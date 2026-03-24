【建設業のDXに関する結果】DXは一部導入が約6割、多くの業務で実施は2割超

株式会社NITACO

株式会社NITACO（本店：東京都渋谷区、代表取締役：新田 顕大）は、建設業従事者300名を対象に、「人手不足に関する調査」を実施しました。

建設業界では、人手不足や高齢化に加え、生産性向上が課題となっています。業務効率化の手段としてDXへの関心が高まる一方、導入状況や運用課題には企業差もみられます。本調査では、DXの実施状況や活用ツール、今後DX化したい業務を調査しました。

【本調査のポイント】

1.DXは一部導入が約6割、多くの業務で実施は2割超

2.DXツールは図面共有と工程・施工管理が中心

3.DX推進では導入コストが最多、現場定着にも課題

4.今後DX化したい業務は写真管理と安全書類が上位

【調査結果の詳細】

DXは一部導入が約6割、多くの業務で実施は2割超

Q.業務のDXは行なっていますか？

業務のDXについては、「一部の業務で行っている」が58.7%で最多となり、「多くの業務で行っている」は22.7%でした。一方、「行いたいが実施できていない」は14%、「行っていない」は4.7%となっており、一定程度の導入は進む一方で、未着手層も残る結果となりました。

＝ポイント＝

建設業では、全面的なDXよりも、まず一部業務から段階的に導入する動きが主流であることがうかがえます。現場ごとの運用差や既存フローとの整合が影響し、一気に全社展開するより、限定的な領域から定着を図る進め方が選ばれている可能性があります。人手不足への対応や業務平準化の観点からも、部分導入をどう全体最適につなげるかが今後の論点になりそうです。

DXツールは図面共有と工程・施工管理が中心

Q.業務のDXにはどのようなツールを活用していますか？（複数回答）

DXで活用しているツールについては、「図面共有ツール」が46.3%で最も多く、「工程管理・施工管理アプリ」が42.3%、「チャットツール」が33.7%で続きました。「クラウドストレージ」は25.3%、「会計・請求ソフト」は16.3%、「特にない」は6.3%となっています。

＝ポイント＝

建設業のDXは、まず現場運営に直結する図面共有や工程管理から導入が進んでいることがうかがえます。連絡手段としてチャットツールも一定程度浸透しており、情報伝達の即時性が重視されている様子です。一方で、会計や請求など管理部門領域のデジタル化は相対的に低く、現場主導でDXが進んでいる構図も読み取れます。

DX推進時の課題は導入コストが最多、現場定着にも課題

Q.DXを進めるなかで感じている課題はありますか？（複数回答）

DX推進時の課題については、「導入コストが高い」が51.3%で最も多く、次いで「現場が使いこなせない」が43%となりました。「どのツールを選べばいいか分からない」は25%、「定着しない」は20.7%で、「特に困っていない」は5.7%にとどまりました。

＝ポイント＝

建設業のDXでは、費用面だけでなく、現場での運用定着が障壁になっていることがうかがえます。ツール選定から教育、運用ルール整備までを含めて支援しなければ、導入しても活用が進みにくい可能性があります。人材育成とDX推進を切り離さず、現場目線で使える仕組みを構築することが重要だと考えられるでしょう。

今後DX化したい業務は写真管理と安全書類が上位

Q.今後、DX化したい業務を教えてください。（複数回答）

今後DX化したい業務は、「写真管理」が50%で最も多く、「安全書類・施工計画書などの作成」が46.7%で続きました。以下、「図面共有」が38%、「見積・積算」が32%、「日報・報告」が26.3%、「勤怠管理」が24.3%、「施工管理」が19.7%、「その他」が1.3%となりました。

＝ポイント＝

今後のDXニーズは、日常的に発生し、負担が積み上がりやすい業務に集まっていることがうかがえます。とくに写真管理や書類作成は、現場と事務作業の双方に影響する領域であり、効率化の優先度が高いとみられます。単なるデジタル化にとどまらず、入力負荷の軽減や情報連携のしやすさまで設計できるかが、今後の導入効果を左右しそうです。

【調査の概要】

調査概要：外国人雇用に関する調査

調査対象：建設業の従事者

調査期間：2026年03月02日～2026年03月16日

調査方法：WEBアンケート

有効回答者数：300名

記事・グラフ・データを引用する場合は、出典元として必ず下記のリンクの記載をお願いいたします。

https://tsukunobi.com/columns/260324-dx

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■ 会社概要

NITACOは「建設業界に100万人分の労働力を創る」をミッションに、『テクノロジー』と『BPO』を最大限活用して建設業界の労働力不足を解決するサービス提供を行っています。

建築・建設業界特化の業務代行サービスである『ツクノビBPO』などに加え、複業案件紹介サービスの『ツクノビワーク』や営業代行サービスの『ツクノビセールス』など、建築・建設業界の繁栄に貢献しております。

会社名：株式会社NITACO

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b

代表者：代表取締役 新田 顕大

会社サイト：https://nitaco.jp/

サービスサイト：https://tsukunobi.com/