アウトドアシーンだけでなく、災害対策グッズとしても支持を集める「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2026年3月25日（水）12:00から3月30日（月）11:59までの期間限定で「新生活応援セール」を開催いたします。本セールでは、人気のポータブル電源から、快適なアウトドアをサポートするギア、電熱アイテムまで、幅広い製品が最大50%OFFの特別価格で提供されます。新生活の準備や春からのアウトドアシーズンに向けて、PowerArQの高品質な製品をお得に手に入れる絶好の機会です。この機会に、PowerArQの製品でより充実した新生活やアウトドアライフを始めてみませんか。

◾️セール詳細

【 セール期間 】

2026年3月25日12:00～3月30日11:59

【 割引率 】

最大50%OFF

【対象商品詳細 】

◾️ポータブル電源PowerArQ Max：264,000円 → 198,000円（25%OFF）PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 121,550円（15%OFF）PowerArQ 3：88,000円 → 61,600円（30%OFF）PowerArQ 2：69,300円 → 48,510円（30%OFF）◾️ソーラーパネルPowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円 → 28,720円（20%OFF）PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円 → 35,640円（40%OFF）◾️ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：59,400円 → 44,550円（25%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L：27,500円 → 24,750円（10%OFF）◾️電熱製品電気毛布：15,400円 → 12,320円（20%OFF）電熱ベスト：ブラック：9,900円 → 6,930円（30%OFF）オリーブ：9,900円 → 4,950円（50%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱グローブ（インナー）：13,200円 → 10,560円（20%OFF）電熱グローブ（アウター）：19,800円 → 13,860円（30%OFF）PowerArQ Voltera Jacket 電熱ジャケット インナージャケット [ M / L サイズ]メンズ：19,800円 → 14,850円（25%OFF）PowerArQ Voltera Pants 電熱パンツ インナーパンツ [ M / L サイズ]メンズ：15,400円 → 12,320円（20%OFF）◾️その他GearBox for PowerArQ2：6,600円 → 5,940円（10%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,240円（10%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 6,930円（10%OFF）サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）Wearable Neck Cooler Air：11,000円 → 7,700円（30%OFF）Wearable Neck Cooler3：13,800円 → 10,350円（25%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 65,450円（15%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,550円（30%OFF）発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF）EasyMagMount（A0046）：2,980円 → 2,680円（10%OFF）EasyMagMount wireless（10%OFF）（A0050）：4,950円 → 4,455円（A0047）：5,280円 → 4,752円

■ピックアップ製品

PowerArQ S10 Pro 1024Wh

アウトドア・非常時もこれ一台満充電まで1.5時間の急速充電

容量：1024Whカラー：コヨーテタン、ジェットブラック販売元：加島商事株式会社通常価格：143,000円（税込）セール価格：121,550円（税込）（15%OFF）

PowerArQ Solar Foldable 210W 4枚折り

大型ポータブル電源にも対応！高出力ソーラーパネルコンパクトな4つ折り且つ軽量で、片手で持ち運べます

出力：210 W（ピーク）／4枚折り出力ポート：MC4電圧：25.52 V・電流 8.22 A収納サイズ：61.5 × 52.3 cm／質量 6.15 kg防水性能：IP67価格：59,400円（税込）セール価格：35,640円（税込）(40%OFF)

https://powerarq.com/products/a0049

PowerArQ Solar 120W ソーラーパネル 折りたたみ式

手提げカバンのように持ち運べるスタイリッシュなソーラーパネル

出力：120 W（ピーク）／2枚折り出力ポート：MC4/DC/USB電圧 20V・電流 6.2A収納サイズ：68.5 × 69.6cm ／ 質量 5.99 kg防水性能：IP65価格：35,900円（税込）セール価格：28,720円（税込）（20%OFF）

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/stsl120fd-mc4dc

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp