＜TOKYO FMポッドキャスト＞現役高校生 長浜広奈“おひな様”が『SCHOOL OF LOCK!』初のポッドキャストに登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオの中のもう一つの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00～23:55放送)では、2026年4月27日（月）、5月4日（月）、11日（月）に、番組初のポッドキャスト『SCHOOL OF LOCK! ポッドキャスト 長浜広奈 ヒナLOCKS! supported by SPRIX』を配信いたします。

恋愛リアリティーショーに参加し、人気を博した長浜広奈が10代リスナーたちと電話を繋いでいきます。どうぞご期待ください。

★長浜広奈からのメッセージ★

「この度SCHOOL OF LOCK！ポッドキャストに登場します！初のSCHOOL OF LOCK！楽しみです。春からの新生活、楽しみなこともちょっぴり不安なことも沢山のメッセージお待ちしてます！皆さんの心の拠り所になれるよう精一杯頑張ります！よろしくお願いします」

この春から高校3年生になる長浜広奈が、リスナーの新生活をよりよくするために春の不安やネガティブな気持ちをポジティブに大変換！「友達作りに失敗してネガティブになっている」、「新しい部活の人間関係で困っている」、「新学期は楽しいけど、勉強がうまくいかない・・」、「入学したけどこんなはずじゃなかった・・・！」など、期待していた未来と違って落ち込んでいるリスナーからのメッセージに長浜が答えていきます。直接電話ができるかも…！？さらに、自分を鼓舞してアゲてくれるコメント、通称“アゲコメ”や、誰かに言われたアゲ名言も大募集！ 4月27日（月）、5月4日（月）、11日（月）の配信も、どうぞ、お楽しみに。

【番組概要】

◇タイトル：『SCHOOL OF LOCK! ポッドキャスト 長浜広奈 ヒナLOCKS! supported by SPRIX』

◇配信日時： 4月27日（月）、5月4日（月）、11日（月） 全3回

◇出演：長浜広奈

◇番組HP：https://www.tfm.co.jp/lock/podcast/

◇提供：株式会社スプリックス