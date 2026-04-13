【期間限定】名古屋で「天然マグロの中トロ」が食べ放題に！海鮮とおでん おすすめ屋 名駅4丁目店で開催！

株式会社おすすめ屋天然マグロの中トロ食べ放題

株式会社おすすめ屋(本社：東京都目黒区、代表：加藤 誠庸)が展開する「海鮮と豚骨おでん おすすめ屋」名駅4丁目店で2026年4月13日(月)より、「天然マグロの中トロ」が食べ放題となる特別キャンペーンを実施します。



予約サイト：https://www.hotpepper.jp/strJ003851647/



「海鮮と豚骨おでん おすすめ屋」は、豪華海鮮や九州豚骨おでんなど130品の本格メニューを税込3,300円の食べ飲み放題で楽しめるとSNSを中心に話題を集めてきました。

今回は昨年大好評だった「本マグロ食べ放題」を、皆様の声にお応えしてさらにパワーアップさせ、「天然マグロの中トロ」として食べ放題でご提供いたします。



本キャンペーンは130品食べ飲み放題税込3,300円のコースに、追加料金なしでお楽しみいただけます。



期間は2026年4月13日（月）～5月18日（月）、日曜日～木曜日の各日数量限定のご提供となっております。

■まさに禁断の中トロ食べ放題

とろける中トロ刺身をご提供

天然マグロの魅力をよりダイレクトにご堪能いただけるよう、中トロの刺身を食べ放題でご用意しました。



中トロとは、マグロの身の中でも赤身と大トロの中間に位置する部位であり、マグロ1尾から得られる中トロの量は、全体の約10～20％程度とされています。

とろけるような適度な脂のりと赤身本来の旨味を兼ね備えた、バランスの取れた味わいが特長で、希少性と品質を併せ持つ部位として高く評価されています。



さらに天然マグロは運動量が多く、脂の入り方が均一ではないため、中トロとされる部位の範囲や品質にもばらつきが生じます。

本キャンペーンでご提供する天然マグロは、1尾1尾を職人が厳選した品質の良い個体を仕入れしており、脂の口溶けに加え、赤身由来の力強い旨味や香りがより明確に感じられる「味の深み」をお楽しみいただけます。



素材の良さを最大限に引き出した、期間限定の特別な一皿です。

もちろんこの天然マグロの中トロは130品3,300円食べ飲み放題に追加料金なしでご提供いたします。

■海鮮とおでん おすすめ屋とは

九州豚骨おでん

「海鮮とおでん おすすめ屋」は、全130品を税込3,300円で楽しめる食べ飲み放題業態です。鮮度を生かした海鮮逸品と、10種類以上の九州豚骨おでんを看板メニューとして展開しています。



博多屋台を思わせる濃厚豚骨おでんは、豚骨と鶏白湯を合わせた出汁が具材に絡む、従来のおでんとは一線を画す味わいが特徴です。



名物の「厚切りタンおでん」は、分厚くカットしたタンを柔らかく煮込み、豚骨出汁の深いコクとともに楽しめる人気メニュー。大根やたまごなどの定番に加え、焼売おでんなどの変わり種も取り揃えています。



〆には豚骨ラーメンをご用意。紅ショウガや高菜を加えて、自分好みに仕上げる一杯で最後までお楽しみいただけます。

■主役級の海鮮逸品

海鮮刺身の升盛り

豚骨おでんと並ぶもう一つの柱が、海鮮メニューです。



中でも目を引くのが「いくらの海鮮升盛り」。升からあふれるいくらと鮮魚の盛り合わせは、食べ放題とは思えない華やかさと迫力を備えています。



そのほかにも、サーモンの塩麹和え、鰹の青唐辛子醤油、ビンチョウマグロなど、味付けや食感に変化を持たせた海鮮逸品をご用意しています。



単なる刺身の数合わせではなく、一皿ごとの完成度にこだわった海鮮を楽しめるのが本業態の特徴です。



濃厚豚骨おでんと本格海鮮。二つの主役を同時に味わえる構成が、本業態ならではの魅力となっています。

【期間限定メニュー】天然マグロの中トロ刺身

【提供期間】2026年4月13日（月）～5月18日（月）日曜日～木曜日限定 ※各日数量限定

※ゴールデンウィークを含む4月28日(火)～5月6日(水)は対象外となります



【料金】130品食べ飲み放題コース 税込3,300円



【実施店舗】

店舗名 ：海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 名駅4丁目店

所在地 ：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-24 名駅司ビル 5F

ご予約 ：https://www.hotpepper.jp/strJ003851647/



※当日の提供数が上限に達した場合は、終了となります。

※仕入れ状況等により内容が変更・中止となる場合がございます。