しめるイベントにしたいという思いから、今回の『酒とうまいもんフェス』を企画しました。

全国のおいしいお酒やご当地グルメはもちろん、縁日やふわふわ遊具、ステージイベントなど、お子さまが夢中になれるコンテンツもたくさんご用意しています。大人の方は“ちょっと一杯”、お子さまは“ちょっとワクワク”を、それぞれ同じ場所で楽しんでいただけたら嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出づくりに、ぜひ海老名中央公園へ遊びにいらしてください。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■参考

【参考1】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントについて

小田急グループにおける商業施設の運営・開発事業を一貫して担う会社として、2020年4月1日に設立されました。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/

【参考2】 ビナウォークについて

小田急線海老名駅東口の連絡デッキで直結し、海老名中央公園と七重の塔を囲むオープンモール型の商業施設です。カラフルで楽しいデザインと開放的な空間の中に、核テナントの海老名マルイ、シネマコンプレックスを含む個性豊かなショップが約130店舗出店し、幅広い層のお客さまから支持され続けています。

所在地：神奈川県海老名市中央1-4-1

開業年：2002年

アクセス：小田急小田原線 海老名駅 徒歩2分（駅直結）

相模鉄道本線 海老名駅 徒歩2分

JR 相模線 海老名駅 徒歩4分

営業時間：最新の営業時間は施設ホームページをご確認ください。

URL：https://www.odakyu-sc.com/vinawalk/

【参考3】 株式会社小田急ＳＣディベロップメントの「地域共生ステートメント」について

当社では、より地域社会の発展に貢献していくことを目的に、2022年12月に地域共生ステートメント「エキチカは、マチチカ、ヒトチカへ。」を制定いたしました。

今後も、当社では小田急の商業施設がお客さまと地域をつなげる「接点」となることを目指し、様々な取り組みを展開してまいります。

URL：https://www.odakyu-scd.co.jp/csr/local_relationship/