旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、「4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Final」を開催

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年3月28日 (土) 12:00 より、「4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Final」を開催します。本セールでは、韓国19,800円～、フランス（パリ）119,800円～、ハワイ（ホノルル）98,800円～など、ゴールデンウィークや夏休みの旅行に最適な人気エリアを、おトクな価格で販売いたします。

◆4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Finalの詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr(https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr)

◼︎「4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Final」実施の背景

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに掲げ、誰もがかんたんでおトクに海外旅行へ行ける世界を目指してきました。 サービス開始から4年、累計アプリダウンロード数は70万人を突破し、スマホアプリ専門メディア「アプリブ」にて、満足度No.1(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000077082.html)と海外旅行の品揃えNo.1(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000077082.html)を獲得しました。先月より開催中の「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭」も、多くの皆さまに支えられ、大変な反響をいただいております。

昨今の為替変動や社会情勢により海外旅行の心理的ハードルが高まる今、私たちは改めて「より多くの方に、海外旅行の楽しさを妥協なく、あんしんでおトクな価格で届けたい」という原点に立ち返り、「4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Final」の開催を決定いたしました。

* プレスリリース：旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、国内最大級のスマホアプリ専門メディア「アプリブ」にて海外旅行の品揃えNo.1を獲得（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000077082.html）

* プレスリリース：旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、国内最大級のスマホアプリ専門メディア「アプリブ」にて旅行予約アプリ満足度No.1を獲得（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000203.000077082.html ）

◼︎国内・海外旅行に使える総額7億円分ポイントを山分け「たびガチャ」

セール期間中、1回まわせる『たびガチャ』を実施いたします。海外・国内旅行の予約にご利用いただけるポイントを最大50,000円分プレゼントいたします。「次はどこへ行こう？」そんな想像を膨らませながら、まずは運試し。当たったポイントで、いつもよりワンランク上のホテルや、気になっていたあの都市へおトクに旅行できるチャンスです。ぜひこの機会にお楽しみください。

◼︎「おトクさ、ダントツ!! 4周年NEWT感謝祭」概要

NEWTだからこそ実現できる、おトクで質の高い海外旅行および国内外の宿・ホテルを多数ご用意しています。

開催期間：2026年3月28日 (土) 12:00 ~2026年5月9日 (土) 11:59

主なセール内容

・韓国 : 19,800円～（税・燃油込）

・フランス (パリ) : 119,800円～（税・燃油込）

・ハワイ (ホノルル) : 98,800円～（税・燃油込）

たびガチャ

・海外・国内旅行に使える総額7億円分ポイント山分け！

・まわせる回数：期間中1回（結果画面からシェアするともう1回まわせます。）

・商品内容：最大50,000円分のポイントが当たる

クーポン

・期間中いつでもつかえるツアー・ホテル10％OFFクーポン

・毎週土曜はNEWTの日！海外ツアー最大50％OFF先着クーポン配布

◆4周年、ダントツおトク!! NEWT感謝祭 Finalの詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr(https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr)

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel